  Tamil Nadu Election Results 2026: అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ్ హవా.. పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా ఘన విజయం

Tamil Nadu Election Results 2026: అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ్ హవా.. పోటీ చేసిన రెండు చోట్లా ఘన విజయం

TVK Vijay: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హీరో, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ సంచలనం సృష్టించారు. పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల నుంచి ఆయన గెలుపొందారు. ఈ ఎన్నికల్లో పెరంబూరు, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గాల నుంచి బరిలోకి దిగిన విజయ్.. ఆ రెండు స్థానాల్లోనూ ఘన విజయం సాధించారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 4, 2026, 06:59 PM IST

Tamil Nadu Election Results 2026: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హీరో, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ సంచలనం సృష్టించారు. పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల నుంచి ఆయన గెలుపొందారు. ఈ ఎన్నికల్లో పెరంబూరు, తిరుచ్చి ఈస్ట్ నియోజకవర్గాల నుంచి బరిలోకి దిగిన విజయ్.. ఆ రెండు స్థానాల్లోనూ ఘన విజయం సాధించారు. పెరంబూర్‌లో డీఎంకే అభ్యర్థి శేఖర్‌పై 40 వేల ఓట్ల మెజారిటీతో.. తిరుచ్చి ఈస్ట్‌లో 20 వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే ఉదయం పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపు సమయంలో తిరుచ్చి ఈస్ట్‌లో విజయ్ వెనుకంజలో ఉన్నారని.. పెరంబూరులో మాత్రం విజయం సాధించబోతున్నారన్న ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో బాగా జరిగింది. కానీ అనూహ్యంగా ఒక గంట వ్యవధిలోనే సీన్ పూర్తిగా మారిపోయింది. రెండు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలోనూ విజయ్ రాకెట్‌లా దూసుకుపోయారు. అటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టీవీకే స్వీప్ చేసింది. తమిళనాడులో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటునకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్‌కు చేరువలో వచ్చి ఆగింది టీవీకే. 

ఇక రెండు చోట్ల నుంచి తాను పోటీ చేస్తున్నట్లు విజయ్ ప్రకటించగానే ఆయనపై విమర్శలు చాలానే వచ్చాయి. అయితే ఇలాంటి విమర్శనలను ఏం పట్టించుకోకుండా.. ఒక ధృడ సంకల్పంతో విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. 2024 ఫిబ్రవరిలో పార్టీ పేరు ప్రకటించారు. ఒక నటుడు రాజకీయాల్లో ఏం నెట్టుకొస్తాడు అని చాలా మంది ఎగతాళి చేశారు. తమిళ రాజకీయాల్లో అందుకు ఆస్కారం లేదని.. సినిమా వాళ్లు రాజకీయాల్లో సక్సెస్ కారని మరికొందరు అన్నారు. ఇన్ని అవాంతరాలు దాటుకుంటూ విజయ్ ముందుకు సాగాడు. చాలా కష్టపడి తన పార్టీని ముందుకు నడిపించాడు. 

మరోవైపు ఈ ఏడాది కాలంలో విజయ్ రాజకీయపరమైన, కుటుంబపరమైన, వ్యక్తిగతపరమై, సినిమా పరంగా అనేక సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. కనీసం క్యాంపెయిన్ కూడా చేయనివ్వలేదు. ఫేక్ సర్వేలతో విజయ్‌ని కమెడీయన్‌ని చేసే ప్రయత్నం చేశారు. హీరోయిన్ త్రిష సాకుతో అడ్డమైన కూతలు కూశారు. ఇవే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో ఇబ్బందులు విజయ్‌ని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టాయి. వాటన్నింటిని అధిగమిస్తూ ముందుగా సాగిన విజయ్.. చివరకు తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Tamil Nadu Assembly Elections 2026Actor Vijay TVK PartyVijay Win In Perambur Trichy EastTamil nadu Assembly Election Results 2026

