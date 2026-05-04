Suvendu Adhikari: దైవబలం తమకే ఉంది.. వెస్ట్ బెంగాల్ ఫలితాల వేళ బీజేపీనేత సువేందు అధికారి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Suvendu Adhikari offers prayers at Laxmi Narayan Temple: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలపై హాట్ హాట్ గా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అందరు కూడా తమిళనాడు,వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయాలపై చర్చలు చేసు కుంటున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్లోనూ ఓట్ల లెక్కింపునకు ఎన్నికల సంఘం పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది.ఇటీవల పలు చోట్ల రీపోలింగ్ కూడా నిర్వహించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 77 కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో లెక్కింపును నిర్వహిస్తారు. ఫాల్టా నియోజకవర్గంలో మే 21న రీపోలింగ్ జరగనుంది. ఈ ఒక్కస్థానం తప్ప 293 స్థానాలకు ఓట్ల లెక్కింపు జరగ నుంది. ఫాల్టాలో ఫలితాలు మే 24న వెలువడనున్నాయి. అయితే బెంగాల్ లో ఫలితాల వేళ బీజేపీనేత సువేందు అధికారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సువేందు అధికారి భవానీపూర్, నందీగ్రామ్ లో బరిలోకి దిగారు. భవానీపూర్ లో మమతా వర్సెస్ సువేందుల మధ్య హీట్ పీక్స్ కు చేరింది. ఈ క్రమంలో ఫలితాల వేళ లక్ష్మీ నారాయణ ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేశామని అన్నారు.
#WATCH | Kolkata | West Bengal LoP and BJP candidate from Nandigram and Bhabanipur, Suvendu Adhikari, says, "... I offered prayers at the Lakshmi Narayan Temple. God is with us. A government that protects the interests of Sanatan Dharma is coming."
— ANI (@ANI) May 4, 2026
దైవబలం తమకే ఉందన్నారు. అంతే కాకుండా సనాతన ధర్మ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే ప్రభుత్వం వస్తోందని అన్నారు. అంతే కాకుండా జంగీల్ రాజ్ కు ప్రజలు విముక్తి కల్పించారన్నారు. మమతా బెనర్జీ ని ప్రజలు ఓడించి కొత్త చరిత్రకు ప్రజలకు నాందీ పలికారని సువేందు అధికారి అన్నారు. టీఎంసీ అన్ని విధాలుగా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తుందని అన్నారు. ప్రజల్ని భయపట్టే పనుల్ని మమతా బెనర్జీ మానుకొవాలన్నారు. ప్రజాస్వామ్యం ఈసారి గెలుస్తుందన్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఉన్న జంగీల్ రాజ్ కూడా ఇక మీదట నడవదన్నారు.
అదే విధంగా.. ఫల్తా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో రీపోలింగ్పై టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ చేసిన ట్వీట్పై సీరియస్ అయ్యారు. ఇది ఆయన అహంకారాన్ని చూపిస్తుందని, ఇలాంటి డ్రామాలు పనిచేయవన్నారు. దేశంలో అంతిమంగా ప్రజాస్వామ్యమే గెలుస్తుందన్నారు. మరోవైపు బెంగాల్లో కూడా మూడంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.
కౌంటింగ్ రూమ్లలోకి కేవలం కేంద్ర బలగాలను మోహరించారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లోకి మొబైల్ ఫోన్లను పూర్తిగా నిషేధించారు. 2021 ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన హింసాత్మక ఘటనల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో 700 కంపెనీల కేంద్ర బలగాలను కొనసాగించాలని ఈసీ నిర్ణయించింది. మొత్తంగా ఎన్నికల ఫలితాలు ఏవిధంగ ఉంటాయనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
