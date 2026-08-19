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365 Days Maternity: మహిళా ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..మూడో బిడ్డ ప్రసవానికి 365 రోజులు ప్రసూతి సెలవులు!

Tamil Nadu 365 Days Maternity: తమిళనాట విజయ్ సర్కార్ మహిళా సాధికారత కోసం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తమ మూడో సంతానం ప్రసవం సమయంలో ఏకంగా 365 రోజుల పాటు ప్రసూతి సెలవులను మంజూరు చేస్తామని మంత్రి అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పేర్కొన్నారు. దీంతో మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 19, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:39 AM IST
365 Days Maternity: మహిళా ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..మూడో బిడ్డ ప్రసవానికి 365 రోజులు ప్రసూతి సెలవులు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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365 Days Maternity: మహిళా ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్..మూడో బిడ్డ ప్రసవానికి 365 రోజులు ప్రసూతి సెలవులు!
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