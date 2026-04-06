SC On CM Pema Khandu: అరుణా చల్ ప్రదేశ్ సీఎంకు సుప్రీంకోర్టు బిగ్ ఝలక్.. సీబీఐ దర్యాప్తుకు ఆదేశం..

Supreme court orders cbi probe into allegations against pema khandu: అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం పెమా ఖండుకు అత్యున్నత ధర్మాసనం సుప్రీంకోర్టు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. గత కొన్ని నెలలుగా ఆయనపై అనేక అక్రమాలు, అవినితీ ఆరోపణలు అక్కడి రాజకీయాల్ని కుదిపేశాయి. సీఎం పెమా ఖండు తన అధికారంను, హోదాలను అడ్డంపెట్టుకుని తనకుటుంబంకు చెందిన వారికే కాంట్రాక్టులు ఇచ్చుకున్నారని ఏకంగా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
పెమా ఖండు సుమారు రూ. 1,245 కోట్ల విలువైన పనులు కేటాయించగా, అదనంగా రూ. 25 కోట్లను వర్క్ ఆర్డర్లుగా జారీ చేశారు. దీనిలో భారీగా గోల్ మాల్ జరిగిందని పిటిషనర్ తరపు లాయర్లు కోర్టులో వాదనలు వినిపించారు. దీనిపై సుప్రీంకోర్టు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సీఎంపై వచ్చిన ఆరోపణల నిగ్గుతెల్చాలని సీబీఐ విచారణకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
దీంతో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి పేమా ఖండూ కుటుంబ సభ్యులకు చెందినవని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై రెండు వారాల్లోగా ప్రాథమిక విచారణ చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు సోమవారం సీబీఐని ఆదేశించింది. ప్రాథమిక విచారణ ను జనవరి 2015 డిసెంబర్ నుంచి 2025 మధ్య కాలంలో జరిగిన ప్రభుత్వ పనులు, కాంట్రాక్టులు, వర్క్ ఆర్డర్ల అమలును, కాంట్రాక్ట్ లను పరిశీలించి నివేదిక ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు సీబీఐని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అదే విధంగా సీబీఐకి పూర్తి స్థాయిలో సహకరించాలని రాష్ట్రాన్ని కోరింది.
అలాగే, కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థతో సమన్వయం కోసం ఒక నోడల్ అధికారిని నియమించాలని రాష్ట్ర అత్యున్నత అధికారి అయిన ప్రధాన కార్యదర్శిని ఆదేశించింది. దీనితో పాటు ఏ రికార్డు కూడా ధ్వంసం కాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకొవాలని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. 16 వారాల్లోగా సుప్రీంకోర్టుకు స్టేటస్ రిపోర్ట్ దాఖలు చేయాలని సీబీఐని ఆదేశించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.