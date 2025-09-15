English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Supreme Court on Waqf Amedement bill 2025: వక్ఫ్ బోర్డ్ సవరణ బిల్లుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక మధ్యంతర ఉత్తర్వు.. ఆ నిబంధన చెల్లదంటూ తీర్పు..

Supreme Court on Waqf Amedement bill 2025: ఈ యేడాది పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో ఆమోదం పొంది చట్టంగా రూపొందించిన వక్ఫ్ సవరణ బిల్లుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక  మధ్యంతర ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. మొత్తం బిల్లుపై కాకుండా అందులోని కీలక నిబంధనపై కీలక మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 15, 2025, 12:14 PM IST

Supreme Court on Waqf Amedement bill 2025: వక్ఫ్ బోర్డ్ సవరణ బిల్లుపై సుప్రీంకోర్టు కీలక మధ్యంతర ఉత్తర్వు.. ఆ నిబంధన చెల్లదంటూ తీర్పు..

Supreme Court on Waqf Amedement bill 2025: కేంద్రంలో మూడోసారి మెజారిటీకి దూరంగా ఎన్డీయే కూటమిగా అధికారంలోకి వచ్చిన బీజేపీ సర్కారు.. ఈ సారి అంతకు మించి  దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది. వారి ఎజెండాలో భాగంగా అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముస్లిమ్ వర్గాల మెప్పు పొందడానికి  తీసుకొచ్చిన వక్ఫ్ సవరణ వంటి దుర్మార్గమైన చట్టాన్ని కాలరాస్తూ కొత్త చట్టం తీసుకొచ్చింది. ఈ చట్టంపై ఇప్పటికే పలువురు ముస్లిమ్ సమాజానికి చెందిన వారు సుప్రీంకోర్టు తలుపు తట్టారు. తాజాగా వక్ఫ్‌ బోర్డు సవరణ బిల్లుపై దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం మధ్యంతర కీలకమైన తీర్పు వెలువరించింది. ఐదేళ్ల పాటు ఇస్లామ్ మతంలో ఉండాలనే నిబంధనపై స్టే విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. ఇక వక్ఫ్ సవరణ చట్టంలో మొత్తం నిబంధనమైన స్టే ఇచ్చేందుకు నో చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. వక్ప్ ఆస్తుల గుర్తింపులో కలెక్టర్లకు అధికారం ఇవ్వడంతో పటు.. వక్ఫ్ బోర్డుల్లో ముస్లిమ్ ఇతర వ్యక్తులకు అధికారం ఇవ్వడంపై స్టే విధించింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు హిందూ సంఘాలు దుమ్మెత్తి పోస్తున్నాయి. ఏకపక్షంగా తీర్పు ఇచ్చిందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. 

గత 60 యేళ్లుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు  అనుసరించిన విధానాల వల్ల ముస్లిమ్ మహిళలు ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగా బతుకుతున్నారని  కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వక్ఫ్ బిల్లు ఆమోదం సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అనుసరించిన విధానాలపై ధ్వజమెత్తిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇక ముస్లిమ్స్ మహిళ పాలిట ఉరిలా ఉన్న త్రిపుల్ తలాక్ రద్దు కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ రద్దు చేసి ముస్లిమ్ మహిళలకు సాధికారిక కల్పించారు. ఈ యేడాది ఏ భూమి పడితే అది మా భూమే అంటూ క్లెయిమ్ చేసే దుర్మార్గమైన వక్ఫ్ బోర్డ్ కు అపరిమిత అధికారులను కట్ చేస్తూ ప్రభుత్వానికి జవాబుదారి తనంగా ఉండేలా కొత్త బిల్లును తీసుకొచ్చారు. దీనిపై సామాన్య ముస్లిమ్ ప్రజలు కేంద్రానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ వక్ఫ్ బిల్లు కారణంగా హిందువుల భూములనే కాదు.. సామాన్య  ముస్లిమ్స్ కు సంబంధించిన భూములను ఒవైసీ సోదరులు వంటి ఎంతో మంది ముస్లిమ్ నేతలు అన్యాయంగా  ఆక్రమించుకున్నారనేది బీజేపీ నేతలు చెబుతున్న మాట. 

ఈ బిల్లు ముస్లిమ్ మత విశ్వాసాలకు వ్యతిరేకంగా కాదని.. ఏ ఒక్కరి విశ్వాసాలను కించపరిచే ఉద్దేశ్యం మోడీ  ప్రభుత్వానికి లేదని చెప్పుకొచ్చారు.  ఈ బిల్లుకు మతంతో సంబంధమే లేదన్నారు. ఈ బిల్లుకు ఎన్డీయేలో భాగమైన తెలుగు దేశం, జేడీయూ, శివసేన, జేడీ ఎస్ పార్టీలు మద్ధతు తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే కదా.మొత్తంగా నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జీఎస్టీ, ఆర్టికల్ 370, 35 ఏ, త్రిపుల్ తలాక్, సీఏఏ, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు తర్వాత వక్ఫ్ సవరణ వంటి కీలక బిల్లును ఆమోదించడం విశేషం. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

supreme Court stays the waqf amendement act 2025Waqf BillWaqf Boardwaqf board newssc on waqf law

