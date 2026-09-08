టీచర్ ఉద్యోగాలకు 'టెట్' తప్పనిసరి.. తేల్చిచెప్పిన సుప్రీంకోర్టు..!!

Supreme Court teacher recruitment: అర్హత లేని ఉపాధ్యాయులతో విద్యార్థుల భవిష్యత్తు నాశనం అవుతుందని.. టెట్ వంటి నిర్దేశిత అర్హతలు లేని ఉపాధ్యాయులను నియమించకూడదని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ధర్మాసనం పేర్కొంది. అర్హత లేని ఉపాధ్యాయుల నియామకంపై స్టే విధిస్తూ సుప్రీంకోర్టు మధ్యంతర ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అస్సాం టీచర్ రిక్రూట్ మెంట్ కేసులో ఈ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. టీచర్ల రిక్రూట్ మెంట్ పై సమీక్షించాలంటూ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సరైన విద్యార్హతలు లేకుండా టీచర్ల నియామకం చేపట్టడాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. RTE, NCTE, UGC నిబంధనల ప్రకారం నిర్దేశించిన అర్హతలు తప్పనిసరిగా ఉండాలంటూ కోర్టు ఆదేశించింది.
ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లోకి టీచర్లను విలీనం చేసే పేరుతో పారదర్శకమైన. . పోటీతత్వ నియామక ప్రక్రియను పక్కన పెట్టడంపై దాఖలైన పిటిషన్ విచారించిన సందర్బంగా సుప్రీంకోర్టు ఈ దేశాలు జారీ చేసింది. ఎలాంటి పారదర్శక నియామక ప్రక్రియ లేకుండా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో అనర్హుల నియామకాన్ని తాము ఆమోదించబోమని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఆర్టీఈ, ఎన్సీటీఈ, యూజీసీ నిబంధనల ప్రకారం అర్హత ఉన్నవారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలని పేర్కొంది. అర్హతా ప్రమాణాలను పాటించకుండా నియామకాలు జరిపితే, విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాలు ప్రతికూలంగా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని కోర్టు పేర్కొంది. దీనివల్ల ఉపాధ్యాయుల నియామకంలో నియమాలు, పారదర్శకత, ప్రతిభకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
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