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TVK Vijay: సోనియా రాహుల్ గాంధీలతో విజయ్ భేటి.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

TVK Vijay Meets Sonia & Rahul Gandhi: టీవీకే అధినేత విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత రీసెంట్‌గా ఢిల్లీలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీని కలిసారు. తాజాగా ఈయన కాంగ్రెస్ అగ్ర నేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీలను కలవడం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:47 AM IST
TVK Vijay: సోనియా రాహుల్ గాంధీలతో విజయ్ భేటి.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..
Image Credit: Vijay Meets Sonia Gandhi (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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