Prathyusha Case: సినీనటి ప్రత్యూష మృతి కేసు.. సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు..

Supreme court key verdict on Actress prathyusha Death Case: నటి ప్రత్యూష 2002 ఫిబ్రవరి 23న సాయంత్రం విషం తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీంతో ఆమెను ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ ప్రత్యూష ఫిబ్రవరి 24న చనిపోయారు. ఈ ఘటన అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. తమ ప్రేమ వ్యవహరం ఇంట్లో వారు అంగీకరించలేదని ప్రత్యూష, సిద్దార్థ రెడ్డి ఇద్దరు విషం తాగిన అప్పట్లో పెనుసంచనలంగా మారింది. కానీ సిద్దార్థరెడ్డి మాత్రం ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. అయితే తన కూతురిపై అత్యాచారం చేసి, హత్య చేశారని ప్రత్యూష తల్లి ఆరోపించింది.
పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టును కూడా పోలీసులు పరిగణలోకి తీసుకొలేదని హైకోర్టు ఆ తర్వాత 2012 లో సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారణ జరిగిప అత్యున్నత ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వ్ లో పెట్టింది.
తాజాగా.. అత్యున్నత ధర్మాసనం ప్రత్యూష కేసులో సంచలన తీర్పును వెల్లడించింది. వెంటనే నాలుగు వారాల్లో లొంగిపోవాలని సిద్ధార్థ రెడ్డిని ఆదేశించింది. సినీనటి ప్రత్యూష కేసులో సుప్రీం కోర్టు తుది తీర్పు వెల్లడించింది. మరోవైపు తన కూతురుకు న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం ఆపనని ప్రత్యూష తల్లి భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.
