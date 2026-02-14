Bjp chief nainar nagendran uncivilized remarks on tvk Vijay and Trisha dating rumours: తమిళనాడులో మరికొన్ని నెలల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగునున్నాయి. దీంతో ఆయా పార్టీల మధ్య రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఇప్పటికే అధికార పార్టీ ప్రజల్ని తమవైపు తిప్పుకునేందుకు పలుహమీలను ఇస్తుంది. దీనిలో భాగంగా మహిళలకు రూ. 5000 వేలను వారి అకౌంట్ లో జమచేశారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. బీజేపీ చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ కోలివుడ్ హీరో, టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా పెనుదుమారంగా మారాయి.
విజయ్ దళపతి ఇటీవల సభలు, సమావేశాల్లో చాలా మంది అభిమానులు వచ్చేసరికి భారీగా తనకు ఆదరణ లభించిందని భావిస్తున్నారని అన్నారు. అభిమానంవేరు, రాజకీయాలు వేరన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా విజయ్ ముందు తన ఇంట్లో నుంచి బైటకు రావాలని, త్రిషతో ఆయనకున్న రిలేషన్ ను బైటపెట్టాలన్నారు.
విజయ్కున్న రాజకీయ అనుభవం ఏమిలేదని ఎద్దేవా చేశారు. టీవీకే పార్టీ అంటే త్రిష, కీర్తిసురేష్, విజయ్ అని ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని సెటైర్ లు వేశారు. ముందు విజయ్ తన కుటుంబంను సరిదిద్దుకుని ఆ తర్వాత సమాజంను ఉద్దరించాలన్నారు. ఉట్టి ఎక్కలెనమ్మ కానీ స్వర్గానికి ఎగిరినట్లు విజయ్ మాటలు ఉన్నాయన్నారు. అదే విధంగా.. ఒక నటుడు కాబట్టి ఆయనకు 32 శాతం ఓటింగ్ వస్తుందని న అన్నారు. అభిమానం వేరు, జనసమూహం ఓట్లుగా మారరని సెటైర్లు వేశారు. అదే విధంగా విజయ్ ఏ ఎన్నికల్లో అసలు డిపాజిట్ కూడా రావడం కష్టమన్నారు. అధికార డీఎంకే ప్రభుత్వంపై కూడా బీజేపీ చీఫ్ తీవ్రవిమర్శలు చేశారు.
ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ మహిళ ఓటర్లను తమవైపుకు తిప్పుకునేందుకు వారి అకౌంట్ లలో రూ. 5 వేలు వేశారని ఇన్నాళ్లు ఈ విషయం ఎందుకు గుర్తుకు రాలేదని సెటైర్లు వేశారు. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు బీజేపీ చీఫ్ విజయ్, త్రిష రిలేషన్ పై చేసిన కామెంట్స్ తమిళ రాజకీయాల్లో దుమారంగా మారాయి. మరోవైపు ఈ వ్యాఖ్యలపై డీఎంకే , టీవీకే నేతలు బీజేపీపై భగ్గుమంటున్నాయి.
