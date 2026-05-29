/Supreme Court: మగవాళ్ళు పెళ్లిళ్లు ఎందుకు చేసుకుంటారు? వరకట్నం వేధింపులపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన వ్యాఖ్య..!!

Supreme Court dowry harassment judgment: వరకట్నం కోసం వేధించి చంపుతున్న హత్యలపై దేశ సర్వోన్నత న్యాయం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. యువకులు, అమ్మాయిలను వివాహం చేసుకుని.. తీసుకున్న కట్నకానుకలు చాలదు అన్నట్లు మళ్లీ కట్నం తీసుకురావాలంటూ భార్యలను వేధించడం, వారి కుటుంబాలను అవమానించడం వంటి ఘటనలపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర అసంత్రుప్తి వ్యక్తం చేసింది. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారంటూ ప్రశ్నించింది. ఛత్తీస్ ఘడ్ కు చెందిన ఓ కుటుంబానికి సంబంధించిన వరకట్న వేధింపులు హత్యకేసు విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ నాగరత్నం ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
అధిక వరకట్నం కోసం వధువు కుటుంబాన్ని బిచ్చగాళ్లు అనడంపై తీవ్ర స్ధాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారి కుటుంబాల్లోనే ఈ వరకట్న వేధింపులు పెరగడంపై అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఛత్తీస్ గడ్ లో పెళ్లి జరిగిన 3 సంవత్సరాలకే ఓ వివాహిత అనుమానాస్పద స్థితిలో ఉరివేసుకుని మరణించింది. ఈ కేసును విచారించిన కోర్టు, నిందితులకు వార్నింగ్ వంటి మెసేజ్ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేసింది. జస్టిస్ బీవీ నాగరత్న, జస్టిస్ ఉజ్జల్ భయాన్ లతో కూడిన న్యాయస్థానం ఈ కేసులో జోక్యం చేసుకునేందుకు నిరాకరిస్తూ భర్త కుటుంబ సభ్యుల తీరును తప్పుబట్టింది. సమాజంలో ఇంకా కొనసాగుతున్న ఈ దురాచారాన్ని ప్రశ్నిస్తూ జస్టిస్ నాగరత్న భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
2010లో ఛత్తీస్ గఢ్ లో వివాహం జరిగిన 3 సంవత్సరాలకు ఓ మహిళ తన అత్తగారింట్లో ఉరివేసుకుని చనిపోయింది. భర్త అతని కుటుంబ సభ్యులు అదనపు కట్నంకోసం ఆ మహిళలను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించారంటూ ప్రాసిక్యూషన్ ఆరోపించింది. పెళ్లి జరిగిన 3ఏళ్లకే మరణించడంతో ఇది వరకట్న మరణమేనని ట్రయల్ కోర్టు నిర్ధారించింది. మరణానికి కొన్నిరోజుల ముందు కూడా డబ్బు కోసం వేధించినట్లు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు సాక్ష్యాధారాలు సమర్పించారు. ఈ కేసులో భర్త కుటుంబ సభ్యులకు సెక్షన్ 304 బి , 306 , 498ఏ కింద కోర్టు శిక్ష విధించింది. దీన్ని ఛత్తీస్ ఘడ్ కోర్టు కూడా సమర్థించింది.
హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ భర్త తమ్ముడు సుప్రీంను ఆశ్రయించారు. తనపై కేవలం సెక్షన్ 498ఏ మాత్రమే ఉదని.. అది కూడా వర్తించదని అతని తరపు న్యాయవాది వాదించారు. కోర్టు ఈ వాదనను కొట్టిపారేసింది. మీ పై కేవలం 498ఏ కింద 3ఏళ్ల శిక్ష మాత్రమే పడినందుకు మీరు సంతోషం వ్యక్తం చేయాలని జస్టిస్ నాగరత్న వ్యాఖ్యానించారు. అమ్మాయి కుటుంబాన్ని ఆర్ధికంగా వేధించే తీరును ఎండగడుతూ.. అమ్మాయి తరపు వారు తమ కూతురిని కాపాడుకునేందుకు 60వేలు ఇస్తామని బతిమిలాడితే.. మీరేమో వారిని భిక్షగాళ్లు అని పిలుస్తారా.. చదువుకున్న కుటుంబాల్లో కూడా ఇలా ప్రవర్తించడం ఆందోళనకరమని ధర్మాసనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అబ్బాయిలు ఎందుకు పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటారు.. వరకట్నం పేరుతో వరుడి తరపు వారు వధువుపైనా ఆమె కుటుంబంపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తారా. వధువును ఆమె కుటుంబాన్ని పీడించడమే లక్ష్యమా అంటూ చీవాట్లు పెట్టింది. ఇలాంటి కేసుల్లో కఠినమైన సందేశం వెళ్లాల్సిందే అంటూ సుప్రీంకోర్టు సదరు అప్పీల్ ను కొట్టివేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి