English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Tamil nadu Assembly Election 2026: తమిళనాడులో సంచలనం రేపుతున్న సర్వే.. కింగ్ మేకర్ గా టీవీకే విజయ్ ..?

Tamil nadu Assembly Election 2026: తమిళనాడులో సంచలనం రేపుతున్న సర్వే.. కింగ్ మేకర్ గా టీవీకే విజయ్ ..?

Tamil nadu Assembly Election 2026 Survey: తమిళనాడుతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా పశ్చిమ బంగాల్,  కేరళం, అస్సాంతో పాటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ‘పుదుచ్చేరి’ కి ఎన్నికల నగారా మోగింది. తమిళనాడు సహా దేశంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాల్లోని పార్టీలన్నీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని స్పీడప్ చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా తమిళనాడు ఎలక్షన్స్ సందర్భంగా వెల్లడైన ఓ సర్వే ఇపుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 01:19 PM IST

Trending Photos

EPFO 3.O: ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 భారీ సంస్కరణలు.. లోక్‌సభలో ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ పెంపుపై మోడీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన..
6
EPFO new employee scheme
EPFO 3.O: ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 భారీ సంస్కరణలు.. లోక్‌సభలో ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ పెంపుపై మోడీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన..
Niharika Konidela: పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన నిహారిక.. ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చేసిన మెగా డాటర్..
7
Niharika Konidela
Niharika Konidela: పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన నిహారిక.. ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చేసిన మెగా డాటర్..
Tvk Vijay and Sangeetha: సంగీతకు మరో ఝులక్ ఇచ్చిన టీవీకే విజయ్.?.. దెబ్బ అదుర్స్ అంటూ నెట్టింట రచ్చ...!
6
tvk Vijay
Tvk Vijay and Sangeetha: సంగీతకు మరో ఝులక్ ఇచ్చిన టీవీకే విజయ్.?.. దెబ్బ అదుర్స్ అంటూ నెట్టింట రచ్చ...!
EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!
6
EPS Pension Increase
EPS-95 Pension: EPS-95 కనీస పెన్షన్ పెంపుపై పార్లమెంటులో కేంద్ర మంత్రి ఏం స్పష్టం చేశారో వెంటనే తెలుసుకోండి..!!
Tamil nadu Assembly Election 2026: తమిళనాడులో సంచలనం రేపుతున్న సర్వే.. కింగ్ మేకర్ గా టీవీకే విజయ్ ..?

Tamil nadu Pre Poll Survey 2026: వరుసగా రెండోసారి గెలిచి జయలలిత తర్వాత రెండోపారి ఎలాగైనా మళ్లీ అధికారం దక్కించుకోవాలన్న దృఢ నిశ్చయంతో డీఎంకే ఉంది.  మరోపక్క అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పళనిసామి ఎలాగైనా అధికారం కైవసం చేసుకోవాలనే టార్గెట్ తో పనిచేస్తోంది. మరో పక్క కొత్తగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన విజయ్‌ ఎన్నికల్లో ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతారనే ఆసక్తి రాష్ట్ర ప్రజల్లో నెలకొంది. అదేవిధంగా నామ్‌ తమిళర్‌ కట్చి కూడా ప్రతి ఎన్నికలోనూ తన ఓట్ల శాతాన్ని పెంచుకుంటూ పోతోంది. తమిళనాడుతో పాటు మూడు రాష్ట్రాలు.. ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి ఎన్నికల నగరా మోగింది. ఈ  టైంలో తమిళనాడులో ఓ సర్వే సంస్థ విడుదల చేసిన ప్రీ పోల్ సర్వేలో అధికార డీఎంకే కూటమికి 104 నుంచి 114 స్థానాలు దక్కుతాయని తెలిపింది. మెజారిటీకి కావాల్సిన 118 స్థానాలకే కష్టపడుతుందని తెలిసింది. అదే టైంలో  బీజేపీ, అన్నాడీఎంకే కూటమి 127 స్థానాలు దక్కే అవకాశం ఉందని సమాచారం. విజయ్‌ టీవీకే 15 శాతం ఓట్లు సాధిస్తుందని తెలిపింది. నామ్‌ తమిళర్‌ కట్చి  8 శాతం ఓట్లతో నాల్గవ స్థానంలో నిలుస్తుందని తెలుస్తోంది. డీఎంకే మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తుందని ఇప్పటికే పలు సర్వేల్లో వెల్లడించాయి.   

Add Zee News as a Preferred Source

డీఎంకే అసంతృప్తి ఓట్లు సాధారణంగా ప్రతిపక్షమైన అన్నాడీఎంకేకు పడకుండా విజయ్‌కు పడే అవకాశం ఉండటమే ఈ ఎన్నికల్లో కీలక మలుపని తెలిసింది. దీంతో డీఎంకే చాలా నియోజకర్గాల్లో స్వల్ప తేడాతో విజయావకాశాలు కోల్పోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయని సర్వేలో తేలింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో కింగ్‌ మేకర్‌గా విజయ్‌ నిలుస్తారని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మధ్య విజయ్‌ పొందే 15శాతం ఓట్లు ఎవరు అధికారంలోకి రావాలనేది తీర్మానిస్తుందని తాజా సర్వే కూడా నిర్ధారించింది. చాలా మంది రాజకీయ నిపుణులు కూడా స్టాలిన్, ఎడప్పాడి పళనిసామిలలో ఎవరు ముఖ్యమంత్రి కావాలనేది నిర్ణయించే శక్తిగా విజయ్‌ మారుతారనే చెబుతున్నారు. 

తాజా సర్వే ఫలితాలు రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో విజయ్, త్రిష వ్యవహారం, కరూర్‌ తొక్కిసలాట కేసు తదితర సమస్యలతో విజయ్‌ సతమతమవుతున్నారు. ఇక సర్వేలో చెబుతున్నట్లుగా విజయ్‌ ప్రభావం చూపించగలరో? లేదో? వేచిచూడాలి. ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే 15శాతం ఓట్లు సాధించి ఎవరు అధికారం ఏర్పాటు చేయాలనేది నిర్ణయించే కింగ్‌ మేకర్‌ అవుతుందని  తెలిసింది. ముఖ్యంగా డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేను ఇష్టపడినవారి ఓట్లు టీవీకేకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా విజయ్ కు చెన్నై చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ శాతం ఓట్లు కొల్లగొట్టే అవకాశాలున్నాయని సర్వేలో చెప్పిన విషయం. 

అలాగే యువ ఓటర్లు కూడా విజయ్‌ పక్షాన నిలవొచ్చని, తద్వారా ఈ ఎన్నికల్లో టీవీకే ఓ కొత్త ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుందని సర్వేలో తేలింది. డీఎంకే కంచుకోటగా భావించే ప్రాంతాలలో టీవీకే పొందే ఓట్లతో అధికార పార్టీకి అతిపెద్ద నష్టం ఏర్పడుతుందని తెలిసింది. ఇక అన్నాడీఎంకే నుంచి కూడా సీనియర్‌ నేత సెంగోట్టయన్‌ తదితర కొంత మంది కీలక నేతలు టీవీకేలోకి వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో అన్నాడీఎంకే ఓట్లు కూడా టీవీకేకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు టీవీకే ఎలక్షన్స్ ముందు పొత్తు కాకుండా.. ఎన్నికల తర్వాత డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పార్టీలలో ఎవరితో ఒకరితో పొత్తు పెట్టుకున్న ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.  

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tamil nadu Assembly Election 2026Tamil nadu Assembly Election Latest SurveyAIADMKDMKCongres

Trending News