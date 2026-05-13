/Suvendhu Adhikari: వెస్ట్ బెంగాల్ లో సువేందు అధికారి ఆపరేషన్ షురూ.. అక్రమార్కుల గుండెల్లో రైళ్లు..

West Bengal New CM Challenges: వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సువేందు అధికారి పరిపాలనపై తనదైన ముద్రవేసేలా అడుగులు వేస్తున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ కు బంగ్లాదేశ్ తో సరిహద్దుకు సంబంధించిన భూ కేటాయింపులు చేయడంతో పాలనలో తన మార్క్ చూపించారు. ఇప్పటి వరకు దేశ వ్యాప్తంగా అందరి ప్రజలకు చేరువైన ఆయుష్మాన్ భారత్ ను అక్కడ కూడా అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. అంతేకాదు అరాచక శక్తుల పాలిట సింహ స్వప్నంగా మారారు. అంతేకాదు జూన్ నుంచి అక్కడ మహిళలకు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించబోతున్నట్టు చెప్పారు. అంతేకాదు ఎన్నికల్లో బీజేపీ చెప్పినట్టుగా త్వరలో అక్కడ ఎన్ఆర్సీతో అమల్లోకి తీసుకురాబోతున్నట్టు చెప్పారు.
ఒకప్పుడు మమతా బెనర్జీకి నమ్మిన బంటుగా ఉన్న పశ్చిమ బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి.. 2020లో టీఎంసీని వీడి బీజేపీలో చేరారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్లో మమతా బెనర్జీని ఓడించిన సువేందు.. ప్రస్తుతం బెంగాల్ ప్రతిపక్ష నేతగా కొనసాగారు. అయితే ముందుగా సువేందుకు ఆర్ఎస్ఎస్ మద్దతు లేదని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ బీజేపీ అధిష్ఠానం రెండు స్థానాల్లో పోటీచేసి గెలిచిన సువేందుకే అధికారం కట్టబెట్టింది. అంతేకాదు, తన మాజీ బాస్, బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై రెండోసారి విజయం సాధించారు. దీదీ కంచుకోట భవానీపూర్లోనే ఆమెపై 15 వేలకుపైగా ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొంది సంచలనం రేపారు. గతంలో మమతా తనపై ప్రయోగించిన అస్త్రాన్నే సువేందు , అమిత్ షా దీదీపై ప్రయోగించారు.
రాజకీయాలు.. సువేందుకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య! తండ్రి రాజకీయ నాయకుడే కావడంతో చిన్నప్పటి నుంచీ వాటిని బాగా వంటబట్టించుకున్నారు. ప్రఖ్యాత సింగూరు, నందిగ్రామ్ ఉద్యమాల్లో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించి తృణమూల్ను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు చేరువ చేశారు. మమతా బెనర్జీకి అత్యంత సన్నిహితుల్లో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఆరేళ్ల కిందట అనూహ్యంగా తృణమూల్ను వీడిన ఆయన.. ఇప్పుడు బెంగాల్లో తొలిసారి బీజేపీని గద్దెనెక్కించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
కౌన్సిలర్ స్థాయి నుంచి..
సువేందు 1970 డిసెంబరు 15న తూర్పు మేదినీపుర్లోని కర్కులీలో జన్మించారు. ఎంఏ చదివారు. ఆయనది రాజకీయ నేపథ్యమున్న కుటుంబం. తండ్రి సిసిర్ అధికారి ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా పనిచేశారు. యూపీఏ హయాంలో మన్మోహన్ సింగ్ మంత్రివర్గంలో కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయమంత్రిగానూ ఉన్నారు.
సువేందు 1995లో తొలిసారి కాంగ్రెస్ నుంచి కౌన్సిలర్గా గెలిచారు. 1998లో తండ్రితో కలిసి టీఎంసీలో చేరారు.
సువేందు 2006-09 మధ్య రాజకీయాల్లో బాగా ఎదిగారు. 2006లో తొలిసారి కొంటాయీ (దక్షిణ) నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. అదే ఏడాది కొంటాయీ మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్గానూ బాధ్యతలు చేపట్టి.. మూడేళ్లు ఆ పదవిలో కొనసాగారు.
