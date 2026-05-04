Tamil Nadu Assembly Election Results 2026: తమిళనాడులో విజయ్ పార్టీ టీవీకే సంచలనం.. రెండో స్థానంలో ఏఐఏడీఎంకే..

Vijay TVK Leads in Majority Seats: దేశ రాజకీయాలను దశ, దిశను మార్చే 4 రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతానికి జరిగిన ఎన్నికల్లో అనూహ్య ఫలితాలు వస్తున్నాయి. కొన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ ముఖ్యంగా యాక్సెస్ మై ఇండియా చెప్పినట్టుగా తమిళనాడులో విజయ్ కింగ్ గా అవతరించబోతున్నట్టు ఫలితాల సరళి చెబుతుంది. అంతేకాదు అధికార ద్రవిగ మున్నేట్ర కళగం, ప్రతిపక్ష ఆల్ ఇండియా అన్నా ద్రవిత మున్నేట్ర కళగం పార్టీలను ఖంగు తినిపించేలా విజయ్ కు చెందిన తమిళ వెట్రి కళగం మెజారిటీ స్థానాల్లో 86 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది. మొత్తంగా ఈ ఫలితాలు అధికార డీఎంకే స్టాలిన్ తో పాటు ఏఐఏడీఎంకే ఛీఫ్ పళనిస్వామిలకు ఈ పరిణామం బిగ్ షాక్ అని చెప్పాలి. అంతేకాదు తమిళనాడులో రెండోసారి అధికారం చేపట్టి ఎంజీఆర్, జయలలిత రికార్డులను సమం చేద్దామనుకున్న స్టాలిన్ ఆశలపై విజయ్ నీళ్లు చల్లాడనే చెప్పాలి. మొత్తంగా 234 అసెంబ్లీ సీట్లున్న తమిళనాడులో అధికార పీఠం కైవసం చేసుకోవాలంటే 118 సీట్లు అవసరం. మొత్తంగా గత నెల 23న జరిగిన ఎన్నికల్లో 85.15 శాతం అత్యధిక ఓటింగ్ జరిగింది.
మెజారిటీ సర్వేలు స్టాలిన్ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని చెప్పినా.. ఫలితాలు మాత్రం అలా కనిపించడం లేదు. మొత్తంగా టీవీకే తర్వాత ఏఐఏడీఎంకే 64 స్థానాలు.. అధికార డీఎంకే 53 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుంది.
దశాబ్దాల సినీ ప్రస్థానం తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఎంజీఆర్ అక్కడ కూడా పూర్తిగా సక్సెస్ అయ్యారు. మూడుసార్లు చనిపోయే వరకు సీఎం పీఠంపైనే ఉణ్నారు. ఎంజీఆర్ నీడలో రాజకీయ ఓనమాలు దిద్దుకున్న జయలలిత కూడా సినీ రంగం నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత శివాజీ గణేషణ్, కార్తీక్, విజయ్ కాంత్, శరత్ కుమార్, కమల్ హాసన్ వంటి వారు పార్టీలు మఖలో పుట్టి.. పుబ్బలో కలిసిపోయాయాయి. కేవలం విజయ్ కాంత్ మాత్రమే కొద్దో గొప్పో రాజకీయంగా తన ఉనికి చాటుకున్నారు. తాజాగా విజయ్ .. మరోసారి తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తొలి ప్రయత్నంలోనే విజయవంతం అయ్యాడు.
టీవీకే పార్టీ 236 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న తమిళనాడులో ఎలాంటి పొత్తు లేకుండా సింగిల్ గానే పోటీ చేశారు. తమిళగడ్డపై అన్ని సీట్లలో పోటీ చేసిన నేతగా చరిత్రకు ఎక్కారు.మొత్తంగా తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయ్ కింగ్ గా సీఎం అధిష్ఠిస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి. డీఎంకే 133 సీట్లు.. అన్నాడీఎంకే 66 సీట్లు.. కాంగ్రెస్ -18, బీజేపీ 4, పీఎంకే 5, వీసీకే 4, సీపీఐ, సీపీఎం చెరో రెండు స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి. ఈ సారి ఎన్నికల్లో చివరకు ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు వస్తాయనేది చూడాలి.
Also Read: Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!
Also Read: Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.