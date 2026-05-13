/Tamil Nadu Assembly Floor Test: విశ్వాస పరీక్ష బ్లాక్ బస్టర్.. విజయ్ సర్కార్ మెజారిటీ అదిరింది..

తమిళనాడు అసెంబ్లీలో విజయ్ పాస్ అయిపోయాడు. విశ్వాస పరీక్షలో నెగ్గాడు. ఆయనకు విశ్వాస పరీక్షలో నెగ్గిన ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ విశ్వాస పరీక్షలో నెగ్గాడు. విజయ్ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా 144 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. తమిళ వెట్రి కళగం ప్రభుత్వానికి కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, VCK, IUML, AMMK పార్టీ బహిష్కృత ఎమ్మెల్యే కామరాజ్, DMDK ఎమ్మెల్యే ప్రేమలత విజయ్కాంత్ అనుకూలంగా ఓటు వేశారు. మరోవైపు విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించిన షణ్ముగం నేతృత్వంలోని AIADMK చీలిక వర్గం ఎమ్మెల్యేలు.
మొత్తంగా విజయ్ విశ్వాస పరీక్ష పాస్ కావడంతో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా విజయ్ అభిమానులతో పాటు టీవీకే ఫ్యాన్స్ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. మిఠాయిలు పంచుకుంటున్నారు. ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్ 108 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక విజయ్ .. పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి విజయం సాధించాడు. ఇక్కడ విజయ్.. పెరంబూర్ స్థానాన్ని ఉంచుకొని తిరుచ్చి ఈస్ట్ కు రాజీనామా చేయనున్నారు. మొన్న సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత విజయ్.. పెరంబూర్ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
విజయ్ కు మద్దుతుగా కాంగ్రెస్, సీపీఎం, సీపీఐ, ఐయూఎంఎల్, వీసీకే పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయి. మరోవైపు అన్నా డీఎంకే చీలిక వర్గం షణ్ముగం నేతృత్వంలోని 30 మంది ఎమ్మెల్యేలు టీవీకే విజయ్ పార్టీకి బయట నుంచి మద్దతు పలికాయి. ఫ్లోర్ టెస్ట్ లో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలోని పళనిసామి వర్గం మాత్రం విశ్వాస పరీక్షకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేశాయి. దీంతో విజయ్ సర్కారు కు ఢోకా లేకుండా పోయింది. ఇక ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయడంతో తన పనులు తాను చేసుకుంటూ ప్రజలకు తాను ఎన్నికల సందర్భభంగా చేసిన వాగ్దానాలతో పాటు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఎలా అమలు ఎలా చేయాలనే దానిపై ఫోకస్ పెట్టేందుకు విజయ్ కు అవకాశం దక్కిందనే చెప్పాలి.
