TVK - Vijay: సీఎంగా విజయ్.. ఫ్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించిన గవర్నర్..

Tamil Nadu Politics: తమిళనాడు గత ఆరు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న ద్రవిడ పార్టీలకు విజయ్ కు చెందిన టీవీకే చెక్ పెట్టింది. అయితే ప్రజలు అతన్ని అధికార పీఠానికి దగ్గర తీసుకొచ్చాయి. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో మెజారిటీకి 10 సీట్లు తక్కువగా వచ్చాయి. మరోవైపు విజయ్ తిరుచ్చి ఈస్ట్, పెరంబూర్ రెండు అసెంబ్లీ స్థానాల నుంచి పోటీ చేశారు. అందులో ఒకటి మినహాయిస్తే.. విజయ్ పార్టీకి అసెంబ్లీలో 107 సభ్యుల బలం ఉంది. అయితే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 118 మంది సభ్యుల అవసరం ఉంది. తాజాగా విజయ్ కు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు గవర్నర్ అనుమతి ఇచ్చినట్టు తమిళనాడు లోక్ భవన్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అంతేకాదు సభలో నిరూపణకు ఎంత గడువు ఇచ్చారనేది మాత్రం వెల్లడించలేదు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే ..ప్రొటెం స్పీకర్ ను ఎన్నుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యేలుగా సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత స్పీకర్ ఎన్నిక తర్వాత సభలో బలం నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇక గవర్నర్ నిన్ననే అనుమతి ఇస్తే..ఈరోజు విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేవారు. కానీ గవర్నర్ విజయ్ ప్రమాణానికి బ్రేక్ వేశారు. ఇప్పటికే విజయ్కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు డీఎంకే కూటమిలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే ముందుకు వచ్చాయి. అయితే డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే కు సంబంధించిన కొంత మంది ఎమ్మెల్యేలు విజయ్ పార్టీకి మద్దుతుగా బయటకు వచ్చేందుకు రెడీగా ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే పార్టీకి చెందిన నేతలు తమ ఎమ్మెల్యేలను రిసార్ట్ కు తరలిస్తున్నారు.
అయితే విజయ్ రేపు ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది. ఆయన ఒక్కరే చేస్తారా లేకపోతే ఆయనతో పాటు ఎంత మంది మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారనేది చూడాలి. మొత్తంగా విజయ్ అభిమానులు కోరుకుంటున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి పీఠం పై కూర్చోబోతున్నాడు. అయితే అంతకు ముందు తమ అభిమాన నటుడు సీఎంగా పదవీ బాధ్యతలు చేపడుతారని ఆశించిన వారికి బాధని మిగిల్చింది. దీంతో చెన్నైలోని విజయ్ ఇంటికి అభిమానులు భారీగా చేరుకుంటున్నారు. ఓ అభిమాని విజయ్ ఇంటి ముందు కన్నీటి పర్యంతం అవుతూ సీఎం కావాలంటూ పూజలు చేసారు. తమిళనాడులో టీవీకే ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు అడ్డంకులు ఎదురవుతుండటంతో విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
