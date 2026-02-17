English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prathyusha Case: సినీనటి ప్రత్యూష మృతి కేసు.. సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు..

Supreme court on prathyusha case: హీరోయిన్ ప్రత్యూష డెత్ మిస్టరీ కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.  నాలుగు వారాల్లో లొంగిపోవాలని సిద్దార్థరెడ్డిని ఆదేశించింది .ఈ క్రమంలో ప్రత్యూష తల్లి మాత్రం తన కూతురుకు న్యాయం జరిగే వరకు పొరాటం చేస్తానని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 17, 2026, 11:34 AM IST
  • ప్రత్యూష కేసులో కీలక పరిమాణం..
  • సుప్రీంకోర్టు ఏమనిందంటే..?

Supreme court key verdict on Actress prathyusha Death Case: నటి ప్రత్యూష 2002 ఫిబ్రవరి 23న సాయంత్రం విషం తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఆమెను ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు.    చికిత్స పొందుతూ ప్రత్యూష ఫిబ్రవరి 24న చనిపోయారు. ఈ ఘటన అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. తమ ప్రేమ వ్యవహరం ఇంట్లో వారు అంగీకరించలేదని ప్రత్యూష, సిద్దార్థ రెడ్డి  ఇద్దరు విషం తాగిన అప్పట్లో పెనుసంచనలంగా మారింది. కానీ సిద్దార్థరెడ్డి మాత్రం ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. అయితే తన కూతురిపై అత్యాచారం చేసి, హత్య చేశారని ప్రత్యూష తల్లి ఆరోపించింది.

 పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టును  కూడా పోలీసులు పరిగణలోకి తీసుకొలేదని హైకోర్టు ఆ తర్వాత 2012 లో సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారణ జరిగిప అత్యున్నత ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వ్ లో పెట్టింది.

తాజాగా.. అత్యున్నత ధర్మాసనం ప్రత్యూష కేసులో సంచలన తీర్పును వెల్లడించింది. వెంటనే నాలుగు వారాల్లో లొంగిపోవాలని సిద్ధార్థ రెడ్డిని ఆదేశించింది. సినీనటి ప్రత్యూష కేసులో సుప్రీం కోర్టు తుది తీర్పు వెల్లడించింది. మరోవైపు తన కూతురుకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం ఆపనని  ప్రత్యూష తల్లి భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Prathyusha caseSupreme CourtActress prathyusha case updateSiddhartha reddy prathyusha caseActress Pratyusha death mystery

