Tamil nadu Elections 2026: తమిళనాట మోగిన ఎన్నికల నగారా.. తమిళనాట టీవీకే ‘విజయ్’ విజయ ఢంకా మోగిస్తాడా..!

Vijay TVK Impact on Tamil Nadu Politics: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో దళపతి విజయ్ తనదైన ముద్ర వేయడానికి సిద్ధమయ్యారా ? అధికారంలోకి వస్తే.. తెలంగాణలో ఆరు గ్యారెంటీలు.. ఏపీలో సూపర్ సిక్స్ తరహా పథకాల అమలుపై దృష్టిపెట్టారు. డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే ల కూటమికి షాక్ ఇచ్చేలా ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ఎన్నికల హామీలు ఇచ్చారు. మరోవైపు అతనిపై వివాదాలు చుట్టుముట్టాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నికల వేళ త్రిషతో అతని ఎఫైర్. భార్య అతనితో విడాకుల కోసం కోర్టు కెక్కడం అన్ని చక చకా జరిగిపోయాయి. ప్రత్యర్దులు సొంత కుటుంబాన్ని సరిగా చూడి వ్యక్తి రాష్ట్రాన్ని ఏం పరిపాలిస్తాడని ప్రత్యర్థులు అతనిపై దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు. కానీ విజయ్ అభిమానులు మాత్రం ప్రజలు మా పార్టీకి పట్టం కట్టబోతున్నారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతేకాదు డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కూటమిలకు ధీటుగా ఎన్నికల వరాల జల్లు కురిపించారు.
తమిళనాట ఎన్నికల సందర్భంగా టీవీకే అధినేత విజయ్ మహిళలపై వరాల జల్లులు కురిపించారు. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో సూపర్ సిక్స్ తరహా పథకాలను ప్రకటించడం పెను సంచలనంగా మారింది. తరాష్ట్ర రాజకీయాల్లోకి కొత్తగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన తమిళ వెట్రి కళగం తన సత్త చాటాలని భావిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా టీవీకే అధినేత విజయ్ తన రాజకీయ వ్యూహాలకు పదును పెట్టారు. మహిళా ఓటర్లే లక్ష్యంగా ఆయన ప్రకటించిన గ్యారెంటీలు అధికార DMK, ప్రతిపక్ష AIADMK శిబిరాల్లో గుబులు రేపుతున్నాయి. కేవలం సినిమా గ్లామర్తోనే కాకుండా.. బలమైన సంక్షేమ అజెండాతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని విజయ్ నిర్ణయించుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా వేడుకల్లో పాల్గొన్న విజయ్.. ఈ సూపర్ సిక్స్ పథకాలను ప్రకటించడం విశేషం.
టీవీకే అధికారంలోకి వస్తే ప్రభుత్వ మహిళా ఉద్యోగులు మినహా.. రాష్ట్రంలోని అర్హులైన ప్రతి మహిళకు నెలకు 2,500 రూపాయలు నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమ చేస్తానని చెప్పారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని రకాల ప్రభుత్వ బస్సుల్లో మహిళలకు పూర్తి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తానని చెప్పారు. పాఠశాల విద్యను ప్రోత్సహించేందుకు బాలికలకు ఏటా 15,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేయనున్నట్టు చెప్పాడు. మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక మహిళా పోలీస్ విభాగం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలిపారు.
పెళ్లి కానుకగా 8 గ్రాముల బంగారం ఉచితంగా ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. పిల్లలు పుడితే బంగారం రింగ్ ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇక పేద కుటుంబాలకు ఏడాదికి 6 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా ఇస్తానని చెప్పాడు. మహిళలపై జరిగే నేరాలను వేగంగా విచారించేందుకు ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టుల ఏర్పాటు కానుంది. ప్రస్తుతం తమిళనాడులో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వంటి పథకాలు అమలులో ఉన్నప్పటికీ, విజయ్ ప్రకటించిన 2,500 నగదు బదిలీ , ఉచిత సిలిండర్ల హామీలు మధ్యతరగతి, పేద వర్గాలను ఆకర్షించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మార్పు కావాలి అని కోరుకునే యువతతో పాటు.. ఇప్పుడు మహిళా శక్తిని కూడా తనవైపు తిప్పుకోవడం ద్వారా విజయ్ తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. మార్పు కోసం రాజకీయాల్లో వచ్చిన విజయ్ .. ఫక్తు ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ పార్టీల మాదిరే ఎన్నికల హామిలను ప్రకటించడాన్ని కొంత మంది పెదవి విరుస్తున్నారు. మరి విజయ్ తమిళనాడు రాజకీయాల్లో విజయం సాధిస్తాడా..లేదా అనేది వేచి చూడాలి. ఇక ఏప్రిల్ 23న తమిళనాడు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అటు మే 4న తమిళనాడుతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్, కేరళ,అస్సామ్, పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రకటించనున్నారు.
