  • Live In Relationship: ఇష్టపడి కలిసి ఉండి.. విడిపోతే కేసు పెడతారా? సహజీవనంపై సుప్రీంకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు.. ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటీ..?

Live In Relationship: ఇష్టపడి కలిసి ఉండి.. విడిపోతే కేసు పెడతారా? సహజీవనంపై సుప్రీంకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు.. ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటీ..?

Supreme Court on Live In Relationship: లివ్ ఇన్ రిలేషన్ పై దేశంలోని అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇద్దరి అంగీకారంతోనే ఏర్పడిన ఆ బంధం విడిపోయిన తర్వాత అది లైంగిక దాడి ఎలా అవుతుందని ప్రశ్నించింది. ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత తన సహజీవన భాగస్వామిపై ఓ మహిళ వేసిన పిటిషన్ ను కోర్టు విచారించింది. ఈ సందర్భంగా అత్యున్నత న్యాయస్థానం పై వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:04 PM IST

Cooler Offers: ఏసీ లాంటి చల్లదనం.. Orient కూలర్‌పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్.. 45 శాతం తగ్గింపుతో మీ సొంతం!
Air Cooler Offer
Cooler Offers: ఏసీ లాంటి చల్లదనం.. Orient కూలర్‌పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్.. 45 శాతం తగ్గింపుతో మీ సొంతం!
Lakshmi Narayana Yogam: శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయికతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ రాశుల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం ఖాయం..
lakshmi narayana yogam
Lakshmi Narayana Yogam: శుక్ర, బుధ గ్రహాల కలయికతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం.. ఈ రాశుల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం ఖాయం..
Star Actress: ప్రెగ్నెంట్ కావడానికి పెళ్లే అవసరంలేదు.. బాంబు పేల్చిన టాలీవుడ్ నటి.!..
Actress Nithya Menen
Star Actress: ప్రెగ్నెంట్ కావడానికి పెళ్లే అవసరంలేదు.. బాంబు పేల్చిన టాలీవుడ్ నటి.!..
Sukanya Samriddhi: మీ కూతురు అకౌంట్లోకి 69,27,578 రూపాయలు.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు..!!
SSY
Sukanya Samriddhi: మీ కూతురు అకౌంట్లోకి 69,27,578 రూపాయలు.. ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు..!!
Live In Relationship: ఇష్టపడి కలిసి ఉండి.. విడిపోతే కేసు పెడతారా? సహజీవనంపై సుప్రీంకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు.. ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటీ..?

Supreme Court on Live In Relationship: నేటి ఆధునిక కాలంలో లివ్ ఇన్ రిలేషన్ అనేది సాధారణంగా మారుతోంది. కానీ ఈ బంధాలు విడిపోయినప్పుడు తలెత్తే వివాదాలు, ఆరోపణలపై సుప్రీంకోర్టు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సహజీవనం నుంచి బయటపడటం నేరం కాదని స్పష్టం చేస్తూనే ఇలాంటి బంధాల్లో ఉండే ప్రమాదాలను కూడా సుప్రీంకోర్టు ఎత్తి చూపించింది. 

అసలేం జరిగిందంటే.. తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి.. లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడంటూ తన సహజీవన భాగస్వామిపై ఆరోపణలు చేస్తూ ఓ మహిళ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. పిటిషన్ విచారణ సందర్బంగా జస్టిస్ బీవీ నాగరత్నం పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇద్దరి అంగీకారంతో ఏర్పడిన బంధం.. లైంగిక దాడులకు మధ్య వ్యత్యాసం గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ కేసు సహజవీన బంధానికి సంబంధించింది. పెళ్లి కాకుండానే ఆ మహిళ ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఇప్పుడు ఆమె దాడి అత్యాచారం అంటోంది.. ఏంటి ఇదంతా.. ఇద్దరి ఇష్టంతోనే ఏర్పడిన బంధం చివరకు దాడిగా ఎలా మారిందని ప్రశ్నించారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా కలిసి ఉన్న ఆ మహిళ ఇప్పుడు ఎందుకు కంప్లెయింట్ చేస్తున్నారు.. పెళ్లి ప్రస్తావన లేకుండా ఏర్పడిన బంధాల్లో ఉన్న సమస్యలు ఇవి అంటూ న్యాయమూర్తి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Salary Hike: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆర్థికశాఖ ఆదేశాలు.. భారీగా పెరగనున్న జీతాలు..!!

 ఈ సందర్బంగా పిటిషనర్ తరపు అడ్వకెట్ మాట్లాడుతూ.. నిందితుడు ఆ మహిళలను కలిసినప్పుడు ఆమె 18ఏళ్లు. అప్పుడు ఆమె వితంతువు. అతనికి కూడా పెళ్లి అయ్యింది. ఆ విషయాన్ని దాచి అతను సంబంధాన్ని కొనసాగించాడు. ఇతర మహిళలను కూడా ఇలాగే మోసగించాడని వాదనలను వినిపించారు. ఆమె పెళ్లి చేసుకునేందుకు బదులుగా కలిసి జీవించేందుకు అంగీకరించిందని న్యాయమూర్తి ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నించారు.

ఇక ఆ మహిళ పరిస్థితిపై సానుభూతి కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఆ బిడ్డ పోషణ కోసం భరణం ఇవ్వాలని సూచించారు. వివాహేతర బంధాలు ఉండొచ్చు..కానీ అలాంటి బంధాల వల్ల జన్మించిన పిల్లలు వివాహేతర సంతానం ఎలా అవుతుంది.. పెళ్లి జరిగి ఉంటే.. చట్టపరంగా ఆమె పరిస్థితి బాగుండేదని వ్యాఖ్యానించింది. ఇరు వర్గాలు ఈ సమస్యను మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని న్యాయస్థానం సూచించింది.

లివ్ ఇన్ బంధంలోకి అడుగుపెట్టే ముందు అందులోని సాధకబాధకాలను గుర్తించాలని.. ముఖ్యంగా పిల్లల భవిష్యత్తును పరిగణలోనికి తీసుకోవాలని ఈ తీర్పు మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది.

Also Read: Business Ideas: మారుమూల గ్రామంలో ఉండి.. నెలకు రూ. 1లక్ష సంపాదించే ఛాన్స్.. ఎవరికీ తెలియని బిజినెస్ ఐడియా ఇది.. !!

 

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

supreme court on live in relationshipLive In Relationshipsc on live in relationship endingSupreme Courtlive in relationship ending