నందిగ్రామ్ ఉద్యమంతో.. సువేందు రాజకీయ జీవితంలో 2007 నాటి నందిగ్రామ్ ఉద్యమానిది ప్రత్యేక పాత్ర. నందిగ్రామ్లో 10 వేల ఎకరాలు సమీకరించి సెజ్ను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్రంలోని అప్పటి వామపక్ష ప్రభుత్వం భావించింది. దానికి వ్యతిరేకంగా తృణమూల్ పెద్దఎత్తున ఆందోళనలు చేపట్టింది. వాటిని సువేందు ముందుండి నడిపించారు.
నందిగ్రామ్ ఉద్యమం విజయవంతం కావడంతో.. జంగల్ మహల్ (పశ్చిమ మేదినీపుర్, పురూలియా, బాంకురా జిల్లాలు) ప్రాంతానికి తృణమూల్ ఇంఛార్జిగా సువేందును మమత నియమించింది. ఈ మూడు జిల్లాల్లో పార్టీని ఆయన వేగంగా విస్తరించారు. మమతకు అత్యంత సన్నిహిత నేతల్లో ఒకరుగా మారిపోయారు. సువేందు 2009లో తమ్లుక్ స్థానం లోక్సభ ఎంపీగా గెలిచి జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. 2016లో నందిగ్రామ్ ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించి.. మమత సర్కారులో మంత్రి పదవి చేపట్టారు.
తృణమూల్ వ్యవస్థాపక సభ్యుడైన ముకుల్ రాయ్ 2017లో పార్టీని వీడారు. అప్పటి నుంచి తృణమూల్లో సువేందు ప్రభావం మరింత పెరిగింది. పార్టీలో మమత తర్వాత నంబర్-2 ఈయనేనని అంతా అనుకున్నారు. అయితే క్రమంగా పరిస్థితులు మారిపోయాయి. మమత తన మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీకి పార్టీలో అధిక ప్రాధాన్యమివ్వడం, ఆయనకే పార్టీ పగ్గాలు అప్పగించేలా కనిపించడం సువేందు పొమ్మనలేక పొగపెట్టారు. అప్పటికే శారదా కుంభకోణంలో తనపై ఆరోపణలు రావడంతో కొంత ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యారు. దీంతో 2020 చివర్లో అనూహ్యంగా తృణమూల్ను వీడి భారతీయ జనతా పార్టీ కండువా కప్పుకున్నారు.
సువేందు చేరికతో బెంగాల్ బీజేపీ బాగా జోష్ వచ్చింది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తృణమూల్తో హోరాహోరీగా పోరాడింది. నందిగ్రామ్లో సువేందు, మమత ముఖాముఖి తలపడ్డారు. ఆ పోరులో తన మాజీ బాస్ను సువేందు ఓడించారు. అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నేతగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ ఎన్నికల్లో భవానీపుర్లో ఆమెను ఓడించారు.
సువేందుకు క్రీడలంటే ఇష్టం. ప్రత్యేకంగా క్రికెట్, ఫుట్బాల్ అంటే చాలా మక్కువ. జిల్లా, సబ్డివిజన్ స్థాయి ఫుట్బాల్ సంఘాల్లో క్రియాశీలకంగా పనిచేశారు. సువేందు సోదరుడు దిబ్యేందు అధికారి తృణమూల్ తరఫున గతంలో ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. ఆయన 2024లో బీజేపీలో చేరారు.పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అఖండ విజయం సాధించింది. ఆ పార్టీ 206 స్థానాల్లో గెలిచి బెంగాల్లో తొలిసారిగా అధికారం చేపట్టింది. బీజేపీ తరఫున 2 స్థానాల్లో బరిలోకి దిగిన సువేందు అధికారి మరోసారి మమతా బెనర్జీని ఓడించారు. భవానిపూర్లో దీదీపై గెలిచిన ఆయన.. తన సొంత నియోజకవర్గమైన నందిగ్రామ్లోనూ గెలిచి పట్టు నిలుపుకున్నారు.