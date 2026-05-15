/Supreme Court: ప్రధాని మోదీ పిలుపు.. ఇంధనం పొదుపు చర్యలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం.. ఇక మీదట..

Supreme court key decision on virtual hearings amid pm modi fuel push: పశ్చిమాసియా కల్లొలం ఇప్పట్లో సర్దుమణిగేలా కన్పించడంలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచదేశాలన్ని చమురు కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. భారత ప్రధాని ఇటీవల ఆకాశంను తాకుతున్న బంగారం, పాతాళానికి పొతున్న చమురు నిల్వల నేపథ్యంలో ఒక ఏడాది పాటు పొదుపు చర్యలు పాటించాలని ప్రజలకు కీలక పిలుపునిచ్చారు. దీనిలో భాగంగా ఏడాది పాటు బంగారం కొనకుండా ఉండటం, విదేశాలకు వెళ్లకుండా ఉండటం, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, పెట్రోల్, డీజిల్ వాడకంను తగ్గించడం వంటి చర్యలుపాటించాలని పిలుపునిచ్చారు. చెప్పడమే కాదు.. తన కాన్వాయ్ లో సగానికి పైగా వాహనాలు తగ్గించి ఆచరణలో చూపించారు.
ప్రధాని మోదీ బాటలో పలు రాష్ట్రాల సీఎంలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. దీంతో ప్రధాని మోదీ పొదుపు చర్యలకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఈ క్రమంలో దేశ అత్యున్నత ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టు సైతం ప్రధాని మోదీ పొదుపు చర్యలకు తన వంతుగా పాటిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. దీనిలో భాగంగా.. వారంకు రెండు రోజులు పొదుపు చర్చల్లో భాగంగా వర్చువల్ విచారణ అమలు చేస్తామని సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయించింది.
ఈ మేరకు సుప్రీంకోర్టు సెక్రటరి జనరల్ భరత్ పరాశర్ శుక్రవారం సర్క్యూలర్ జారీ చేశారు. వారంకు రెండు రోజులు అంటే సోమ, శుక్రవారాలు పూర్తిగా వర్చువల్ పద్దతిలో కేసుల విచారణలు జరుగుతాయి. మంగళ, గురువారాల్లో హైబ్రిడ్ విధానం విచారణ కొనసాగిస్తామన్నారు. అదే విధంగా ఆఫ్ లైన్ లో విచారణలు జరిగే రోజుల్లో న్యాయమూర్తులు కార్ ఫూల్ ద్వారా కోర్టుకు రావాలని సూచించారు.
సుప్రీంకోర్టులో ప్రతి శాఖ, విభాగంలో 50 శాతం వరకు ఉద్యోగులు వారంకు రెండు రోజులు ఇంటి నుంచి పనిచేయడానికి అనుమతి ఇచ్చినట్లు వెల్లడించింది. మిగిలిన సిబ్బంది కోర్టు కార్యాకలాపాలకు ఇబ్బందులు కాకుండా తప్పనిసరి హజరు కావాల్సి ఉంది. ఇంటి నుంచి పనిచేసే వారు ఫోన్ కు అన్ని వేళలా అందుబాటులో ఉండాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
