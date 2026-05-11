/CM Vijay Take Oath as MLA: ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సీఎం విజయ్..

Vijay Take Oath as MLA: తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఏ కూటమికి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఇవ్వలేదు. ఇక విజయ్ కు చెందిన టీవీకే (తమిళ వెట్రి కళగం) పార్టీకి మాత్రం అత్యధికంగా 108 స్థానాలు కట్టబెట్టారు ప్రజలు. దీంతో మెజారిటీకి 10 సీట్ల దూరంలో విజయ్ పార్టీ ఉండిపోయింది. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ టీవీకేకు బహిరంగంగా మద్దతు ప్రకటించింది. మరోవైపు సీపీఐ, సీపీఎం, ఐయూఎంల్, వీసీకే పార్టీల మద్దతు తో ఎట్టకేలకు నిన్న విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ విజయ్ తో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఆయనతో పాటు మరో 9 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇందులో ఒక మహిళ కూడా ఉంది.
ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్ .. తాజాగా అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ప్రొటెం స్పీకర్ విజయ్ తో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఆయన తో పాటు మంత్రివర్గ సహచరులు.. మిగిలిన ఎమ్మెల్యేల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ రోజు సభలో విజయ్ విశ్వాస పరీక్ష ఎదుర్కొనున్నారు.
A historic moment in #TamilNaduPolitics 🇮🇳
Chief Minister of Tamil Nadu, C. #JosephVijay, takes oath in the #TamilNadu #LegislativeAssembly, marking the beginning of a new chapter in governance and leadership. 🔥#TamilNaduCM #ThalapathyVijay #Vijay #Assembly @VijayFansTrends pic.twitter.com/VAKlNqMYUJ
— Pinkvillateluguteam (@Pinkvillat24) May 11, 2026
ఒకసారి విశ్వాస పరీక్షలో విజయం సాధించిన తర్వాత విజయ్ పాలనపై దృష్టి కేంద్రీకరించనున్నారు. ఇక నిన్న ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత విజయ్ ..నేరుగా సచివాలయం వెళ్లి సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇక విజయ్.. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన తర్వాత తన మొదటి ప్రసంగంలో గత ప్రభుత్వంపై చేసిన విమర్శలు హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. రాష్ట్ర ఖజానాలో డబ్బు లేదనీ, గత ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు వేసి.. ఖజానా ఖాళీ చేసి వెళ్లిందని ఆరోపించారు. దీనికి డీఎంకే అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కే. స్టాలిన్ తీవ్రంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బు లేదని వెంటనే అనడం మొదలుపెట్టకండి అన్నారు స్టాలిన్. ప్రభుత్వం దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయని.. మీకు కావలసిందల్లా పరిపాలించాలనే సంకల్పం. సామర్థ్యం మాత్రమే అన్నారు. ఐదేళ్లుగా, కోవిడ్, వరదలు, బీజేపీ ప్రభుత్వ మోసం వంటి ఎన్నో సమస్యలను అధిగమించి, తాము లెక్కలేనన్ని సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. తమిళనాడు అప్పు అనుమతించదగిన పరిమితిలోనే ఉందన్నారు స్టాలిన్.
గత ఫిబ్రవరి బడ్జెట్లో తాము తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితిని స్పష్టంగా తెలియజేశామని.. ఆ విషయం మీకు తెలియదా? ఆ తర్వాత ప్రజలకు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు కదా? అని ప్రశ్నించారు. మీకు ఓటు వేసిన ప్రజలను మళ్లీ మోసం చేసి తప్పుదోవ పట్టించకండి అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రభుత్వ పరిపాలనలోకి అడుగుపెడుతున్నారని..తమలాగే విజయ్ కూడా, ప్రజలకు చేసిన వాగ్దానాలను ఎలా నెరవేర్చాలనే దానిపై.. మెళకువలను త్వరలోనే నేర్చుకుంటారని తనకు నమ్మకం ఉందన్నారు. మీకు ఓటు వేసిన ప్రజలతో పాటు తాను కూడా అదే ఆశిస్తున్ననని తెలిపారు.
