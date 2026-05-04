Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: తమిళనాడులో విజయ్ కింగ్ అవుతాడా..? ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ..

TVK Vijay Vs DMK: తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్, అస్సాం, కేరళం రాష్ట్రాలతో పాటు పుదుచ్చేరి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాల్లో నిక్షిప్తమైన ఓటరు తీర్పుపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. శాసన సభ ఎన్నికల్లో బరిలోనిలిచిన అభ్యర్థుల భవిష్యత్తు మరికాసేపట్లో తేలిపోనుంది. ఈ ఎన్నికలు ఆయా రాష్ట్రాల్లోని రాజకీయ పార్టీల మనుగడకు సవాల్ విసరనున్నాయి. అంతేకాదు దేశ రాజకీయాల్లో పలు విప్లమాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకోబోనున్నాయి.
తమిళనాడులో అధికార పార్టీ మళ్లీ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేస్తుందా..? పశ్చిమ బెంగాల్ లో మమతా బెనర్జీ పాలనకు చరమ గీతం పాడబోతున్నారా.. ? లేదా విశ్వసించారా? కాషాయ పార్టీ కలలు సాకారం అవుతాయా ? కేరళంలో అధికార మార్పిడి జరగబోతుందా..? అస్సామ్ లో NDA కు మెజారిటీని ప్రజలు కట్టబెట్టారా? పుదుచ్చేరిలో ఓటరు ఎవరిని గద్దెనెక్కిస్తున్నారనేది పలు ప్రశ్నలకు కొన్ని గంటల్లోనే సమాధానం రాబోతోంది.
తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తోంది. ఇక్కడ 234 శాసన సభ స్థానాన్నాలున్నాయి. అక్కడ గవర్నమెంట్ ను ఫామ్ చేయాలంటే 118 స్థానాలు అవసరం. రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరిగింది. ఇక్కడ 85.15 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. 1.25 లక్షల మంది భద్రతా సిబ్బంది, అధికారులు, సూక్ష్మపరిశీలకులు ఎన్నికల కౌంటింగ్ లో పాల్గొంటున్నారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ 234 మంది కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్లను నియమించింది.
తమిళనాడులో ఈసారి ముక్కోణపు పోరు జరిగింది. మరోవైపు ఈ నెల 29న వెలుబడిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ తమిళనాడు ఫలితాలపై ఉత్కంఠరేకెత్తిస్తున్నాయి. అధికార డీఎంకే, విపక్ష అన్నాడీఎంకే పార్టీ తరఫున అధికారాన్ని కాపాడుకుంటారని ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనా వేశాయి. మరికొన్ని సంస్థలు దళపతి విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వేట్రి కళగం రాజకీయ పార్టీ ఎన్నికల్లో ఎవరు ఊహించని ఫలితాలను రాబట్టబోతున్నట్టు తెలిపింది. డీఎంకే ఛీప్ స్టాలిన్ మరోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతారానేది తెలిపోనుంది. డీఎంకే మళ్లీ నెగ్గడం తథ్యమని మెజార్టీ ఎగ్జిట్పోల్స్ చెప్పాయి. విజయ్ పార్టీ టీవీకే 98 నుంచి 120 స్థానాలు గెల్చుకొని అధికారంలోకి రాబోతున్నట్లు యాక్సిస్ మై ఇండియా ఎగ్జిట్ పోల్ మాత్రమే అంచనా వేసింది. బీజేపీతో జతకట్టిన విపక్ష అన్నాడీఎంకే గెలుపు కోసం హోరాహోరీగా సీట్లు గెలుచుకోబోతున్నట్టు తెలిపింది. తమిళనాడు ప్రజలు విలక్షణ తీర్పు ఎలా ఉండబోతున్నాయని కాసేపట్లో తేలిపోనుంది.
నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికే కాకుండా..గోవా, కర్ణాటక, నాగాలాండ్, గుజరాత్, మహారాష్ట్రలో ఎనిమిది అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఉప ఎన్నికల ఫలితాలను సంబంధఇంచిన ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. కొన్నిగంటల్లో వెలువడే ఎన్నికల ఫలితాలు ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలకు చేరువవుతాయా? ఓటరు విలక్షణ తీర్పుతో రాజకీయ పార్టీలను ఖంగుతినిపిస్తారా? ఎవరి అంచనాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండబోతున్నాయనేది వెయిట్ అండ్ సీ.
