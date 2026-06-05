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Annamalai New Politcial Party: కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిస్తున్నట్టు ప్రకటించిన అన్నామలై..

Annamalai New Politcial Party: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత రాజకీయాలు మారుతున్నాయి. తమిళనాడు తన మాట వినకుండా.. అన్నాడీఎంకే కూటమితో వెళ్లిన బీజేపీ అధిష్ఠానంపై ఆగ్రహంతో ఉన్న అన్నామలై ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఆయన రాజీనామాను పార్టీ ఆమోదించింది. ఈ నేపథ్యంలో అన్నామలై ప్రెస్ ‌మీట్ లో కొత్త పార్టీ పెట్టబోతున్నట్టు  ప్రకటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:45 PM IST
Annamalai New Politcial Party: కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిస్తున్నట్టు ప్రకటించిన అన్నామలై..
Image Credit: Annamalai New Political Party (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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