/TVK Vijay: సోనియా రాహుల్ గాంధీలతో విజయ్ భేటి.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

Tamilnadu CM Vijay: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, తమిళ వెట్రి కళగం అధినేత చంద్రశేఖర్ జోసెఫ్ విజయ్ కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీతో పాటు ఆ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీలతో న్యూఢిల్లీలో అధికారికంగా సమావేశమయ్యారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కాంగ్రెస్ కీలక నేతలతో ఆయన జరిపిన తొలి కీలక సమావేశం ఇది. విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళనాడు మంత్రివర్గంలో ఇద్దరు కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులకు చోటు దక్కిన నేపథ్యంలో, ఈ భేటీకి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.
ఢిల్లీలోని సోనియా గాంధీ నివాసంలో ఈ సమావేశం జరిగింది. జాతీయ రాజకీయాల్లో టీవీకే భవిష్యత్తు పాత్ర, కేంద్రంతో సత్సంబంధాలు, రాష్ట్రంలో పొత్తులపై ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు రాజకీయ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎంకే కూటమితో కలిసి పోటీ చేసింది. కానీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత విజయ్ పార్టీ మెజారిటీకి ఆమడ దూరంలో నిలవడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ..గత కొన్నేళ్లుగా కూటమిగా కలిసి ఉన్న డీఎంకేకు జెల్లకొట్టి విజయ్కు చెందిన టీవీకే పంచన చేరింది.
అంతేకాదు సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత తమిళనాడు క్యాబినేట్లో కాంగ్రెస్ చేరింది. తాజాగా ఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఇండియా కూటమి పక్షాల సమావేశానికి డీఎంకే దూరంగా ఉంది. మరోవైపు టీవీకే హాజరు కాలేదు. దీంతో టీవీకే ఇండియా కూటమికి దూరంగా ఉంటుందా వీరి బంధం తమిళనాడు వరకే పరిమితం అవుతుందా అనే ఊహాగానాలకు చెక్ పెడుతూ.. భవిష్యత్తులో ఢిల్లీలో కూడా కలిసి పనిచేయాలనే నిర్ణయం నేపథ్యంలో విజయ్.. కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలతో భేటి కావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
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