/Supreme Court on Verdict: ఆ ఉద్యోగాలకు డిగ్రీ ఉన్న వాళ్లకు నో ఛాన్స్.. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెబుతోంది ఇదే..

Degree Holders Not Eligible for class 4 Jobs: గతంలో డిగ్రీ చేసిన వాళ్లకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండేవి. చదువులో నాణ్యత కూడా ఉండేది. ప్రస్తుతం పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న డిగ్రీ కాలేజీవల్ల చదువుకునే వాళ్ల సంఖ్య పెరిగినా.. అదే సమయంలో వారిలో నైపుణ్యాలు మాత్రం కొరబడ్డాయి. దీంతో తమ స్థాయి ఉద్యోగానికి పోటీ పడలేక క్లాస్ 4 స్థాయి ఉద్యోగాలు చేయడానికి ఎగబడుతున్నారు.
సుప్రీం కోర్టు తీర్పు - నేటి సామాజిక వాస్తవాలు..
కేవలం 10వ తరగతి అర్హత ఉన్న బ్యాంక్ అటెండెంట్ పోస్ట్ కోసం ఒక గ్రాడ్యుయేట్ తన డిగ్రీని దాచిపెట్టి ఉద్యోగం సంపాదించాడనే కేసులో సుప్రీం కోర్టు తాజాగా ఓ తీర్పు ఇచ్చింది. ఇలా చేయడం వల్ల నిజమైన అర్హులకు (తక్కువ చదువుకున్న వారికి) అన్యాయం జరుగుతుందని కోర్టు తెలిపింది. నియామకాల కోణంలో ఈ లాజిక్ కరెక్టే అయినా.. ఇది నేటి సామాజిక వాస్తవాలను ప్రశ్నిస్తుంది. డిగ్రీలు, ఎంబిఏలు, పీహెచ్డీలు చేసిన వాళ్ళు ప్యూన్ ఉద్యోగాలకు ఎందుకు పోటీ పడుతున్నారు? 'స్టేట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఇండియా 2026' నివేదిక ప్రకారం, 20 నుండి 29 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న నిరుద్యోగులలో 67% మంది గ్రాడ్యుయేట్లే కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
చిన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల పైనే ఎందుకు మోజు?
గత పదేళ్లుగా ప్రభుత్వ గ్రూప్-డి పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ రాగానే లక్షల్లో దరఖాస్తులు రావడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. 10వ తరగతి అర్హత ఉన్న క్లీనింగ్, ప్యూన్ పనులకు బీటెక్, పీహెచ్డీ చేసిన వారు అప్లై చేయడానికి ప్రధాన కారణం: ప్రభుత్వ ఉద్యోగ భద్రత. ఉద్యోగం ఎంత చిన్నదైనా అందులో ఉండే స్థిరమైన ఆదాయం, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, సామాజిక హోదా యూత్ను అట్రాక్ట్ను చేస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ రంగంలో ఉండే అభద్రత కంటే ఏదో ఒక చిన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మేలని యువత భావిస్తోంది.
దేశవ్యాప్త ఉదాహరణలు..
* రాజస్థాన్ (2025 ఏప్రిల్): 53,000 ప్యూన్ పోస్టులకు దాదాపు 25 లక్షల దరఖాస్తులు వచ్చాయి (ఇందులో పీహెచ్డీ, ఎంబిఏ వారు ఉన్నారు).
* కేరళ (2023 అక్టోబర్): 7వ తరగతి అర్హత ఉన్న ప్యూన్ పోస్టులకు బీటెక్ అభ్యర్థులు అప్లై చేశారు.
*పశ్చిమ బెంగాల్ (2020): 8వ తరగతి అర్హత ఉన్న ఫారెస్ట్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు ఇంజనీర్లు, రీసెర్చ్ స్కాలర్లు పోటీ పడ్డారు.
*బీహార్, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో స్వీపర్ ఉద్యోగాలకు వేల సంఖ్యలో గ్రాడ్యుయేట్లు క్యూ కట్టారు.
మారుతున్న విద్య విలువ - నైపుణ్యాల ప్రాధాన్యత..
