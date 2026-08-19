Tamil Nadu 365 Days Maternity: తమిళనాడులోని విజయ్ సర్కారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జనాభాను పెంచే ప్రాతిపదికన ప్రజలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ప్రోత్సహించేందుకు తీపికబురు చెప్పింది. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, ఇద్దరికంటే తక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న వివాహిత మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 365 రోజుల ప్రసూతి సెలవు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సానుకూలత వ్యక్తం చేసింది. ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నవారికి పూర్తి వేతనంతో కూడిన 12 వారాల (లేదా 84 రోజుల) సెలవు మాత్రమే లభిస్తుంది.
మూడవ బిడ్డ జననం విషయంలో మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం ఉన్న 12 వారాల సెలవు అనగా 84 రోజులు సెలవును 365 రోజులకు పెంచుతున్నట్లు తమిళనాడు ప్రభుత్వం మంగళవారం ప్రకటించింది. ఈ మార్పుతో, మొదటి ఇద్దరు పిల్లలకు లభించే ఏడాది కాలపు సెలవు సదుపాయం మూడవ బిడ్డ విషయంలోనూ వర్తిస్తుంది.
రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో తన శాఖకు సంబంధించిన నిధుల కేటాయింపుపై జరిగిన చర్చ సందర్భంగా మానవ వనరుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి డి. శరత్కుమార్ ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. "సామాజిక సంక్షేమం, మహిళా సాధికారతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే సంక్షేమ ఆధారిత ప్రభుత్వం తమిళనాడుది కాబట్టి, మూడవ బిడ్డ విషయంలో మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రస్తుతం ఇస్తున్న 12 వారాల ప్రసూతి సెలవును 365 రోజులకు పెంచుతున్నాము" అని శరత్కుమార్ పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం.. ఇద్దరికంటే తక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న వివాహిత మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 365 రోజుల ప్రసూతి సెలవు లభిస్తుంది. ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నవారికి పూర్తి వేతనంతో కూడిన 12 వారాల (లేదా 84 రోజుల) సెలవు మాత్రమే లభిస్తుంది.
మూడవ బిడ్డ విషయంలో ప్రసూతి ప్రయోజనాలను నిరాకరించకూడదన్న సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలకు అనుగుణంగా, ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 12 వారాల సెలవు సదుపాయాన్ని గతంలో ప్రవేశపెట్టారు.
అసెంబ్లీకి నవజాత శిశువును తీసుకువచ్చిన తొలిసారి ఎమ్మెల్యే
అసెంబ్లీ సమావేశాలకు తన నవజాత శిశువును తీసుకురావడం ద్వారా టీవీకే (TVK) పార్టీకి చెందిన తొలిసారి ఎమ్మెల్యే ఆర్.పల్లవి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన తరుణంలోనే ఈ ప్రకటన వెలువడింది.
పల్లవి శిశువును అసెంబ్లీ ప్రాంగణానికి తీసుకువచ్చారని, సభ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేందుకు ప్రధాన హాలులోకి వెళ్లే ముందు బిడ్డను సంరక్షకురాలి (కేర్గివర్) వద్ద ఉంచారని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. పల్లవి తిరిగి వచ్చేవరకు ఆ సంరక్షకురాలు అసెంబ్లీ హాలు సమీపంలోని ఒక గదిలో శిశువును చూసుకున్నారు.
బిడ్డను వెంట తీసుకురావడం ద్వారా "హడావిడి సృష్టిస్తున్నారని" సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన విమర్శలపై స్పందిస్తూ, నవజాత శిశువును ఇంట్లో వదిలి రాలేనని ఎమ్మెల్యే చెప్పారు.
"దయచేసి ఏదైనా వ్యాఖ్యానించే ముందు ఆలోచించండి. మరొకరి బాధ మీకు అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ట్రోల్ చేయకండి." అని ఆమె ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్తో అన్నారు. తమిళనాడులో సంతానోత్పత్తి రేటు 1.4 కంటే తక్కువగా ఉండడం గమనార్హం. తమిళనాడులో జనాభా మార్పులపై పెరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ప్రసూతి సెలవులను కూడా విస్తరించారు.
'ఆబ్స్టెట్రిక్స్ అండ్ గైనకాలజికల్ సొసైటీ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా' నిర్వహించిన ఒక వర్క్షాప్లో ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కేజీ అరుణ్రాజ్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు 1.4 కంటే తక్కువకు పడిపోయిందని, ఇది జనాభా భర్తీ స్థాయి అయిన 2.1 కంటే చాలా తక్కువ అని అన్నారు.
తమిళనాడు జనాభాలో దాదాపు 16 శాతం మంది 60 ఏళ్లు పైబడిన వారు ఉన్నందున, ఈ జనాభా మార్పు ఒక పెద్ద ప్రజారోగ్య సవాలు అని మంత్రి అభివర్ణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడో బిడ్డను కనే దంపతులకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నట్లుగా, అటువంటి విధానాలను ప్రభుత్వం కూడా పరిగణించవచ్చని అరుణ్రాజ్ అన్నారు.
"ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి ప్రదేశాలలో, మూడో బిడ్డను కనే దంపతులకు ప్రోత్సాహకాలు అందించే ప్రభుత్వ పథకాలు ఉన్నాయని మాకు చెప్పారు. అందువల్ల, భవిష్యత్తులో ఇక్కడ కూడా ఖచ్చితంగా అటువంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చు" అని ఆయన అన్నారు.
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