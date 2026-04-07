Tamilnadu Assembly Election 2026: తమిళనాడులో ఎన్నికల్లో డీఎంకే వర్సెస్ అన్నాడీఎంకే కూటమి.. టీవీకే పరిస్థితి ఏంటి..?

Tamilnadu Politics: తమిళనాడు రాజకీయ ముఖ్యాంశాలు:డీఎంకే కూటమి: ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు, వీసీకేతో కూడిన కూటమి బలంగా ఉంది.ఏఐఏడీఎంకే: బీజేపీతో చేతులు కలిపిన ఎడప్పాడి పళనిస్వామి (EPS) నాయకత్వంలో, గత వైభవాన్ని తిరిగి తీసుకురావాలని ఈ పార్టీ ప్రయత్నిస్తోంది. విజయ్ 'టీవీకే' (TVK): దళపతి విజయ్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడంతో, 'TN 2026' పేరుతో తమిళనాడులో నూతన రాజకీయం మొదలైంది, ఆయన పార్టీ అధికారమే లక్ష్యంగా దూసుకెళ్లే ప్రయత్నమే చేస్తోంది.
బీజేపీ వ్యూహం: అన్నామలై రాష్ట్రవ్యాప్త ప్రచారంపై దృష్టి సారించి, పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేస్తూ కూటమి విజయం కోసం వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. అందుకే ఆయనకు ఈ ఎన్నికల్లో టికెట్ కూడా కేటాయించలేదు. సినిమా & రాజకీయం: తమిళనాడులో ఎప్పటిలాగే సినీ గ్లామర్, ద్రవిడ రాజకీయాలు ఈసారి కూడా ప్రధానంగా కనిపిస్తున్నాయి.
మొత్తంగా, డీఎంకే-ఏఐఏడీఎంకేల సాంప్రదాయ పోటీకి విజయ్ టీవీకే ఎంట్రీ, బీజేపీ బలపడటం వల్ల ఈసారి ఎన్నికలు అత్యంత రసవత్తరంగా మారనున్నాయి.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలితకు సన్నిహితురాలు అయిన వి.కే. శశికళ (VK Sasikala) కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రకటించారు. ఆమె స్థాపించిన పార్టీకి ‘ఆల్ ఇండియా పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ మున్నెట్ర కళగం’ అని పేరు పెట్టినట్లు స్పష్టం చేశారు.
కొత్త రాజకీయ వేదిక..
పార్టీ ప్రకటించిన సందర్భంగా శశికళ మాట్లాడారు. తమిళనాడు ప్రజల కోసం కొత్త రాజకీయ వేదికను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా ఈ పార్టీ పనిచేస్తుందని శశికళ పేర్కొన్నారు.ఎంజీఆర్ ఆలోచనలతో ముందుకు..
మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ప్రముఖ నాయకుడు పురచ్చితలైవర్ ఎంజీఆర్ ఆలోచనలు, సిద్ధాంతాలను కొనసాగించే లక్ష్యంతోనే ఈ పార్టీని ప్రారంభిస్తున్నామని శశికళ చెప్పారు. ప్రజల సంక్షేమం, అభివృద్ధి ప్రధాన లక్ష్యాలుగా పార్టీ పని చేస్తుందని తెలిపారు.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో చర్చ..
శశికళ కొత్త పార్టీ ప్రకటించడంతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చ మొదలైంది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే, బీజేపీ వంటి ప్రధాన పార్టీలు ఉన్న నేపథ్యంలో శశికళ పార్టీ రాజకీయ సమీకరణాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందనే అంశం ఆసక్తిగా మారింది. ఆమె అన్నాడీఎంకే కూటమి ఓట్లు చీల్చే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం..
జయలలితకు అత్యంత సన్నిహితురాలిగా గుర్తింపు పొందిన శశికళ కొత్త పార్టీ స్థాపనతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. ప్రజలకు కొత్త రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయం అందించాలనే లక్ష్యంతో ఈ పార్టీని ప్రారంభించినట్లు ఆమె వెల్లడించారు.భవిష్యత్తులో ఈ పార్టీ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో చూడాల్సి ఉంది. తమిళనాడులో ఈ నెల 23న ఒకే విడతలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 23న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
(రచయత..మునిరాజ్..తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ)
