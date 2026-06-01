/Vijay Thalapathy BJP: రాజకీయాల్లోకి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మాజీ భార్య..బీజేపీలో చేరనున్న సంగీత!

Thalapathy Vijay Wife Joined BJP: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు తన ఇంటి నుంచే రాజకీయ ప్రత్యర్థి రాబోతున్నారనే వార్తలు ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఆయన మాజీ భార్య సంగీత స్వర్ణలింగం త్వరలోనే భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరనున్నారని సమాచారం అందుతోంది. అదే జరిగితే సీఎం విజయ్కు రాజకీయంగా పెద్ద దెబ్బే అని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
తమిళ నటుడు, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కు గట్టి షాక్ తగిలే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఆయన మాజీ భార్య సంగీత త్వరలోనే రాజకీయాల్లోకి రంగప్రవేశం చేసే అవకాశం ఉందని పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. సీఎం విజయ్ మాజీ భార్య సంగీత త్వరలోనే భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరనున్నారని సమాచారం అందుతోంది. అందుకు సంబంధించిన ఆహ్వానం బీజేపీ నుంచి సంగీతకు అందిందని అంటున్నారు. అయితే ఈ వార్తలపై సంగీత నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. అయితే ఈ ఊహాగానాలు ఇప్పుడు తమిళనాట మరో కొత్త చర్చకు దారితీశాయి.
మరోసారి వార్తల్లో సంగీత!
గత కొన్నేళ్లుగా విజయ్, సంగీత మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయన్న పుకార్లు తరచుగా మీడియాలో వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా విజయ్ రాజకీయంగా ఎదుగుతున్న సమయంలో వారిద్దరూ విడిపోయారన్న వార్తలతో పాటు కుటుంబ సమస్యలకు సంబంధించిన కథనాలు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. విజయ్కు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన బహిరంగ కార్యక్రమాలకు మాజీ భార్య సంగీతతో పాటు వారి పిల్లలు హాజరుకాకపోవడం కూడా, వారి బంధంపై జరుగుతున్న చర్చలకు మరింత ఆజ్యం పోసింది.
ఇది బీజేపీ వ్యూహమా?
'గ్రేట్ ఆంధ్ర' నివేదిక ప్రకారం.. సంగీతను తమ పార్టీలోకి ఆహ్వానించే అవకాశాలను బీజేపీ నాయకులు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బీజేపీలో సీనియర్ నాయకురాలిగా ఉన్న ఒక ప్రముఖ నటి, తెర వెనుక ఉండి సంగీతను ఒప్పించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని కూడా ఆ నివేదిక పేర్కొంది. విజయ్కు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే వ్యక్తి ఏదైనా ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీలో చేరితే.. అది సహజంగానే తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక బలమైన చర్చకు దారితీస్తుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సంగీత స్వర్ణలింగం ఎవరు?
సీఎం విజయ్ మాజీ భార్య సంగీత స్వర్ణలింగం..శ్రీలంకకు చెందిన ఓ వ్యాపార కుటుంబానికి చెందినది. ఆ తర్వాత వారి కుటుంబం లండన్లో స్థిరపడింది. ఆమె మొదట ఒక అభిమానిగా విజయ్ను కలిశారు. ఆ స్నేహం క్రమంగా ప్రేమగా మారింది. ఈ జంట 1999లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి జేసన్ సంజయ్, దివ్య సాషా అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
ప్రస్తుతానికి సంగీత బీజేపీలో చేరడం గురించి ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. అయితే.. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఈ ఊహాగానాలను కొందరు రాజకీయ పరిశీలకులు, విజయ్ రాజకీయ ప్రభావం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయనపై ఒత్తిడి పెంచే ప్రయత్నంగానే చూస్తున్నారని సమాచారం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook