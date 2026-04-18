Tamil Nadu Elections 2026: ఆసక్తిరేకెత్తిస్తున్న తమిళనాడు ఎన్నికలు.. ఎన్నికల బరిలో అత్యంత సంపన్నులు..

Tamil Nadu Elections 2026: తమిళనాడు ఎన్నికలు ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్నాయి. సామాన్యులు... సంపన్నులు... ఎన్నికల్లో పోటీపడి ప్రజాసేవచేయాలని ముందుకొచ్చారు. ప్రజాసేవ ముసుగులో అందినంత దోచుకునేందుకు రాజకీయాల్లో వచ్చే వాళ్లు కొందరైతే.... సంపాదించిన డబ్బును సమాజానికి ఖర్చుచేయాలని మరికొందరు రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోపోటీ పడుతున్న అభ్యర్థులు నామినేషన్ పత్రాల్లో  ఆస్తులను నిఖార్సుగా ప్రకటించి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 06:30 AM IST

Tamil nadu Politics Nominations: తమిళనాడు ఎన్నికల  బరిలో నిలిచి... ప్రజాక్షేత్రంలో అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు సంపన్నులు.  ఏయే పార్టీ నుంచి వాళ్లు పోటీలో ఉన్నారు? ఎక్కడెక్కడినుంచి పోటీ చేస్తున్నారు ఎవరున్నారనే విషయానికొస్తే..దేశంలో ఎక్కడైనా సరే... రాజకీయాలంటే డబ్బుతోనే పని... కార్యకర్తలను సమీకరించాలన్నా.... సభలు సమావేశాలు నిర్వహించాలన్నా డబ్బులు అవసరం. ఎన్నికలు వస్తే చాలు.. పోటీ పడాలనుకునే వారి ఖర్చు తడిచి మోపెడవుతుంది. సామాన్యులు ఎన్నికల్లో పోటీచేయాలంటే భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది.  మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు ఉన్న స్థిరాస్తులను అమ్మడం... స్తోమతను బట్టి అప్పులు చేసి ఎన్నికల్లో ఖర్చుచేస్తుంటారు. ఓటర్ల విశ్వాసాన్ని చూరగొనేందుకు పెట్టే ఖర్చు తలకుమించిన భారమే... ఖర్చంతా అంచనాలు మించిపోతుంది. అందుకే రాజకీయాల్లో  పైసలు ఖర్చుపెట్టేవారే నాయకులుగా రాణిస్తున్నారు.

సంపన్నుల పోటీతో ఖర్చుకు ఇబ్బంది లేకుండాపోయిందని  రాజకీయ పార్టీలు ఆనందంలో ఉన్నాయి. తమిళనాడు గడ్డపై అన్నా ద్రావిడ మున్నేట్ర కళగం పార్టీ తరఫున నామినేషన్ దాఖలు చేసిన మహిళా అభ్యర్థి లీమారోస్ సంపన్నుల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. ఆమె తర్వాత తమిళ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్ రెండో ప్లేస్ లో  నిలిచారు. డ్రావిడ మున్నేట్ర గళగం అధినేత, తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిల్ కంటే ఆయన కుమారుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ మూడు రెట్ల ఆస్థి గలిగి ఉన్నాడు. 

తమిళనాడు ఎన్నికల్లో లాటరీ కింగ్  శాంటియాగో మార్టిన్ కుటుంబం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. తమిళనాడులోని తిరుచ్చి జిల్లా లాల్ గుడి నియోజకవర్గం నుంచి అన్నాడీఎంకే అభ్యర్థిగా పోటీచేస్తున్న లీమా రోస్ ఇపుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. తమిళనాడులోనే అత్యంత సంపన్నురాలిగా నిలిచారు. నామినేషన్ సమయంలో సమర్పించిన అఫిడవిట్ ప్రకారం లీమారోస్ 1049 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారు. ఇంతకీ ఈ లీమారోస్ ఎవరని ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు. 1967లో దేవకోట్టైలో జన్మించిన లీమారోస్, ప్రస్తుతం మార్టిన్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇపుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆమె తమిళనాడు ఎన్నికల్లో పోటీచేసి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతున్నారు. లీమారోస్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులలో అత్యంత ధనికురాలిగా నిలిచారు.
 
ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో లీమారోస్ కుటుంబ ఆస్తుల వివరాలను వెల్లడించి సంచలనం రేకెత్తించారు. భర్త మార్టిన్, కుమారుడు జోస్ ఛార్లెస్ మార్టిన్ ముగ్గురి ఆస్తుల విలువ ఆరువేల కోట్లు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. అందులో లీమా రోస్ పేరుతో రూ.1049 కోట్లున్నాయని తెలిపారు. తనకు రూ.139.63 కోట్ల చరాస్తులు, రూ.909.94 కోట్లు స్థిరాస్తులున్నాయని వివరించారు. భర్త మార్టిన్ పేరుతో రూ. 4150 కోట్లు, కుమారుడు జోస్ ఛార్లెస్ పేరుతో రూ. 655 కోట్లు న్నట్లు పేర్కొన్నారు. లీమారోస్ వ్యక్తిగతంగా  19 కిలోల బంగారం, 1,217 క్యారెట్ల వజ్రాలు, 13 కిలోల వెండి, 33 గ్రాముల ప్లాటినం ఉన్నాయని అఫిడవిట్లో  పేర్కొన్నారు.  

తమిళగ వెట్రి కళగం  పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు, హీరో విజయ్‌ తన రాజకీయ అరంగేట్రంలోనే  ఆస్తులను ప్రకటించారు. తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విజయ్  పెరంబూర్‌ , తిరుచ్చి ఈస్ట్‌ రెండు చోట్ల నుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన ఆస్తి రూ.603 కోట్ల 20 లక్షలని అఫిడవిట్లో వెల్లడించారు. వివిధ బ్యాంకుల్లో రూ. 213 కోట్లకు పైగా డిపాజిట్లు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. బీఎండబ్ల్యూ జీ7, టయోటా వెల్‌ఫైర్, లెక్సస్‌ వంటి అత్యాధునిక విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయని అఫిడవిట్లో తెలిపారు. 

తమిళ వెట్రి కళగం పార్టీకి చెందిన మరో నాయకుడు  ఆధవ్‌ అర్జున ఆస్థి రూ. 197 కోట్లున్నాయని అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు. అధవ్ అర్జున, లీమా రోజ్‌ కుటుంబానికి చెందిన వారు. ఆధవ్‌ అర్జున  విల్లివాక్కం నియోజకవర్గ స్థానంనుంచి పోటీ చేస్తున్నారు. 

తమిళనాడు సీఎం, డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ ఆరు కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఉన్నట్లు ఎన్నికల అఫిడవిట్ లో పేర్కొన్నారు. ఆయన కుమారుడు, డిప్యూటీ సీఎం ఉదయ నిధికి రూ. 20.64 కోట్లు ఆస్తులు ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇక్కడ తండ్రి స్టాలిన్ కంటే.. కుమారుడు ఉదయనిధిస్టాలిన్ ఆస్థి మూడురెట్లు ఎక్కువగా ఉండటం గమనించదగ్గ విషయం.

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు నైనార్‌ నాగేంద్రన్‌ ఆస్తి రూ.34 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు. అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి పళణి స్వామి ఆస్తి రూ. 10 కోట్లున్నట్లు అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థులు ఉన్న ఆస్థులకంటే తక్కువగా చూపించారనే విమర్శలున్నాయి. మరి   కొంతమంది అభ్యర్థులు కిలోల కొద్దీ వెండి, కోట్లాది రూపాయల విలువైన బంగారాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రధానంగా కన్యాకుమారి, దక్షిణ తమిళనాడు అభ్యర్థులు అనేక మంది వద్ద  తమ వద్ద వందల సవరల  బంగారం ఉన్నట్లు ప్రకటించారు.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఆసక్తికర విషయాలను వెలుగులోకి తెచ్చాయి. రాజకీయ నాయకుల ఆస్తులను కొందరు వాస్తవాలను వెల్లడిస్తే... మరికొందరు సంపాదించిన కోట్లాది రూపాయలను బినామీపేర్లతో కొనుగోలుచేసి తమవద్ద పెద్దగా ఆస్తుల్లేవని ప్రకటించారనే విమర్శలున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ అఫిడవిట్లో పొందు పరిచిన ఆస్థుల వివరాలకు, వాస్తవంగా ఉన్న ఆస్తుల వివరాలకు పొంతనలేదని చెబుతున్నారు. 

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

