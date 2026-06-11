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Supreme Court on Women: గృహిణుల శ్రమకు సుప్రీంకోర్టు సెల్యూట్.. ఇంటిని నడిపే మహిళలు దేశ నిర్మాతలు .. కోర్టు వ్యాఖ్యలు వింటే గర్వపడతారు..!!

Supreme Court on Women: ఇంటిని సమర్థవంతంగా నడిపించే మహిళలు కేవలం గృహిణులు కాదని.. వారు నిజమైన దేశ నిర్మాతలు అంటూ దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది. సాధారణంగా మహిళలు ఇంట్లో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు చేసే వంట, ఇంటిపనులు, పిల్లల సంరక్షణ వంటి పనులను ఎవరూ గుర్తించరని.. కానీ వాటి వెనక ఉండే శ్రమ, త్యాగమే దేశ ఆర్థిక, సామాజిక స్థిరత్వానికి గట్టి పునాది వంటిదని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇంట్లో చేసే పనులకు జీతం లభించదు..అయినప్పటికీ ఆ శ్రమకు ఉన్న గౌరవం, విలువ మార్కెట్లో వేతన ఉద్యోగాలు చేసేవారి కంటే ఏమాత్రం తక్కువ కాదంటూ కోర్టు పేర్కొంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 11, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:38 PM IST
Supreme Court on Women: గృహిణుల శ్రమకు సుప్రీంకోర్టు సెల్యూట్.. ఇంటిని నడిపే మహిళలు దేశ నిర్మాతలు .. కోర్టు వ్యాఖ్యలు వింటే గర్వపడతారు..!!
Image Credit: ai

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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