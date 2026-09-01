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Supreme Court: నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదంలో కీలక పరిణామం.. విద్యార్థులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్‌లు కొట్టి వేసిన సుప్రీం కోర్టు.!.

SC On Neet Paper Leak row: నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో నిరసన కారులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ లను కొట్టి వేస్తు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:23 PM IST
Supreme Court: నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదంలో కీలక పరిణామం.. విద్యార్థులపై నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్‌లు కొట్టి వేసిన సుప్రీం కోర్టు.!.
Image Credit: supremecourt(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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