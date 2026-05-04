Vs Babu Defeat Mk Stalin In Kolathur: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఎవరూ ఊహించని పరిణామం జరిగింది. డీఎంకే పార్టీకి బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఆ పార్టీ చీఫ్, సీఎం స్టాలిన్ ఓటమిపాలయ్యారు. వరుసగా ఆరుసార్లు ఎన్నికల్లో గెలిచిన స్టాలిన్ ఈసారి మాత్రం ఓడిపోయారు. వరుసగా రెండోసారి డీఎంకే అధికారంలోకి వస్తుందని, తాను సీఎంని అవుతానని కలలు కన్న స్టాలిన్ ఏకంగా పరాజయం చవిచూశారు. కొలత్తూరులో టీవీకే అభ్యర్థి వీఎస్ బాబు చేతిలో స్టాలిన్ ఓటమిపాలయ్యారు. అయితే స్టాలిన్ కొలత్తూరు నుంచి పోటీ చేయడం ఇది నాలుగోసారి. కొలత్తూరును తన సొంత నియోజకవర్గంగా భావిస్తూ వచ్చిన స్టాలిన్.. అనూహ్యంగా సీఎం హోదాలో ఓటమి చవిచూశారు.
ఇక తమిళనాడులోని కొలత్తూరు నియోజకవర్గంలో సీఎం ఎంకే స్టాలిన్తో హోరాహోరీ పోరులో తలపడ్డ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు వీఎస్ బాబు అనూహ్య విజయం సాధించారు. దీంతో ఇప్పుడు ఎక్కడా చూసిన వీఎస్ బాబు పేరు మార్మోగిపోతోంది. ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ని ఓడించి ఇప్పుడు ట్రెండింగ్గా మారారు. నెట్టింట్లో ఇప్పుడంతా వీఎస్ బాబు గురించే సెర్చ్ చేస్తున్నారు.
వీఎస్ బాబు.. మొదట మాజీ డీఎంకే ఎమ్మెల్యే. ఆ తర్వాత విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) పార్టీలో ఫిబ్రవరి 7, 2026న చేరారు. వయసు 75 సంవత్సరాలు. దీర్ఘకాలంగా డీఎంకే కంచుకోటగా పరిగణించబడుతున్న ప్రాంతంలో.. తన బలమైన ప్రదర్శనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఈయన 2006 ఎన్నికలలో డీఎంకే అభ్యర్థిగా గెలిచి గతంలో పురసవాక్కం నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీఎస్ బాబుకు రెండు దశాబ్దాలకు పైగా రాజకీయ అనుభవం ఉంది. 2006 నుండి 2011 వరకు పురసవాక్కం ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. ఆ సమయంలో ఏఐఏడీఎంకే అభ్యర్థిని 90 వేల ఓట్లకు పైగా మెజారిటీతో ఓడించారు. 2026 అఫిడవిట్ ప్రకారం తనకు రూ.3.7 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఉన్నట్లు ప్రకటించారు. దీర్ఘకాలంగా డీఎంకే కంచుకోటగా పరిగణించబడుతున్న నియోజకవర్గంలో స్టాలిన్ను మట్టికరిపించారు.
