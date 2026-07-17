/Supreme Court Voter: ఓటరు లిస్టులో పేరు లేకపోతే పౌరసత్వం పోయినట్టేనా? సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు!

Supreme Court Voter List: ఓటరు జాబితాలో పేరు లేనంత మాత్రాన ఎవరూ తమ భారత పౌరసత్వాన్ని కోల్పోరని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. పశ్చిమ బెంగాల్లో చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియకు వ్యతిరేకంగా దాఖలైన ఒక పిటిషన్ను విచారించిన సందర్భంగా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఒక వ్యక్తి పౌరసత్వాన్ని నిర్ధారించే అంతిమ అధికారం భారత ఎన్నికల సంఘానికి (ECI) లేదని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది. ఈ పిటిషన్ను భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి.మోహనలతో కూడిన ధర్మాసనం విచారించింది.
సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీ..
ఒక వ్యక్తి భారత పౌరుడా, కాదా అని నిర్ణయించే తుది అధికారం ఎన్నికల సంఘానికి లేదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఓటరు జాబితాలో పేరు లేకపోవడం అనేది కేవలం ఆ వ్యక్తికి ప్రస్తుతానికి 'ఓటు హక్కు' లేదని మాత్రమే సూచిస్తుంది. అంతే తప్ప, అది పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేసే పత్రం కాబోదని న్యాయస్థానం తేల్చి చెప్పింది.
ఎన్నికల ప్రక్రియ కోసం ఈసీ చేసే వెరిఫికేషన్ కేవలం ఓటర్ల జాబితా రూపకల్పనకు మాత్రమే పరిమితమని పేర్కొంది. గతంలో బీహార్ SIR కేసులో ఇచ్చిన తీర్పులోనే ఈ విషయాన్ని తాము స్పష్టం చేశామని కోర్టు గుర్తు చేసింది.
నిలిచిపోతున్న సంక్షేమ పథకాలు..
పశ్చిమ బెంగాల్లో ఓటరు జాబితా సవరణ తర్వాత తలెత్తిన తీవ్రమైన సమస్యలను పిటిషనర్ ప్రసేన్జిత్ బోస్ తరపు న్యాయవాది కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఓటరు జాబితా నుండి తొలగింపునకు గురైన వారు 19 అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునళ్ల ముందు దాదాపు 34 లక్షల అప్పీళ్లు చేసుకున్నారు. కానీ, ఇప్పటివరకు కేవలం 38,000 అప్పీళ్లు మాత్రమే పరిష్కారమయ్యాయి (వీటిలో 70% మందికి అనుకూలంగా తీర్పు వచ్చింది).
ఈ అప్పీళ్లు పెండింగ్లో ఉండగానే, ఓటరు జాబితాలో పేరు లేని వారికి ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ (PDS-రేషన్) ప్రయోజనాలను, అన్నపూర్ణ యోజన వంటి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను నిలిపివేస్తూ బెంగాల్ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది. ఓటు లేని వారికి కనీసం కుల ధృవీకరణ పత్రాలు (Caste Certificates) కూడా ఇవ్వడం లేదని న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు.
న్యాయస్థానం తదుపరి ఆదేశాలు..
ఈ పరిణామాలపై స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు.. ఒక వ్యక్తిని ఓటర్ల జాబితా నుండి తొలగించిన తర్వాత, వారి పౌరసత్వ స్థితిని నిర్ధారించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎన్నికల సంఘం బాధ్యత అని స్పష్టం చేసింది.
ఓటరు జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో పారదర్శకత ఉండాలని, తప్పుగా పేర్లు తొలగింపునకు గురైన వారి కోసం బలమైన అప్పీల్ వ్యవస్థ ఉండాలని కోర్టు సూచించింది. పశ్చిమ బెంగాల్ ఎస్ఐఆర్ను సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లతో పాటు, ప్రభుత్వ పథకాలను నిలిపివేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై కూడా సమగ్ర విచారణ జరుపుతామని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం వెల్లడించింది.
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