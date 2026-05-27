/Thalapathy Vijay: ప్రధాని మోదీతో విజయ్ భేటీ.. నిర్మొహమాటంగా కీలక డిమాండ్లు..!

Thalapathy Vijay: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఢిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తో కీలకంగా భేటీ కావడం దేశ రాజకీయాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది. ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్లిన తొలి అధికారిక పర్యటనలోనే విజయ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కీలక అంశాలను నేరుగా ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
దాదాపు 20 నుంచి 25 నిమిషాల పాటు జరిగిన ఈ సమావేశంలో తమిళనాడు ప్రయోజనాలపై విజయ్ స్పష్టంగా తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించినట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో ప్రతిపాదిత మెకెదాటు ప్రాజెక్ట్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రధాని మోదీని కోరినట్టు తెలుస్తోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల కావేరీ నది నీటి లభ్యతపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని, తమిళనాడు రైతుల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం.
ఇదే సమయంలో తమిళ రాష్ట్ర గీతానికి అధికారిక గుర్తింపు అంశాన్ని కూడా విజయ్ ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్టు జాతీయ మీడియా పేర్కొంది. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో తమిళ రాష్ట్ర గీతానికి మరింత ప్రాధాన్యం కల్పించాలని ఆయన కోరినట్టు తెలుస్తోంది. తమిళనాడులో ఈ అంశంపై ఇప్పటికే రాజకీయ చర్చ నడుస్తున్న వేళ విజయ్ ఈ డిమాండ్ చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
అంతేకాకుండా కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన పెండింగ్ నిధులను త్వరగా విడుదల చేయాలని, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు ప్రాజెక్టులకు త్వరితగతిన అనుమతులు ఇవ్వాలని విజయ్ కోరినట్టు సమాచారం. రైతుల సమస్యలు, మత్స్యకారుల భద్రత, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి వంటి పలు కీలక అంశాలను కూడా ప్రధాని ముందుంచినట్టు తెలుస్తోంది.
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ప్రధాని మోదీతో విజయ్కు ఇదే తొలి అధికారిక సమావేశం కావడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో దీనిపై విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది. తమిళనాడు హక్కుల విషయంలో విజయ్ వెనక్కి తగ్గకుండా తన డిమాండ్లను కేంద్రం ముందు నిర్మొహమాటంగా ఉంచడం ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQY
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.