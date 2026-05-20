/Supreme Court on Cast Census 2027: ‘జనగణన’ సై సుప్రీంకోర్టు సంచలనం తీర్పు..

Census 2026-27: 2001 తర్వాత దాదాపు 16 యేళ్ల తర్వాత కేంద్రం జనగణన చేపట్టింది. మధ్యలో కోవిడ్ కారణంగా జనగణన వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే కదా. తాజాగా జనగణన తొలిదశ పూర్తైయింది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు కర్ణాటక, గోవా, మిజోరాం, ఒడిషా, సిక్కిం సహా 8 రాష్ట్రాల, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో డిజిటల్ పద్ధతిలో స్వయంగా ఈ జనగణన ప్రక్రియ పూర్తయింది. తాజాగా జనగణనలో కులగణన చేరుస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా దాఖలైన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది. దేశంలో బడుగు, బలహీన, ఆర్ధికంగా వెనకబడిన వర్గాలకు కులగణన తప్పనిసరి అని సుప్రీం ధర్మాసనం తేల్చిచెప్పింది.
ఆర్ధికంగా.. మరియు కుల పరంగా వెనుకబడిన కులాల జనాభా తెలిస్తేనే సమగ్ర అభివృద్ధి జరగడానికి అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
కులగణన ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయమని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ విషయంలో కోర్టుల జోక్యం ఉండదు సుప్రీంకోర్టు ఛీఫ్ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ధర్మాసనం వెల్లడించింది.
వెనుకబడిన కులాల జనాభా ఎంత ఉందో ప్రభుత్వం తెలుసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు క్లిస్టర్ క్లియర్ గా తేల్చి చెప్పింది. ఈ తీర్పుపై బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు హర్షం వ్యక్తం చేశాయి. ఇది సామాజిక న్యాయాన్ని బలపరిచేదిగా ఉందన్నారు.
సంక్షేమ పథకాల సమర్థవంతమైన అమలుకు కులగణన కీలకని సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో పేర్కొంది. వెనుకబడిన వర్గాల అసలు జనాభా, వారి ఆర్థిక–సామాజిక పరిస్థితులు తెలిసినప్పుడే ప్రభుత్వాలు సరైన విధానాలు రూపొందించుకునే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. సమగ్ర అభివృద్ధి, సమాన అవకాశాలు, సామాజిక న్యాయం సాధనలో ఈ తీర్పు చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని పలువురు రాజకీయ నాయకులు పేర్కొన్నారు.
ఈ సారి డిజిటల్ ప్రక్రియలో ఎవరి వారు ఆన్ లైన్ లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోనే సదుపాయం కల్పించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇది మన దేశంలో 16 భాషల్లో తమకు కావాల్సిన భాషలో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఆన్ లైన్ లో చేసుకోకపోతే ఎన్యుమరేటర్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆయా కుటుంబ వివరాలను నమోదు చేస్తారు. ఒక వేళ మీరు ఆన్ లైన్ లో నమోదు చేసుకొని ఇంటికి ఎన్యుమరేటర్ వస్తే మీరు నమోదు చేసిన వివరాలకు సంబంధించిన వివరాలను వారికి చెప్పాల్సి ఉంటుంది.
