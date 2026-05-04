English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Suvendu Adhikari: దైవబలం తమకే ఉంది.. వెస్ట్ బెంగాల్ ఫలితాల వేళ బీజేపీనేత సువేందు అధికారి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Suvendu Adhikari: దైవబలం తమకే ఉంది.. వెస్ట్ బెంగాల్ ఫలితాల వేళ బీజేపీనేత సువేందు అధికారి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Suvendu Adhikari fires on mamata Banerjee: పశ్చిమ బెంగాల్ లో జంగీల్ రాజ్ పాలనకు ప్రజలు  చెరమ గీతం పాడారని సువేందు అధికారి అన్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ ఫలితాల వేళ బంబనీపూర్ లో ఉన్న లక్ష్మీనారాయణస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా పూజలు చేశారు. గెలుపుపై ధీమావ్యక్తం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 4, 2026, 08:20 AM IST
  • ఎన్నికల ఫలితాలపై సువేందు అధికారి ధీమా..
  • జంగీల్ రాజ్ కు ఫుల్ స్టాప్ అని వ్యాఖ్యలు..

Trending Photos

Casting Couch: సినిమా ఛాన్స్ కోసం వాళ్ల ముందు అలాంటి డ్రెస్ వేసుకోమన్నారు.. నిజాలు బయటపెట్టిన తెలుగు హీరోయిన్!
5
casting couch Tollywood
Casting Couch: సినిమా ఛాన్స్ కోసం వాళ్ల ముందు అలాంటి డ్రెస్ వేసుకోమన్నారు.. నిజాలు బయటపెట్టిన తెలుగు హీరోయిన్!
Jio Recharge: చౌక ప్లాన్‌కు గుడ్‌బై... జియో కీలక నిర్ణయం.. యూజర్లకు భారీ దెబ్బ..ఇక 1జిబి డేటా లేనట్టే!
4
Jio Rs 209 plan discontinued
Jio Recharge: చౌక ప్లాన్‌కు గుడ్‌బై... జియో కీలక నిర్ణయం.. యూజర్లకు భారీ దెబ్బ..ఇక 1జిబి డేటా లేనట్టే!
Schools Holidays: వేసవి సెలవుల్లో భారీ మార్పు..50 రోజుల సెలవుల విషయంలో కీలక నిర్ణయం!
6
summer holidays 2026
Schools Holidays: వేసవి సెలవుల్లో భారీ మార్పు..50 రోజుల సెలవుల విషయంలో కీలక నిర్ణయం!
Cooler Deals: సమ్మర్ సేల్.. సగం ధరకే Sansui 55L విండో కూలర్.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Cooler Deals
Cooler Deals: సమ్మర్ సేల్.. సగం ధరకే Sansui 55L విండో కూలర్.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Suvendu Adhikari: దైవబలం తమకే ఉంది.. వెస్ట్ బెంగాల్ ఫలితాల వేళ బీజేపీనేత సువేందు అధికారి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Suvendu Adhikari offers prayers at Laxmi Narayan Temple: దేశ వ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలపై హాట్ హాట్ గా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా అందరు కూడా తమిళనాడు,వెస్ట్ బెంగాల్ రాజకీయాలపై చర్చలు చేసు కుంటున్నారు.  పశ్చిమ బెంగాల్‌లోనూ ఓట్ల లెక్కింపునకు ఎన్నికల సంఘం పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది.ఇటీవల పలు చోట్ల రీపోలింగ్ కూడా నిర్వహించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 77 కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో లెక్కింపును నిర్వహిస్తారు. ఫాల్టా నియోజకవర్గంలో మే 21న రీపోలింగ్ జరగనుంది. ఈ ఒక్కస్థానం తప్ప 293 స్థానాలకు ఓట్ల లెక్కింపు జరగ నుంది. ఫాల్టాలో ఫలితాలు మే 24న వెలువడనున్నాయి.     అయితే బెంగాల్ లో ఫలితాల వేళ బీజేపీనేత సువేందు అధికారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సువేందు అధికారి భవానీపూర్, నందీగ్రామ్ లో బరిలోకి దిగారు. భవానీపూర్ లో మమతా వర్సెస్ సువేందుల మధ్య  హీట్ పీక్స్ కు చేరింది.  ఈ క్రమంలో ఫలితాల వేళ లక్ష్మీ నారాయణ ఆలయంలో ప్రార్థనలు చేశామని అన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

దైవబలం తమకే ఉందన్నారు. అంతే కాకుండా సనాతన ధర్మ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే ప్రభుత్వం వస్తోందని అన్నారు. అంతే కాకుండా జంగీల్ రాజ్ కు ప్రజలు విముక్తి కల్పించారన్నారు.  మమతా బెనర్జీ ని ప్రజలు ఓడించి కొత్త చరిత్రకు ప్రజలకు నాందీ పలికారని సువేందు అధికారి అన్నారు. టీఎంసీ అన్ని విధాలుగా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తుందని అన్నారు. ప్రజల్ని భయపట్టే పనుల్ని మమతా బెనర్జీ మానుకొవాలన్నారు.  ప్రజాస్వామ్యం ఈసారి గెలుస్తుందన్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఉన్న జంగీల్ రాజ్ కూడా ఇక మీదట నడవదన్నారు.

 అదే విధంగా.. ఫల్తా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో రీపోలింగ్‌పై టీఎంసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ చేసిన ట్వీట్‌పై సీరియస్ అయ్యారు. ఇది ఆయన అహంకారాన్ని చూపిస్తుందని, ఇలాంటి డ్రామాలు పనిచేయవన్నారు. దేశంలో అంతిమంగా  ప్రజాస్వామ్యమే గెలుస్తుందన్నారు. మరోవైపు  బెంగాల్‌లో కూడా మూడంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.

Read more: Actress Trisha: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి త్రిష.. టీవీకే విజయ్ గెలుపు కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు..?..

కౌంటింగ్ రూమ్‌లలోకి కేవలం కేంద్ర బలగాలను మోహరించారు. కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లోకి మొబైల్ ఫోన్లను పూర్తిగా నిషేధించారు. 2021 ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన హింసాత్మక ఘటనల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో 700 కంపెనీల కేంద్ర బలగాలను కొనసాగించాలని ఈసీ నిర్ణయించింది. మొత్తంగా ఎన్నికల ఫలితాలు ఏవిధంగ ఉంటాయనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

West Bengal assembly Polls 2026Suvendu AdhikariWest Bengal resultsSuvendu Adhikari commentsMamatha Banerjee

Trending News