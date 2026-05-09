/TVk Vijay: అరవ రాజకీయాల్లో సంచలనం.. రేపు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం..

Tvk Vijay takes oath as tamil nadu chief tomarrow: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మొత్తంగా గత నాలుగు రోజులుగా చోటుచేసుకున్న ట్విస్ట్ లకు ఎండ్ కార్డ్ పడినట్లైంది. ఈ క్రమంలో టీవీకే విజయ్ పార్టీకి తాజాగా.. వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ పార్టీల మద్దతుతో సంఖ్యాబలం 120 చేరింది. దీంతో మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118ని టీవీకే పార్టీ దాటేసింది. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన సంఖ్యాబలం టీవీకే పార్టీకి దక్కింది. అయితే టీవీకే పార్టీ గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ అపాయింట్ ను కోరారు. తొలుత గవర్నర్ కేరళకు వెళ్లాల్సిఉండగా టీవీకే పార్టీకి సంఖ్యాబలం సమకూరిన నేపథ్యంలో పర్యటనను వాయిదా వేనుకున్నట్లు సమాచారం.
మరోవైపు టీవీకే అధినేత విజయ్ దళపతి గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ తో భేటీ అయ్యారు. వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ ల మద్దతుతో సంఖ్యాబలం 120 కి చేరిందని, తమ మద్దతు పార్టీల ఎమ్మెల్యేల పేర్లను, మద్దతు లేఖల్ని గవర్నర్ కు అందజేశారు. దీన్ని పరిశీలించిన గవర్నర్ విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ టీవీకే విజయ్ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
మరోవైపు టీవీకే విజయ్ రేపు మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు తమిళనాడు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు . చెన్నైలోని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారంకు ఏర్పాట్లను అధికారులు ముమ్మరం చేశారు. టీవీకే విజయ్ కు సంఖ్యాబలంను పరిశీలిస్తే.. పార్టీకి 107, కాంగ్రెస్ 5, వీసీకే 2, సీపీఎం 2, సీపీఐ(ఎం) 2,ఐయూఎంఎల్ 2 మద్దతు తెలిపడంతో సంఖ్యాబలం 120 కి చేరింది. ఈ తాజాగా పరిణామంతో టీవీకే శ్రేణులు, మద్దతు పార్టీలు, కార్యకర్తలు పండగా చేసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారంపై అధికారిక ప్రకటన సైతం వెలువడింది.
