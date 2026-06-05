/Annamalai New Politcial Party: కొత్త రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిస్తున్నట్టు ప్రకటించిన అన్నామలై..

Annamalai New Political Journey: అన్నామలై బీజేపీకి రాజీనామా చేయడం తమిళ పాలిటిక్స్లో సంచలనం రేపింది. ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించకుండా ఆయనను బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు చేసినా.. అన్నామలై ససేమిరా అనడంతో ఎట్టకేలకు బీజేపీ అధిష్ఠానం ఆయన రాజీనామా లేఖను ఆమోదించింది. ఆ తర్వాత అన్నామలై బీజేపీకి రాజీనామా చేయడం వెనక ఉన్న విషయాలతో పాటు తమిళనాడు గడ్డపై కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెట్టబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. గత గత 18 నెలలుగా బీజేపీతో విభేదాలున్నాయి. తమిళనాడులో బీజేపీ ఒంటరిగా పోటీ చేయాలనుకున్నాను. కానీ బీజేపీ పెద్దలు నా ఆలోచనలకు పక్కన పెట్టారు. ద్రవిడ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెట్టి ప్రజల్లోకి వెళ్లబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. నా ఆలోచనలకు అనుకూలంగా ముందుకు వెళతాను.
ఈ నేపథ్యంలో తను బీజేపికి భారంగా ఉండాలనుకోవడం లేదు. అందుకే కొత్త పార్టీ పెడుతున్నట్టు ప్రకటించిన అన్నామలై. మార్పు కోసమే బీజేపీలో చేరాను. . తమిళనాడు అస్తిత్వాన్ని వదులుకోలేదు. భారతీయుడిగా.. తమిళుడిగా గర్విస్తున్నా. తన రాజీనామాను ఆమోదించిన భారతీయ జనతా పార్టీకి ధన్యవాదాలు. తనకు పార్టీలో ఉన్నత స్థానాన్ని ఇచ్చిన నరేంద్ర మోడీకి, అమిత్ షాకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. కొత్త రాజకీయ ఉద్యమాన్ని మొదలు పెట్టబోతున్నట్టు అన్నామలై చెప్పారు.
తమిళనాడులో బీజేపీని బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన అన్నామలై, ఇలా హఠాత్తుగా పార్టీకి దూరం కావడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మొత్తంగా తమిళనాడులో ద్రవిడ పార్టీలకు వ్యతిరేకంగా .. విజయ్కు ధీటుగా కొత్త రాజకీయ ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతాడా అనేది చూడాలి.
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