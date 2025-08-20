Swara Bhaskar: మాజీ సీఎం భార్యపై మోజు పడిన బాలీవుడ్ హీరోయిన్..క్రష్ అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Swara Bhaskar Crush on Dimple Yadav: ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ భార్య డింపుల్ యాదవ్పై తనకు మోజు ఉందని బాలీవుడ్ నటి స్వర భాస్కర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. తరచూ వివాదాలతో వార్తల్లో నిలిచే నటి స్వర భాస్కర్ మరోసారి ఈ వ్యాఖ్యలు చేస్తూ వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే అంతటి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయాల్సిన అవసరం ఏమోచ్చిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్ హీరోయిన్ స్వర భాస్కర్.. ఆమె కేవలం నటిగానే కాకుండా, సామాజిక కార్యకర్తగా ఓ బలమైన గొంతుకగా ఆమె గుర్తింపు పొందింది. 'తను వెడ్స్ మను', 'రాంఝణా', 'ప్రేమ్ రతన్ ధన్ పాయో','నీల్ బట్టే సన్నాట' ,'వీరే ది వెడ్డింగ్' వంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో ఆమె నటనతో మెప్పు పొందింది. 2023లో సమాజ్ వాదీ పార్టీకి చెందిన ఫహాద్ అహ్మద్ అనే నాయకుడ్ని నటి స్వర భాస్కర్ పెళ్లాడింది. సాంప్రదాయ బద్ధంగా కాకుండా కోర్టులో వీరి వివాహం జరగడం గమనార్హం.
సినిమాతో పాటు సామాజిక, రాజకీయ అంశాలపైనా నటి స్వర భాస్కర్ చాలా యాక్టివ్ గా స్పందిస్తారు. మహిళా హక్కులు, రాజకీయ సమానత్వం, లౌకికవాదం వంటి అంశాలపై బయటకొచ్చి నిర్భయంగా తన గొంతుకను తెలియపరిచింది. ఆమె నాయకత్వం ఎందరికో స్ఫూర్తినిచ్చింది. అయితే తాజాగా ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ లైంగిక గుర్తింపుపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో నటి స్వర భాస్కర్ మాట్లాడుతూ.. "నిజానికి మనలో ప్రతి ఒక్కరూ బైసెక్యువల్ విభాగానికి చెందినవాళ్లమే. అమ్మాయి, అబ్బాయి ఇద్దరి పట్ల ఇరువురు ఆకర్షితులవుతారు" అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ భార్య డింపుల్ యాదవ్ గురించి నటి స్వర భాస్కర్ మాట్లాడుతూ.. ఆమెపై క్రష్ ఉన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ ఇంటర్వ్యూ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుండడం వల్ల నెటిజన్లు నటి స్వర భాస్కర్పై ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. ఈమె వ్యాఖ్యలపై డింపుల్ యాదవ్ భర్త అఖిలేష్ యాదవ్ ఎంత బాధపడి ఉంటారని కొందరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సినిమాల్లో, నిజజీవితంలోనూ ఆమె ఇలానే ప్రవర్తిస్తున్నారంటూ కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
డింపుల్ యాదవ్.. ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ భార్య. భర్తతో పాటు రాజకీయాల్లో ఉంటూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి భార్యగా, ఎంపీగా, మంత్రిగా డింపుల్ యాదవ్ ప్రజలకు సేవలందించారు. అయితే నటి స్వర భాస్కర్ చేసిన హాట్ కామెంట్స్ పై డింపుల్ యాదవ్ ఏ విధంగా స్పందిస్తారో చూడాలి.
