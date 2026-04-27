Live In Relationship: ఇష్టపడి కలిసి ఉండి.. విడిపోతే కేసు పెడతారా? సహజీవనంపై సుప్రీంకోర్టు ఘాటు వ్యాఖ్యలు.. ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటీ..?

Supreme Court on Live In Relationship: నేటి ఆధునిక కాలంలో లివ్ ఇన్ రిలేషన్ అనేది సాధారణంగా మారుతోంది. కానీ ఈ బంధాలు విడిపోయినప్పుడు తలెత్తే వివాదాలు, ఆరోపణలపై సుప్రీంకోర్టు కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. సహజీవనం నుంచి బయటపడటం నేరం కాదని స్పష్టం చేస్తూనే ఇలాంటి బంధాల్లో ఉండే ప్రమాదాలను కూడా సుప్రీంకోర్టు ఎత్తి చూపించింది.
అసలేం జరిగిందంటే.. తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి.. లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడంటూ తన సహజీవన భాగస్వామిపై ఆరోపణలు చేస్తూ ఓ మహిళ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. పిటిషన్ విచారణ సందర్బంగా జస్టిస్ బీవీ నాగరత్నం పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇద్దరి అంగీకారంతో ఏర్పడిన బంధం.. లైంగిక దాడులకు మధ్య వ్యత్యాసం గురించి ఆయన ప్రస్తావించారు. ఈ కేసు సహజవీన బంధానికి సంబంధించింది. పెళ్లి కాకుండానే ఆ మహిళ ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఇప్పుడు ఆమె దాడి అత్యాచారం అంటోంది.. ఏంటి ఇదంతా.. ఇద్దరి ఇష్టంతోనే ఏర్పడిన బంధం చివరకు దాడిగా ఎలా మారిందని ప్రశ్నించారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా కలిసి ఉన్న ఆ మహిళ ఇప్పుడు ఎందుకు కంప్లెయింట్ చేస్తున్నారు.. పెళ్లి ప్రస్తావన లేకుండా ఏర్పడిన బంధాల్లో ఉన్న సమస్యలు ఇవి అంటూ న్యాయమూర్తి అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ సందర్బంగా పిటిషనర్ తరపు అడ్వకెట్ మాట్లాడుతూ.. నిందితుడు ఆ మహిళలను కలిసినప్పుడు ఆమె 18ఏళ్లు. అప్పుడు ఆమె వితంతువు. అతనికి కూడా పెళ్లి అయ్యింది. ఆ విషయాన్ని దాచి అతను సంబంధాన్ని కొనసాగించాడు. ఇతర మహిళలను కూడా ఇలాగే మోసగించాడని వాదనలను వినిపించారు. ఆమె పెళ్లి చేసుకునేందుకు బదులుగా కలిసి జీవించేందుకు అంగీకరించిందని న్యాయమూర్తి ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నించారు.
ఇక ఆ మహిళ పరిస్థితిపై సానుభూతి కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఆ బిడ్డ పోషణ కోసం భరణం ఇవ్వాలని సూచించారు. వివాహేతర బంధాలు ఉండొచ్చు..కానీ అలాంటి బంధాల వల్ల జన్మించిన పిల్లలు వివాహేతర సంతానం ఎలా అవుతుంది.. పెళ్లి జరిగి ఉంటే.. చట్టపరంగా ఆమె పరిస్థితి బాగుండేదని వ్యాఖ్యానించింది. ఇరు వర్గాలు ఈ సమస్యను మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని న్యాయస్థానం సూచించింది.
లివ్ ఇన్ బంధంలోకి అడుగుపెట్టే ముందు అందులోని సాధకబాధకాలను గుర్తించాలని.. ముఖ్యంగా పిల్లల భవిష్యత్తును పరిగణలోనికి తీసుకోవాలని ఈ తీర్పు మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది.
