Surat Man Falls From 10 Th floor: భూమ్మిద నూకలు ఉండటం అంటే ఇదేనెమో.. 10వ ఫ్లోర్ నుంచి పడ్డ ప్రాణాలతో బతికాడు.. వీడియో..

Man falls from 10 th floor in sleep surat: కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు మన జీవితంలో ఎదురౌతుంటాయి. అంతేకాకుండా అప్పటి వరకు నవ్వుతు ఎంజాయ్ చేస్తున్న వారు ఒక్కసారిగా అనుకొని ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటారు. అందుకే ఎప్పుడు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పెద్దలు చెబుతారు. ఈ క్రమంలో ఎవరైన పెద్ద ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు వెంట్రుక వాసిలో వాటి నుంచి బైటపడతారు. ఇలాంటి వారిని భూమి మీద ఇంకా నూకలు ఉన్నాయని చెబుతుంటారు. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. సూరత్ లో జరిగిన ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
A tense dawn rescue in Gujarat’s Surat: Firefighters saved a 57-year-old man who slipped from the 10th floor and hung trapped between the 8th and 10th floors for nearly an hour, turning a quiet winter morning into a race against death.@NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob pic.twitter.com/jUV5p397ka
— Dilip Kshatriya (@Kshatriyadilip) December 25, 2025
సూరత్ లోని జహంగీరాబాద్ ప్రాంతంలోని టైమ్స్ గెలాక్సీ భవనంలో కిటికిలో 57 ఏళ్ల నితిన్ అదియా చిన్నగా కిటికిలో నిద్రపోయాడు. అది పదో ప్లోర్ ఉంది. అయితే.. కిటికి గ్రిల్ ఊడిపోయి అతను అంత ఎత్తు నుంచి కింద పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో అతని కాలు మాత్రం 8 ఫ్లోర్ లో మరో కిటికిలో తట్టుకుంది.
మరీ అతనికి భూమి మీద ఇంకా ప్రాణాలు ఉన్నాయో ఏంటో కానీ.. వెంటనే అతని అరుపులకు అక్కడి వారు అప్రమత్తమయ్యారు. వెంటనే సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేశారు. ఘటన ప్రదేశంలోఫైర్ సిబ్బంది చేరుకున్నారు. తలకిందులుగా వేలాడుతున్న నితిన్ ఆదియాను గంటల పాటు కష్టపడి మెల్లగా కాపాడారు.
Read more: Atal bihari Vajpayee: కట్నంగా కశ్మీర్ కావాలి.. పాక్ మహిళ ప్రపోజల్ కు వాజ్ పేయి రిప్లై ఏంటో తెలుసా..?
కానీ అతను మాత్రం చాలా బాధతో విలవిల్లాడిపోయాడు. ఆతర్వాత ఫైర్ సిబ్బంది మెల్లగా అతడ్ని కాపాడారు. అతని కాలికి గాయాలయ్యాయి. వెంటనే అతడ్ని చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. భూమి మీద నూకలు ఉండటం అంటే ఇదేనెమో అంటూ ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి