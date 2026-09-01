Supreme court quashes all firs against neet protesters: దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల 'నీట్ యూజీ-2026' నిరసనలు తారస్థాయికి చేరిన విషయం తెలిసిందే. కేంద్ర, రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులు నిరసనలు చేపట్టారు. దీంతో పలు చోట్ల హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇక నీట్ లీక్ లపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనల్లో విద్యార్థులు భారీగా పాల్గొన్నారు. దీనిలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ నేపథ్యంలో పలుచోట్ల విద్యార్థులు వర్సెస్ పోలీసుల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాటలు చోటు చేసుకున్నాయి. దీంతో పోలీసులు విద్యార్థులపై కేసులను నమోదు చేశారు.
దీనిపై ఇప్పటికే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ విద్యార్థులపై నమోదైన కేసులను కొట్టివేయాలని డిమాండ్ చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు నిరసనల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థులపై నమోదైన అన్ని FIR లను కొట్టివేస్తు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది.
అంతే కాకుండా.. తీవ్రమైన నేరచరిత్ర ఉన్న 2,873 మందిపై మాత్రం కేసుల నమోదుకు ఢిల్లీ పోలీసులకు అనుమతించింది.ఈ నిరసనల్లో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు మూడు నెలలో పరిహరం అందించాలని కూడా సుప్రీం కోర్టు ధర్మాసనం ఆదేశించింది. ఈ పరిణామంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ సెప్టెంబర్ 5న తాము తలపెడతామని చెప్పిన నిరసనల్ని విరమించుకున్నట్లు ప్రకటించింది.
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