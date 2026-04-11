Tamil Nadu Assembky Polls 2026: ద్రవిడ కోటలో పట్టంకట్టేదెవరికి..? కొత్తపుంతలు తొక్కుతున్న తమిళ రాజకీయాలు..!

Tamil Nadu Politics: అధికార పీఠమే లక్ష్యంగా తమిళనాడు  రాజకీయాల్లో పెనుప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ద్రావిడ మున్నేట్ర గళగం, ఆల్ ఇండియా అన్నాద్రావిడ మున్నేట్ర కళగం మధ్య ఉన్న పోరు ఇపుడు సినీనటుడు విజయ్ ప్రవేశంతో రాజకీయ సమీకరణాలు మారిపోయాయి. తమిళ వెట్రి కళగం ఎంట్రీ రాజకీయంగా ప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. అధికారంలో ఉన్న డీఎంకేను రాజకీయంగా దూరం చేయాలని తమిళ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్ గర్జనతో తమిళనాడు కొత్తకూటములు పుట్టుకొచ్చాయి. అన్నా డీఎంకే భారతీయ జనతాపార్టీతో కలిసి ఎనమిది రాజకీయపార్టీల పొత్తుతో  అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. తమిళగడ్డపై ఏ రాజకీయ పార్టీ మనుగడ సాగిస్తుంది? ప్రజలు ఎవరిపక్షాన నిలవబోతున్నారు? అధికార పార్టీ ప్రజావిశ్వాసాన్ని చూరగొంటుందా? తమిళ ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉంటబోతోంది

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 06:05 AM IST

Tamil Nadu Assembly Polls 2026: తమిళనాడులో కరుణానిధి, జయలలిత కనుమరుగైన తర్వాత రాజకీయాలు కొత్తపుంతలు తొక్కుతున్నాయి.  ఇన్నాళ్లు రాజకీయ పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాయి.  ప్రాంతీయ పార్టీలు తప్ప.. జాతీయ పార్టీలకు అవకాశం లేదని తమిళ పార్టీలు నిరూపించాయి. ఇపుడు తమిళనాడు రాజకీయాలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలు, ప్రజాకర్షక పథకాలతో ప్రజల్లో మంచి ఆదరణ ఉందని డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ భావిస్తున్నారు. రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఏకమైనా.. ప్రజల గుండెల్లోంచి డీఎంకేను దూరం చేయలేరనే ధీమాతో ఉన్నారు. ఇక తమిళనాడులో జయలలిత మాత్రమే రెండోసారి అధికారంలో వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఎక్కువ పరిపాలించలేదు.అనారోగ్యంతో కన్నుమూసింది. దీంతో ఆ పార్టీ ఎడప్పాడి పళనిస్వామి చేతుల్లోకి వెళ్లిపోయింది.  అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే అవినీతి, కుంభకోణాలతో ప్రజాధనాన్ని ఇష్టారాజ్యంగా దోచుకుందని సినీనటుడు విజయ్ తమిళ వెట్రి కళగంతో తెరపైకి వచ్చారు. ప్రజలనంతా జాగృతంచేసి డీఎంకేను కనుమరుగు చేయాలని రోడ్డు షోలు నిర్వహించారు. టీవీకే నిర్వహించిన సభలు, సమావేశాలకు భారీగా జనాలు తరలి రావడంతో అధికారపార్టీ ఖంగుతింది. ఎన్నికలకు ముందే రాజకీయ పార్టీగా అవతరించిన విజయ్ సంచలనాలకు తెరలేపారు.

