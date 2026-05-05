Tvk Vijay: టీవీకే శాసనసభాపక్ష నేతగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన విజయ్ దళపతి..

Vijay thalapathy unanimously elected as tvk legislative party leader: తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్ దళపతి పార్టీ అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈ క్రమంలో టీవీకే పార్టీకి ఇప్పటికే 108 స్థానాలు గెల్చుకుంది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను సాధించి ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం మిగత సీట్ల కోసం ఇతర పార్టీ నేతలతో టీవీకే సంప్రదింపులు చేస్తుంది. తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) శాసనసభాపక్ష నేతగా ఆ పార్టీ అధినేత, నటుడు విజయ్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. గెలుపొందిన ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఇవాళ చెన్నైలోని పనయ్యూర్ పార్టీ కార్యాలయంలో సమావేశం అయ్యారు. ఈ సమావేశంకు టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్ దళపతి , జనరల్ సెక్రటరీ ఆధవ్ అర్జునతో పాటు పలువురు సీనియర్ నేతలు హాజరయ్యారు.
మరోవైపు తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ ప్రభంజనం క్రియేట్ చేసింది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 118 సీట్ల మ్యాజిక్ ఫిగర్కు 10 సీట్ల దూరంలో నిలిచిపోయింది. దీంతో రాష్ట్రంలో హంగ్ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో సుస్థిర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు టీవీకే మూడు ప్రధాన మార్గాలపై దృష్టి సారించి, రాజకీయ సమీకరణాలపై తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తోంది.
టీవీకే పార్టీ ముందర కొన్ని మార్గాలు కన్పిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అత్యంత సులువైన మార్గంగా డీఎంకే కూటమిలోని చిన్న పార్టీల మద్దతును కూడగట్టడాన్ని టీవీకే పరిశీలిస్తోంది.
దీనిలో కాంగ్రెస్కు 5, వామపక్షాలకు 4, ఐయూఎంఎల్కు 2, వీసీకేకు 2 సీట్లు ఉన్నాయి. రెండో మార్గంలో.. డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే కూటముల్లోని కొన్ని చిన్న పార్టీలను కలుపుకొని మిశ్రమ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని టీవీకే భావిస్తోంది. ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం టీవీకే (108), కాంగ్రెస్ (5), పీఎంకే (4), ఐయూఎంఎల్ (2), వీసీకే (2) పార్టీలతో కలిసి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయవచ్చు.
