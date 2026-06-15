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Supreme Court on Verdict: ఆ ఉద్యోగాలకు డిగ్రీ ఉన్న వాళ్లకు నో ఛాన్స్.. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెబుతోంది ఇదే..

గతంలో డిగ్రీ చేసిన వాళ్లకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉండేవి. చదువులో నాణ్యత కూడా ఉండేది. ప్రస్తుతం పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్న డిగ్రీ కాలేజీవల్ల చదువుకునే వాళ్ల సంఖ్య పెరిగినా.. అదే సమయంలో వారిలో నైపుణ్యాలు మాత్రం కొరబడ్డాయి. దీంతో తమ స్థాయి ఉద్యోగానికి పోటీ పడలేక క్లాస్ 4 స్థాయి ఉద్యోగాలు చేయడానికి ఎగబడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 15, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:13 AM IST
Supreme Court on Verdict: ఆ ఉద్యోగాలకు డిగ్రీ ఉన్న వాళ్లకు నో ఛాన్స్.. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెబుతోంది ఇదే..
Image Credit: Supreme Court (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఆ ఉద్యోగాలకు డిగ్రీ ఉన్న వాళ్లకు నో ఛాన్స్.. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెబుతోంది ఇదే..
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