తమిళనాడులో పెద్దగా ఉనికే లేని భారతీయ జనతాపార్టీకి  సింగం ఫేమ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అన్నామలై పాదయాత్రతో ఊపు తెచ్చారు. 2021 ఎన్నికల నాటికి బీజేపీకి అన్ని నియోజకవర్గాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పట్టుసాధించే ప్రయత్నంలో సఫలీకృతమయ్యారు. పాదయాత్రలో బ్రహ్మరథంపట్టిన ప్రజలు... అప్పుడు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓటుతో అండగా నిలవలేకపోయారు. దీంతో అన్నామలై నాయకత్వం పెద్దగా బలపడలేకపోయింది. ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలవలేకపోయినా... ప్రజలకోసం... దేశం కోసం అగ్రనాయకులు పనిచేస్తున్నారనే విశ్వాసాన్ని పెంపొందించింది. తమిళనాడులో బీజేపీ ఒంటరి పోరాటంతో పెద్దగా ఫలితం ఉండదని.. భావసారూప్యత ఉన్న అన్నాద్రావిడ మున్నేట్ర కళగంతో జతకట్టింది. అధికారంలో ఉన్న డ్రావిడ మున్నేట్ర కళగం పార్టీకి చెక్ పెట్టాలని అన్నాడీఎంకే బీజేపీతో కలిసి మరో ఎనిమిది రాజకీయ పార్టీలతో కలిసి ప్రత్యేక కూటమితో బరిలోకి దిగుతున్నారు.
 
తమిళనాడులో అధికార పీఠాన్ని  కైవసం చేసుకోడానికి రాజకీయ పార్టీలు పోటీ పడుతున్నాయి. తమిళనాడు గడ్డపై ఐదు దశాబ్దాలుగా డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేల మధ్యే సాగిన ముఖాముఖి పోరు సినీ నటుడు విజయ్ ఎంట్రీతో త్రిముఖ పోరుగా మారింది. ఐదేళ్ల పాలన తర్వాత అధికార డీఎంకేకు భిన్నమైన సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. ముఖ్య మంత్రిగా స్టాలిన్ తనమార్కును చూపే ప్రయత్నం చేసిన ప్పటికీ, కొన్ని అంశాలు ఇటు రాజకీయ నేతల్లో, అటు ప్రజల్లో ప్రతికూల వాతావరణం కన్పిస్తోంది. స్టాలిన్ కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ ను డిప్యూటీ సీఏం చేయడం, పార్టీలో ఆయన ప్రాధాన్యత విపరీతంగా పెరగడం వారసత్వ రాజ కీయాలను ప్రోత్సహిస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి.ఈ పరిణామాలు తమిళనాడు యువతలోనూ, పార్టీ లోని సీనియర్ నాయకుల్లోనూ అసంతృప్తికి కారణమైంది. అవినీతి, అక్రమాలపై ప్రజల్లో వ్యతిరేక భావన వ్యక్తమవుతోంది. మంత్రులపై ఈడీ దాడులు, సెంథిల్ బాలాజీ వంటి కీలక నేతలు జైలుకు వెళ్లడం పార్టీ ప్రతిష్ట ను దెబ్బతీశాయి. ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టులలో అవినీతి జరు గుతోందని ప్రతిపక్షాలు బలంగా ప్రచారం చేస్తున్నాయి. తమిళనాడులో డ్రగ్స్ విక్రయాలు పెరిగాయనే ఆరోపణలు, ముఖ్యంగా స్కూల్ పిల్లల వరకు ఇవి చేరుతున్నాయనే వార్తలు సామాన్య ప్రజలను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.
     
సినీనటుడు విజయ్ ప్రజల్లోకి వెళ్లాలనే ప్రయత్నాలను అడుగడుగునా అడ్డుకోవడంతో ప్రజల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. దశాబ్దాలుగా డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకేల చుట్టూనే తిరుగుతున్న ద్రవిడ పాలిటిక్స్‌లో ఇప్పుడు  దళపతి  విజయ్ రూపంలో ఒక పెను తుపాను ముంచుకొస్తోంది. అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల గుండెల్లోనూ రైళ్లు పరుగెత్తిస్తున్నాయి. రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన అతి తక్కువ కాలంలోనే విజయ్ సంచలనాలకు మారుపేరుగా నిలిచారు. ఇపుడు  తమిళగ వెట్రి కళగం ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా మారింది.
 
