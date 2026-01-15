English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Supreme Court: పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిలోనే నిజమైన ప్రేమ.!. వివాహాలపై సుప్రీంకోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Supreme Court: పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిలోనే నిజమైన ప్రేమ.!. వివాహాలపై సుప్రీంకోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Supreme court on love and arranged marriages: చాలా మంది ప్రేమ వివాహాలు చేసుకుని కొన్ని రోజులు బాగా ఉండి ఆ తర్వాత విడిపోతున్నారని ప్రేమ పెళ్లిళ్లపై సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 15, 2026, 05:05 PM IST
  • పెళ్లిళ్లపై సుప్రీంకోర్టు జడ్జీ కొత్త వాదన..
  • ప్రేమ పెళ్లిళ్లు నిలవట్లేదని కామెంట్స్..

Supreme Court: పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిలోనే నిజమైన ప్రేమ.!. వివాహాలపై సుప్రీంకోర్టు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Supreme Court Justice BV Nagarathna interesting comments on Marriages: ఇటీవల చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమ పెళ్లిళ్లకే ఆసక్టి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ పెళ్లిళ్లలో కొన్నిరోజులు పాటు ఇద్దరు కలిసి జర్నీ చేస్తారు. ఒకరి అభిప్రాయాలు మరొకరికి తెలుస్తాయి. కొంత మంది లివ్ ఇన్ రిలేషన్ లో కూడా ఉంటున్నారు.  ఈ క్రమంలో ఒకరిని మరోకరు పూర్తిగా అర్థంచేసుకొవచ్చని భావిస్తున్నారు.   దీంతో మొత్తంగా ప్రేమ పెళ్లిళ్లు ఇటీవల ట్రెండింగ్ గా మారాయి. కొంత మంది ప్రేమ పెళ్లిళ్లుచేసుకుని కొన్నిరోజులు బానే ఉంటున్నారు. ఆ తర్వాత పక్క చూపులు చూస్తున్నారు.పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే డైవర్స్ తీసుకుంటున్నారు.

ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీనిపై తాజాగా.. సుప్రీంకోర్టు జడ్జి బి. వి. నాగరత్న ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒక కేసు విచారణ సమయంలో నాగరత్న వివాహ బంధాల గురించి మాట్లాడారు. 

ప్రేమ వివాహాల విషయంలో పెళ్లికి ముందు ఎంత ప్రేమ ఉన్నకూడా పెళ్లి తర్వాత అది కన్పించంలేదన్నారు. అందుకే చాలా మంది పెళ్లి తర్వాత చిన్న చిన్న కారణాలపై విడిపోతున్నారని అన్నారు.  ఒకప్పుడు నచ్చిన వారి అలవాట్లే దగ్గరగా వచ్చేసరికి ఒకర్ని మరోకరు భరించలేక విడిపోతున్నారన్నారు.

అదే విధంగా  పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లలో దంపతుల మధ్య పెళ్లైన కొత్తలో.. అంతగా పరిచయం లేకపోయినా ఆ తర్వాత క్రమ క్రమంగా వారి మధ్య ప్రేమ చిగురించి వారు  ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటున్నారని జడ్జీ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహ బంధం గురించి న్యాయమూర్తి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా తమ వాదనలు విన్పిస్తున్నారు.

