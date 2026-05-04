Jayalalithaa Vs Trisha: అపుడు జయలలిత.. ఇపుడు త్రిష.. తమిళనాట హిస్టరీ రిపీట్స్..

Comparison Between Jayalalithaa Trisha: ప్రస్తుతం తమిళనాట జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ కు సంబంధించిన టీవీకే పార్టీ అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. కాబోయే ముఖ్యమంత్రిగా అతను ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం దాదాపు ఖాయమైంది. దీంతో అతని భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల ముందు విజయ్, త్రిషల ఎఫైర్ గురించి పెద్ద చర్చ జరిగింది. విజయ్ భార్య సంగీత కోర్టుేకు ఎక్కడంతో ఈ వ్యవహారం ముదిరి పాకాన పడింది. ఇద్దరు అధికారికంగా విడాకులు తీసుకున్నారు. ఎన్నికల ముందే తన భార్య సంగీతకు భరణం ఇచ్చాడు. అయితే విజయ్.. వ్యక్తిగత వ్యవహారాన్ని తమిళ ప్రజలు పెద్దగా పట్టించుకోలేదనే విషయం తాజాగా వెల్లడైన ఫలితాలతో క్లారిటీ వచ్చింది.
ఇక విజయ్ తో త్రిష వ్యవహారం ఇపుడు బట్టబయలైంది. ఈ నేపథ్యంలో అప్పట్లో ఎమ్జీఆర్ కు జయలలిత ఎలాగో.. ఇపుడు విజయ్ విజయంలో త్రిష కీలకంగా మారిందనే కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. అంతేకాదు జయలలితతో త్రిషను కంపేర్ చేస్తూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో కొంత మంది అభిమానులు పోస్టులు పెడుతున్నారు.
వీరిద్దరి పోలికల విషయానికొస్తే.. జయలలిత, త్రిష ఇద్దరు ఒకే కులానికి చెందిన వారే కావడం గమనార్హం. వీళ్లిద్దరు చర్చి పార్క్ స్కూల్ లో చదువుకున్నారు. ఇద్దరు కూడా సినీ రంగంలో అగ్ర హీరోయిన్స్. త్రిష ప్రస్తుతం హీరోయిన్ గా నటిస్తూనే ఉంది. ఇద్దరికి పెళ్లి, పిల్లలు లేరు. ఇక జయలలితకు ఎంజీఆర్ కు మధ్య ఎఫైర్ ఉందనే పుకార్లు షికార్లు చేశాయి. మరోవైపు త్రిష, విజయ్ మధ్య ఎఫైర్ ఉందనేది జగమెరిగిన సత్యం. వీళ్లిద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారా లేదా అనేది చూడాలి. ఇద్దరు గత కొన్నేళ్లుగా సహ జీవనం చేస్తున్నారు. ఇక అభిమానులు జయలలితను అమ్మ అని పిలిస్తే.. ఇపుడు త్రిషను విజయ్ అభిమానులు మామి అని పిలుస్తున్నారు. మరి ఎమ్జీఆర్ తర్వాత జయలలిత ఏఐఏడీఎంకే లో రెండో పవర్ సెంటర్ గా ఎలా మారారో.. త్రిష కూడా విజయ్ కు చెందిన టీవీకేలో మరో పవర్ సెంటర్ గా మారుతారా అనేది చూడాలి. ఇక టీవీకే అంటే త్రిష విజయ్ కాంబినేషన్ అని అభిమానులు చెప్పుకుంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇపుడు విజయ్, త్రిషల ఎఫైర్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
Also Read: Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.