Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /CM Vijay Take Oath as MLA: ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సీఎం విజయ్..

CM Vijay Take Oath as MLA: ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సీఎం విజయ్..

CM Vijay Take Oath as MLA: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు విలక్షణ తీర్పు ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు ఒకరి తర్వాత మరొకరు అధికారం చలాయించిన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలకు కాదని ప్రజలు మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా విజయ్ కు చెందిన టీవీకే కు అత్యధిక సీట్లు కట్టబెట్టారు. ఇక నిన్ననే సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్.. నేడు ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.   
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 11, 2026, 12:11 PM IST|Updated: May 11, 2026, 12:11 PM IST
CM Vijay Take Oath as MLA: ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సీఎం విజయ్..
Image Credit: Vijay AIADMK (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘నేను బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తా.. రేపిస్టులకు కాదు’..యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ సంచలన పోస్ట్

‘నేను బీజేపీకి సపోర్ట్ చేస్తా.. రేపిస్టులకు కాదు’..యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ సంచలన పోస్ట్

Rashmi Gautam20 min ago
2

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలు..జగన్ పాదయాత్ర ఖరారు..ప్రకటన అప్పుడే!

YS Jagan45 min ago
3

తెలంగాణలో 'బెంగాల్' సీన్ రిపీట్ అవుతుందా? బీజేపీ కల నెరవేరేనా.. గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ ఇదీ

Telangana BJP59 min ago
4

Heat Waves: తెలంగాణలో దంచికొట్టనున్న ఎండలు.. మరో 15 రోజులు బయటకు రావొద్దు..

Telangana Heat Waves1 hr ago
5

Retired ips wife murder: జైలు నుంచి సాహు గ్యాంగ్ కుట్ర.. రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ భార్య హత్య

Retired ips officer wife murder case1 hr ago