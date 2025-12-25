English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Surat Man Falls From 10 Th floor: భూమ్మిద నూకలు ఉండటం అంటే ఇదేనెమో.. 10వ ఫ్లోర్ నుంచి పడ్డ ప్రాణాలతో బతికాడు.. వీడియో..

Surat Man Falls From 10 Th floor: భూమ్మిద నూకలు ఉండటం అంటే ఇదేనెమో.. 10వ ఫ్లోర్ నుంచి పడ్డ ప్రాణాలతో బతికాడు.. వీడియో..

Man falls from 10 th floor in surat: నిద్రలో ఉండగా నితిన్ అదియా ఒక్కసారిగా పదో ఫ్లోర్ నుంచి కిందపడ్డాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. భూమి మీద నూకలు ఉండటం అంటే ఇదేనెమో అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 25, 2025, 07:25 PM IST
Surat Man Falls From 10 Th floor: భూమ్మిద నూకలు ఉండటం అంటే ఇదేనెమో.. 10వ ఫ్లోర్ నుంచి పడ్డ ప్రాణాలతో బతికాడు.. వీడియో..

Man falls from 10 th floor in sleep surat: కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు మన జీవితంలో ఎదురౌతుంటాయి. అంతేకాకుండా అప్పటి వరకు నవ్వుతు ఎంజాయ్ చేస్తున్న వారు ఒక్కసారిగా అనుకొని ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటారు. అందుకే ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పెద్దలు చెబుతారు. ఈ క్రమంలో ఎవరైన పెద్ద ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వెంట్రుక వాసిలో వాటి నుంచి బైటపడతారు. ఇలాంటి వారిని భూమి మీద ఇంకా నూకలు ఉన్నాయని చెబుతుంటారు. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. సూరత్ లో జరిగిన ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

సూరత్ లోని జహంగీరాబాద్ ప్రాంతంలోని టైమ్స్ గెలాక్సీ భవనంలో  కిటికిలో 57 ఏళ్ల నితిన్ అదియా చిన్నగా కిటికిలో నిద్రపోయాడు. అది పదో ప్లోర్ ఉంది. అయితే.. కిటికి గ్రిల్ ఊడిపోయి అతను అంత ఎత్తు నుంచి కింద పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో అతని కాలు మాత్రం 8 ఫ్లోర్ లో మరో కిటికిలో తట్టుకుంది.

మరీ అతనికి భూమి మీద ఇంకా ప్రాణాలు ఉన్నాయో ఏంటో కానీ.. వెంటనే అతని అరుపులకు అక్కడి వారు అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం  చేశారు. ఘటన ప్రదేశంలోఫైర్ సిబ్బంది చేరుకున్నారు. తలకిందులుగా వేలాడుతున్న నితిన్ ఆదియాను గంటల పాటు కష్టపడి మెల్లగా కాపాడారు.

Read more: Atal bihari Vajpayee: కట్నంగా కశ్మీర్ కావాలి.. పాక్ మహిళ ప్రపోజల్ కు వాజ్ పేయి రిప్లై ఏంటో తెలుసా..?

 కానీ అతను మాత్రం చాలా బాధతో విలవిల్లాడిపోయాడు. ఆతర్వాత ఫైర్ సిబ్బంది మెల్లగా అతడ్ని కాపాడారు. అతని కాలికి గాయాలయ్యాయి. వెంటనే అతడ్ని చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. భూమి మీద నూకలు ఉండటం అంటే ఇదేనెమో అంటూ ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

 

