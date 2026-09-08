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టీచర్ ఉద్యోగాలకు 'టెట్' తప్పనిసరి.. తేల్చిచెప్పిన సుప్రీంకోర్టు..!!

Supreme Court teacher recruitment: దేశవ్యాప్తంగా టీచర్ల నియామకాలపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. అర్హత ప్రమాణాలు పాటించకుండా టీచర్లను నియమించడం లేదంటే సర్వీసులో కొనసాగించడం కుదరదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 08, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:59 PM IST
టీచర్ ఉద్యోగాలకు 'టెట్' తప్పనిసరి.. తేల్చిచెప్పిన సుప్రీంకోర్టు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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