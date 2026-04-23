Tamil nadu Assembly Poll 2026: ప్రారంభమైన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్.. ఆసక్తి రేకిస్తోన్న త్రిముఖ పోరు..

Tamil nadu Assembly Poll 2026: తమిళనాడు దేశ రాజకీయాల్లో ఈ రాష్ట్రం రూటే సెపరేటు. అక్కడ జాతీయ పార్టీలైన ప్రాంతీయ పార్టీల్లో ఏదో ఒక దానితో జట్టు కట్టాల్సిందే. 234 స్థానాలున్న ఈ రాష్ట్రంలో ఉదయం 7 గంటలకు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 23, 2026, 07:10 AM IST

Poco C85 5G: కేవలం రూ.920కే Poco C85 5G ఫోన్‌.. అమెజాన్‌లో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్!
6
Poco C85 5g
Poco C85 5G: కేవలం రూ.920కే Poco C85 5G ఫోన్‌.. అమెజాన్‌లో కళ్లు చెదిరే ఆఫర్స్!
AP New Pension Update 2026: కొత్త పెన్షన్లు ఎప్పుడొస్తాయి..రూ.4000 పెన్షన్ ఉన్నా కొత్తవారికి నో ఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదే!
5
AP new pension update 2026
AP New Pension Update 2026: కొత్త పెన్షన్లు ఎప్పుడొస్తాయి..రూ.4000 పెన్షన్ ఉన్నా కొత్తవారికి నో ఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదే!
Venkatesh Recent movies Total Collections: ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సహా వెంకటేష్ రీసెంట్ 5 మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..
6
Venkatesh Recent Movies Total Collections
Venkatesh Recent movies Total Collections: ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సహా వెంకటేష్ రీసెంట్ 5 మూవీస్ టోటల్ కలెక్షన్స్..
Divyanka Sirohi: ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. 30 ఏళ్లకే గుండెపోటుతో యువ నటి మృతి..
6
Divyanka Sirohi
Divyanka Sirohi: ఇండస్ట్రీలో పెను విషాదం.. 30 ఏళ్లకే గుండెపోటుతో యువ నటి మృతి..
Tamil Nadu Assembly Election 2026: నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి ఎలక్షన్ షెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేసినప్పటి నుంచి తమిళనాట ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకుంది. డీఎంకే, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి ఓ వైపు.. అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ సహా ఎన్డీయే కూటమి మరోవైపు.. నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళ వెట్రి కళగంతో తమిళనాట త్రిముఖ పోరు నెలకొంది. ఈ త్రిముఖ పోరులో ప్రజలను గెలిపిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోలింగ్ కోసం ఈసీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. 5.67 కోట్ల ఓటర్లు రాజకీయ నేతల భవితవ్యాన్ని తేల్చనున్నారు.  234 అసెంబ్లీ సీట్లలో  4023 మంది అభ్యర్ధులు పోటీ పడుతున్నారు. 

స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని డీఎంకే కూటమి రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చి చరిత్ర తిరగరాస్తాడా.. లేకపోతే అన్నాడీఎంకేకు నేతృత్వంలోని కూటమికి ప్రజలు పట్టం కడతారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. 234 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న తమిళనాడు శాసన సభలో  అన్నా డీఎంకే 167 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తోంది. 27 చోట్ల బీజేపీ... పట్టాలి మక్కల్ కచ్చి 18 చోట్ల..  అమ్మా మక్కల్ మున్నేట్ర కళగం 11 శాసనసభ స్థానాల్లో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నాయి. తమిళ మానిల కాంగ్రెస్ 5 స్థానాల్లో పోటీచేస్తోంది. రెండు చోట్ల ఐజెకే పార్టీ పోటీ చేస్తుంది. తమిళ మక్కళ మున్నేట్ర కళగం, పురచ్చి భారతం, ద న్యూ జస్టిస్ పార్టీ, సింగా తమిళర్ మున్నేట్ర కళగం ఒక్కో స్థానంలో పోటీ చేస్తోంది. 
 
అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే ఈ  సత్తాచాటాలని భావిస్తోంది. సీఎం స్టాలిన్ తన పాలనా తీరును ఓటర్లు  ఆదరిస్తారనే విశ్వాసంతో ఉన్నారు. 
ఈయన పార్టీ డీఎంకే ఈ ఎన్నికల్లో 164 చోట్ల పోటీ చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ 28, విజయకాంత్ కు చెందిన డీఎండీకే 10, వీసీకే 8 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుంది. విజయ్ కు చెందిన తమిళ వెట్రి కళగం మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేస్తోంది. 

గత ఎన్నికల్లో DMK -133 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. అటు AIADMK - 66, కాంగ్రెస్ -18, బీజేపీ 4 స్థానాలు.. ఇతరులు 13 సీట్లు గెలచుకున్నారు. ఈ సారి స్టాలిన్ తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అయి పాలనా పగ్గాలు చేపడతా.. అన్నాడీఎంకే కూటమి సత్తా చాటుతుందా.. విజయ్ విజయం సాధిస్తాడా అనేది ఓటర్లు తీర్పు ఇవ్వనున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు పశ్చిమ బంగాల్, కేరళ, అస్సాం, పుదుచ్చేరిలతో కలిపి మే 4న కౌంటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. 

Also Read:​ Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..

Also Read:​ Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..

 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

