Surajkund Mela Swing Breaks Video: అప్పటి వరకు నవ్వులు.. కిలకిలలతో పిల్లలు, పెద్దలు ఆ రైడ్ను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. చుట్టూ ఉన్నవారు కూడా ఆ రైడ్ను ఆసక్తిగా తిలకిస్తున్నారు. కానీ, ఉన్నట్లుండి ఆ జాయ్రైడ్ విరిగిపోయింది. ఏమైందో తెలియదు కానీ, అడ్వెంచర్ రైడ్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న సమయంలో అది ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదం నిన్న రాత్రి సమయంలో జరిగింది. ఇక కాపాడేందుకు వెళ్లిన పోలీస్ ఎస్ఐ కూడా ఈ ఘటనలో మృతి చెందారు. పలువురు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. హర్యానాలోని సూరజ్కుంద్ జాతరలో ఈ పెను ప్రమాదం సంభవించింది. అనుకోకుండా జరిగిన ఈ భయానక అడ్వెంచర్ అంతా ప్రాణభయంతో కేకలు వేశారు. జాలీగా రైడ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న ప్రాంతం ఒక్కసారిగా కూలడంతో అందులో ఉన్నవాళ్లంతా ప్రాణభయంతో కేకలు వేశారు. ఇక వెంటనే అక్కడ ఉన్న పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ జగదీష్ అక్కడికి వెళ్లి వారిని కాపాడే ప్రయత్నాలు చేశారు. ఈ క్రమంలో మరోవైపు కూడా అది కూలడంతో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడి మరణించారు. ఈ ప్రమాదంలో 13 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
అయితే జాయ్ రైడ్ సమయంలో దాని వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఉన్నారు. మొత్తంగా ఈ రైడ్పై 26 మంది ఉండగా దాని చుట్టూ మరికొంతమంది ఉన్నారు. శనివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల తర్వాత ఈ ప్రమాదం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు. అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఊయల ఒకవైపు పడిపోయిందని సహాయం చేయడానికి వెళ్లిన ఎస్సై మరోవైపు కూడా పడిపోవడంతో ఒక్కసారిగా అతని తలపై పడడంతో ఆయన మృతి చెందారు అని పోలీసులు ధృవీకరించారు.
ఊయల విరిగిపోవడంతో అరుపులు కేకలతో ప్రాంతం అంతా భయాందోళన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. అందరూ పరుగులు తీశారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి వచ్చి సహాయక చర్యలు కూడా చేపట్టారు. మొత్తంగా 13 మంది ఘటనలో తీవ్రంగా గాయాలపాయాలయ్యారు. వారిని సమీప ఆసుపత్రికి మెరుగైన వైద్యచికిత్స కోసం తరలించారు. ఇందులో మరికొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇక హర్యానా టూరిజం మంత్రి అరవింద్ శర్మ వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకొని గాయపడిన వారిని పరామర్శించారు. ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి నయాబ్ కూడా విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఎస్ఐ కుటుంబానికి ఆయన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. గాయపడ్డ వారికి త్వరగా కోలుకోవాలని ఎక్స్ వేధికగా రాసుకోచ్చారు.
A tragic accident occurred at the 39th Surajkund International Crafts Mela in Faridabad, Haryana, when a popular adventure ride—described as a "Tsunami swing" or large swinging/ferry ride—suddenly collapsed.#2026_की_सबसे_बड़ी_भविष्यवाणी#INDvsUSA #T20WorldCup pic.twitter.com/aoEKms09FO
— Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) February 7, 2026
ఈ ప్రమాదం పై సముద్ర దర్యాప్తు నిర్వహించి.. స్వింగ్ ఆపరేటర్లపై సరైన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ఇక కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సరైన భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాన్నారు. ఇక ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత స్వింగ్ చుట్టూ ఉన్న పరిసర ప్రాంతాలు కూడా మూసివేశారు. ఈ సూరజ్కుంద్ మేళలో అంతర్జాతీయ చేతి పనుల ప్రదర్శన కోసం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వీక్షించడానికి వచ్చిన ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కుటుంబాలు పిల్లలు, వృద్దులు తీవ్ర గందరగోళానికి గురై బయటకు పరుగులు తీశారు. ప్రస్తుతం పరిస్థితులు అదుపులోకి వచ్చినట్లు సమాచారం.
