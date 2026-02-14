English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  జాతీయం
  • TN Bjp Chief On Vijay: త్రిషతో నీ యవ్వారం బైటపెట్టు.!. ఎన్నికల వేళ విజయ్ దళపతి‌పై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

TN Bjp Chief On Vijay: త్రిషతో నీ యవ్వారం బైటపెట్టు.!. ఎన్నికల వేళ విజయ్ దళపతి‌పై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Nainar nagendran shocking comment on vijay and trisha relation: టీవీకే విజయ్ చాలా  ఊహించుకుంటున్నాడని ఆ భ్రమల్లోనుంచి బైటకు రావాలన్నారు. గతంలో రజినీ కాంత్ లాంటి వారికి కూడా రాజకీయాలు అంటే ఏంటో ఆ తర్వాత తెలిసొచ్చిందన్నారు. అభిమానం వేరు, ఎన్నికలు వేరని అన్నారు. మొత్తంగా మరో తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికల  వేళ బీజేపీ చీఫ్ చేసిన కామెంట్స్ హట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 14, 2026, 04:39 PM IST
  • తమిళ బీజేపీ చీఫ్ రచ్చ..
  • త్రిష, విజయ్ రిలేషన్ పై కాంట్రవర్సీ వ్యాఖ్యలు..

TN Bjp Chief On Vijay: త్రిషతో నీ యవ్వారం బైటపెట్టు.!. ఎన్నికల వేళ విజయ్ దళపతి‌పై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bjp chief nainar nagendran uncivilized remarks on tvk Vijay and Trisha dating rumours: తమిళనాడులో మరికొన్ని నెలల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగునున్నాయి. దీంతో ఆయా పార్టీల మధ్య రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఇప్పటికే అధికార పార్టీ ప్రజల్ని తమవైపు తిప్పుకునేందుకు పలుహమీలను ఇస్తుంది. దీనిలో భాగంగా మహిళలకు రూ. 5000 వేలను వారి అకౌంట్ లో జమచేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. బీజేపీ చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ కోలివుడ్ హీరో, టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా పెనుదుమారంగా మారాయి.

విజయ్ దళపతి ఇటీవల సభలు, సమావేశాల్లో చాలా మంది అభిమానులు వచ్చేసరికి భారీగా తనకు ఆదరణ లభించిందని భావిస్తున్నారని అన్నారు. అభిమానంవేరు, రాజకీయాలు వేరన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా విజయ్ ముందు తన ఇంట్లో నుంచి బైటకు రావాలని, త్రిషతో ఆయనకున్న రిలేషన్ ను బైటపెట్టాలన్నారు. 

విజయ్‌కున్న రాజకీయ అనుభవం ఏమిలేదని ఎద్దేవా చేశారు. టీవీకే పార్టీ అంటే త్రిష, కీర్తిసురేష్, విజయ్ అని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని సెటైర్ లు వేశారు. ముందు విజయ్ తన కుటుంబంను సరిదిద్దుకుని ఆ తర్వాత సమాజంను ఉద్దరించాలన్నారు. ఉట్టి ఎక్కలెనమ్మ కానీ స్వర్గానికి ఎగిరినట్లు విజయ్ మాటలు ఉన్నాయన్నారు. అదే విధంగా.. ఒక నటుడు కాబట్టి ఆయనకు 32 శాతం ఓటింగ్ వస్తుందని న అన్నారు. అభిమానం వేరు, జనసమూహం ఓట్లుగా మారరని సెటైర్లు వేశారు. అదే విధంగా విజయ్  ఏ ఎన్నికల్లో అసలు డిపాజిట్ కూడా రావడం కష్టమన్నారు. అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వంపై కూడా బీజేపీ చీఫ్ తీవ్రవిమర్శలు చేశారు.

Read more: Video Viral: ప్రియుడితో హోటల్ గదిలో వాగ్వాదం.. నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకేసిన యువతి.. వీడియో వైరల్..

ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ మహిళ ఓటర్లను తమవైపుకు తిప్పుకునేందుకు వారి అకౌంట్ లలో రూ. 5 వేలు వేశారని ఇన్నాళ్లు ఈ విషయం ఎందుకు గుర్తుకు రాలేదని సెటైర్లు వేశారు. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు బీజేపీ చీఫ్ విజయ్, త్రిష రిలేషన్ పై చేసిన కామెంట్స్ తమిళ రాజకీయాల్లో దుమారంగా మారాయి. మరోవైపు ఈ వ్యాఖ్యలపై డీఎంకే , టీవీకే నేతలు బీజేపీపై భగ్గుమంటున్నాయి.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.



Bjp Chief nainar nagendranTamil Nadutvk VijayTrishatamil nadu assembly elections