అధికారంలో ఉన్న డీఎంకే ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచి సత్తాచాటాలని భావిస్తోంది. సీఎం స్టాలిన్ తన పాలనా తీరును ప్రజలు ఆదరిస్తారనే విశ్వాసంతో ఉన్నారు. తమిళ వెట్రి కళగం పార్టీతో తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రజలు కొత్త పార్టీకి పట్టంకడుతారని దళపతి విజయ్ భావిస్తున్నారు. అధికార పార్టీపై ప్రజల వ్యతిరేకతను అనుకూలంగా మార్చుకోవాలని భారతీయ జనతాపార్టీ అన్నాడీఎంకేతో కలిసి వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది. తమిళనాడులో బీజేపీ పట్ల విశ్వాసం కల్పించిన అన్నామలైకి ఈసారి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం రాలేదు. కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపించే బాధ్యతలను తీసుకుంటామన్నారు.  234 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న తమిళనాడులో అన్నా డీఎంకే 167 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తోంది. 27 చోట్ల బీజేపీ పోటీ చేస్తోంది. పట్టాలి మక్కల్ కచ్చి 18 చోట్ల, అమ్మా మక్కల్ మున్నేట్ర కళగం 11 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీచేస్తోంది. తమిళ మానిల కాంగ్రెస్ 5 స్థానాల్లో పోటీచేస్తోంది. రెండు చోట్ల ఐజెకే పార్టీ పోటీ చేస్తుంది. తమిళ మక్కళ మున్నేట్ర కళగం, పురచ్చి భారతం, ద న్యూ జస్టిస్ పార్టీ, సింగా తమిళర్ మున్నేట్ర కళగం ఒక్కో స్థానంలో పోటీ చేస్తోంది. 
 
తమిళనాడులో ద్రవిడ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి అన్నాడీఎంకే బీజేపీ పొత్తుపైనే ఉంది. అన్నాడీఎంకేకు ఉన్న పక్కా గ్రామీణ ఓటు బ్యాంక్, బీజేపీకి ఉన్న పట్టణ, హిందూ ఓటు బ్యాంక్ కలిస్తే అది డీఎంకేకు గట్టి పోటీనిస్తుంది. అటు బీజేపీతో పొత్తు వల్ల అన్నాడీఎంకేకు ఉన్న ముస్లిం,క్రైస్తవ ఓటు బ్యాంక్ దూర మయ్యే ప్రమాదం ఉంది. గత ఎన్నికల్లో ఓటమికి ఇదే ప్రధాన కారణం. మరోవైపు బీజేపీ నేత అన్నామలై శైలి అన్నాడీఎంకే నేతలకు నచ్చడం లేదు. స్వతంత్రంగా ఎదగాలని చూస్తున్న బీజేపీ, అన్నాడీఎంకేను కేవలం ఒక మెట్టుగా వాడుకోవాలని చూస్తోందని వారిలో అనుమానం బలంగా ఉంది. ఈపొత్తు వల్ల డీఎంకే వ్యతిరేక ఓట్లు ఎన్నికల్లో కూటమికి కలిసి వచ్చే అవకాశముంది. ప్రజాసంక్షేమం, అభివృద్ధి, పాలనతీరు ప్రజల్లో విశ్వాసం ఉందని, మరోసారి అధికార పీఠాన్ని ఎక్కడం ఖాయమని స్టాలిన్ ధీమాగా ఉన్నారు. డీఎంకే అధినేత స్టాలిన్ పాలన పట్ల ప్రజల్లో వ్యతిరేక భావన తమకు అనుకూలిస్తుందని అన్నా డీఎంకే నాయకులు విశ్వసిస్తున్నారు. అటు టీవీకే విజయ్ కూడా సందట్లో సడేమియా లాగే డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే ఓట్లలో ఎవరివి చీలుస్తాడో అని ఆయా రాజకీయ పార్టీలు బిక్కుబిక్కుమంటున్నాయి. ఇంతకీ తమిళ ఓటర్లు ఎవరికి పట్టంకడుతారోనని దేశమంతా ఎదురుచూస్తోంది.

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ న్యూస్ డెస్క్)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

