Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Supreme Court Voter: ఓటరు లిస్టులో పేరు లేకపోతే పౌరసత్వం పోయినట్టేనా? సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు!

Supreme Court Voter: ఓటరు లిస్టులో పేరు లేకపోతే పౌరసత్వం పోయినట్టేనా? సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు!

Supreme Court Voter List: ఓటరు జాబితాలో పేరు లేకపోతే పౌరసత్వం లేనట్టేనా అని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. ఓటరు జాబితాలో పేరు కేవలం ఓటు హక్కును మాత్రమే సూచిస్తుందని.. అది పౌరసత్వాన్ని తెలుపదని, అలా పౌరసత్వాన్ని నిర్ణయించే హక్కు ఎన్నికల కమిషన్‌కు లేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 17, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:59 PM IST
Supreme Court Voter: ఓటరు లిస్టులో పేరు లేకపోతే పౌరసత్వం పోయినట్టేనా? సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Bandi Sanjay: బండి సంజయ్ కాన్వాయ్‌కు స్పల్ప ప్రమాదం.. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌కు తప్పిన ముప్పు..
Bandi Sanjay4 min ago
2
Supreme Court11 min ago
3
Washington Sundar injury13 min ago
4
Liquor sales29 min ago
5
Empty Stomach Water41 min ago