లేటెస్ట్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే ప్రకారం గ్రాడ్యుయేట్ల నిరుద్యోగిత రేటు 11.2% గా ఉంది. ఇది జాతీయ సగటు కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ. అజీం ప్రేమజీ యూనివర్సిటీ నివేదిక ప్రకారం 15 నుండి 25 ఏళ్ల వయసున్న గ్రాడ్యుయేట్లలో దాదాపు 40% మందికి ఉద్యోగాలు లేవు.
ఇప్పుడు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉపాధికి పూర్తి గ్యారెంటీ ఇవ్వడం లేదు. కంపెనీలు సర్టిఫికేట్ల కంటే కోడింగ్, ప్రాబ్లం సాల్వింగ్ వంటి నైపుణ్యాల (Skills) వైపే చూస్తున్నాయి. ఎలాన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు కూడా డిగ్రీల కంటే నైపుణ్యమే ముఖ్యం అని చెబుతున్నారు.
40% నిరుద్యోగం..
15 నుండి 25 ఏళ్ల వయసు ఉండి, డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చదివిన యువతలో దాదాపు 40 శాతం మంది నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు. అందులో కొంత మంది గిగ్ వర్కర్స్గా పనిచేస్తున్నా..వారికి ఈపీఎఫ్ వంటి సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో వాళ్లను నిరుద్యోగులుగానే పరిగణించాలి.
విద్యా అర్హత తక్కువగా ఉన్నవారితో పోలిస్తే, ఎక్కువ చదువుకున్న వారిలోనే నిరుద్యోగిత రేటు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అంటే, చదువుకోని వారికి ఏదో ఒక చిన్న ఉపాధి దొరుకుతోంది కానీ, డిగ్రీలు ఉన్నవారికి వారి చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగాలు దొరకడం లేదు.
చదువు పెరిగేకొద్దీ పెరుగుతున్న నిరుద్యోగిత రేటు..
నిరక్షరాస్యులు / ప్రాథమిక విద్య..
వీరిలో నిరుద్యోగిత రేటు చాలా తక్కువ (దాదాపు 2% నుండి 3%). ఎందుకంటే వీరు జీవనోపాధి కోసం ఎలాంటి శారీరక శ్రమనైనా లేదా తక్కువ వేతనం ఉన్న పనులనైనా చేయడానికి సిద్ధపడతారు.
గ్రాడ్యుయేట్లు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ..
వీరిలో నిరుద్యోగిత రేటు జాతీయ సగటు కంటే దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువగా (11.2% పైగా) ఉంది.
నిరుద్యోగానికి ప్రధాన కారణాలు..
ఉద్యోగాల సృష్టిలో లోపం..
దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, దానికి అనుగుణంగా 'వైట్ కాలర్' (కార్పొరేట్/స్థిరమైన) ఉద్యోగాల సృష్టి జరగడం లేదు.
నైపుణ్యాల కొరత..
కాలేజీలలో నేర్పించే చదువుకు, ప్రస్తుత ఆధునిక పరిశ్రమలకు (పరిశ్రమ 4.0, కోడింగ్, ఏఐ, ప్రాబ్లం సాల్వింగ్) అవసరమైన నైపుణ్యాలకు మధ్య చాలా పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది.
గౌరవప్రదమైన జీతాల కొరత..
ప్రైవేట్ రంగంలో ఎంట్రీ-లెవెల్ ఉద్యోగాలకు ఇచ్చే జీతాలు చాలా తక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఏళ్ల తరబడి చదివి, వేలాది రూపాయలు ఫీజులు కట్టిన యువత ఆ తక్కువ జీతాలకు పని చేయడానికి వెనుకాడుతున్నారు.
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మారుతున్న పరిస్థితి..
అయితే ఈ నివేదికలో ఒక సానుకూల అంశం కూడా ఉంది. 25 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత (అంటే 30 ఏళ్లకు చేరుకునే సరికి) గ్రాడ్యుయేట్లలో కూడా నిరుద్యోగిత రేటు తగ్గుతుంది. దీనికి కారణం:
యువత తమ డ్రీమ్ జాబ్ కోసం ప్రయత్నించి, అది రానప్పుడు చివరికి తమ చదువుతో సంబంధం లేని చిన్న ఉద్యోగాలలోనో లేదా గిగ్ ఎకానమీ (ఫుడ్ డెలివరీ, రైడ్ షేరింగ్, ఫ్రీలాన్సింగ్) లోనో సెటిల్ అయిపోతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.