Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: తమిళనాడులో విజయ్ గెలుపుకు ప్రధాన కారణాలు ఇవే..

Vijay Victory in Tamil Nadu State : సింహం సింగిల్ గా వస్తుంది. పందులే గుంపుగా వస్తాయి అనే రజినీకాంత్ నటించిన శివాజీ సినిమాలోని డైలాగ్. ఇక తమిళనాడులో అధికార డీఎంకే కాంగ్రెస్, ఇతర పక్షాలతో కలిసి పోటీలో దిగింది. ఇక ప్రతిపక్ష కూటమి నుంచి ఏఐఏడీఎంకే తరుపున బీజేపీ ఇతర పార్టీలో బరిలో దిగింది. ఈ రెండు కూటమిలకు షాక్ ఇస్తూ విజయ్ కు చెందిన టీవీకే తమిళనాడులో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక తమిళనాడులో టీవీకే గెలవడానికి గల ప్రధాన కారణాల విషయానికొస్తే.. ముఖ్యంగా విజయ్ మాస్ లో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఓ కారణంగా చెప్పవచ్చు. అదే సమయంలో కమల్ హాసన్ అవార్డు సినిమాల హీరోగా క్లాస్ ఇమేజ్ మాత్రమే ఉంది. మరోవైపు ఇప్పటి జెన్ జీ తో పాటు యూత్ లో విజయ్ కు బీభత్సమైన ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అందులో మెజారిటీ ఫ్యాన్స్ తో పాటు వాళ్ల ఫ్యామిలీలు ఈయనకు ఓటు బ్యాంక్ గా మారడం విజయ్ గెలపులో మరో కారణం. తన అభిమానులను విజయ్ కూడా బలంగా నమ్మారు. మొదటిసారి ఓటర్లు మొదలు 30 ఏళ్లలోపు యువత పెద్ద సంఖ్యలో టీవీకే వైపు మొగ్గు చూపింది. దీని ప్రభావంగానే తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్ నమోదైంది.
మరోవైపు ఉత్తరాది, తెలుగు రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే.. తమిళనాడులో సినిమా నటులంటే అభిమానులకు ఓ రకమైన పిచ్చి అని చెప్పాలి. ఇంట్లో కన్నవాళ్లను తిట్టినా పెద్దగా ఫీల్ కానీ వీళ్లు.. తమ అభిమాన హీరోను తిడితే మాత్రం రెచ్చిపోతుంటారు. అలాంటి కల్ట్ ఫ్యాన్స్ విజయ్ కు తమళrనాట చాలా మంది ఉన్నారు.
ముఖ్యంగా జోసెఫ్ విజయ్ వెనక క్రిష్టియన్ ఓటర్స్ కూడా ఉణ్నారు. మరోవైపు డీఎంకే పాలన పై విసుగు చెందిన చాలా మంది ఓటర్లు విజయ్ వైపు టర్న్ అయ్యారు. మరోవైపు దళిత ఓటర్లతో పాటు న్యూట్రల్ గా ఉండే హిందూ ఓటర్లు చాలా మంది విజయ్ కు ఓటేయడం వంటి కారణాలు ..తమిళనాట అతన్ని కింగ్ గా నిలబెట్టాయని చెప్పాలి. మరోవైపు సనాతన ధర్మం మలేరియా అంటూ చెప్పడం డీఎంకేకు ఓ వర్గం ఓటర్లలో తీవ్ర వ్యతిరేకత తీసుకొచ్చింది. విజయ్ ఇచ్చిన ఎన్నికల హామిలు వంటివి అనుకూలంగా మారాయి.
మరోవైపు తమిళనాడులో టీవీకే దూసుకెళ్లడానికి ప్రధాన కారణం ప్రజలు మార్పు కోరుకోవడమేనని తెలుస్తోంది. దశాబ్దాలుగా అన్నాడీఎంకే, డీఎంకే పార్టీలు తమిళనాడును పాలించాయి. 60 ఏళ్లపాటు ద్రవిడ పార్టీల పాలనను చూసిన ప్రజలు కొత్త పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వాలని భావించినట్లు తెలుస్తోంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లోని ఓటర్లకు విజయ్ రూపంలో ఓ ప్రత్యామ్నాయం కనిపించింది.
