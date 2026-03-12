English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Supreme Court: బీఆర్ఎస్‌కు దెబ్బ మీద దెబ్బ.!. ఫిరాయింపుల కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు..

Supreme Court: బీఆర్ఎస్‌కు దెబ్బ మీద దెబ్బ.!. ఫిరాయింపుల కేసులో సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు..

Supreme court verdict on mlas defection case: రెండు రోజుల్లో స్పీకర్ ఫైనల్ కాపీలను ఫిర్యాదుదారులకు అందజేయాలని అత్యున్నత ధర్మాసనం కీలక  ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీంతో బీఆర్ఎస్ కు సుప్రీంకోర్టు ఫిరాయింపుల వ్యవహరంలో తీర్పు మాత్రం ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చిందని చెప్పుకొవచ్చు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 12, 2026, 02:32 PM IST
  • ఫిరాయింపుల కేసులో తుదితీర్పు వెల్లడించిన సుప్రీంకోర్టు..
  • బీఆర్ఎస్ కు మరో ట్విస్ట్..

Supreme court key verdict on Telangana Brs mlas party defection case: తెలంగాణలో గత కొన్ని నెలలుగా పార్టీ ఫిరాయింపుల గొడవ పీక్స్ కు చేరింది. బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల ఫిరంగులు పేలుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ లోకి  పది మంది పార్టీ మారినట్లు ఫిర్యాదుల నేపథ్యంలో తెలంగాణ స్పీకర్ దీనిపై విచారించి అందరికి కూడా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. బహిరంగంగానే కండువాలు కప్పుకున్న, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారిక పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న కూడా తనకు పార్టీ మారినట్లు సరైన ఆధారాలు లేవని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారికి స్పీకర్ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. దీంతో  బీఆర్ఎస్ సైతం స్పీకర్ నిర్ణయంను తీవ్రంగా ఎండగట్టింది.

ఇక దీనిపై బీఆర్ఎస్ గతంలొ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. దీనిపై తాజాగా.. మరోసారి సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో అత్యున్నత ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టు కూడా తెలంగాణ స్పీకర్ పార్టీ ఫిరాయింపుల ఆరోపణలపై పది మందిపై ఇచ్చిన క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారని,  సుప్రీంకోర్టుకు స్పీకర్ తరపున సీనియర్ లాయర్ అభిషేక్ సింఘ్వీ కొర్టు వారికి వివరించారు.

దీంతో సుప్రీంకోర్టు దీనిపై స్పీకర్ విచారణ చేపట్టి తుదినిర్ణయం తీసుకున్నందున, విచారణ కొనసాగించాల్సిన అవసరం లేదని  సంజయ్ కరోల్ తో కూడిన ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

Read more: Kalvakuntla Kavitha: పేదల భూముల్ని ప్రభుత్వమే కబ్జా చేస్తోంది.. రేవంత్ పై కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అదే విధంగా స్పీకర్ కాపీలను రెండు రోజుల్లో ఫిర్యాదుదారులకు అందజేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.ఈ వరుస పరిణామలు బీఆర్ఎస్ కు దెబ్బమీద  దెబ్బలా మారాయి. దీనిపై బీఆర్ఎస్ ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్తుందో అనేది తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

