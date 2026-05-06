Tvk Vijay: ఫైనల్‌గా టీవీకే విజయ్‌ను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించిన గవర్నర్.. సంబరాల్లో త్రిష.!.

Tamil nadu governor invites tvk vijay: ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు టీవీకే విజయ్ కు తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ఆహ్వనం పలికారు. దీంతో టీవీకే పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు పండగ చేసుకుంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 6, 2026, 01:27 PM IST
  • తమిళనాట రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం..
  • టీవీకే పార్టీకి ఆహ్వనం పలికిన గవర్నర్..

Tamil nadu governor invites tvk vijay thalapathy to form new government:  తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది.  ఈ క్రమంలో తొలిసారి పార్టీ స్థాపించి 108 సీట్లు గెలిచి టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించింది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు పది స్థానాలు వెనుకంజలో ఉంది. అయితే టీవీకే పార్టీ కాంగ్రెస్ తో సంప్రదింపులు జరిపింది. కాంగ్రెస్ పెట్టిన షరతులకు టీవీకే అంగీకరించింది. దీంతో ఐదు స్థానాలు యాడ్ అయ్యాయి.  అంతే కాకుండా అన్నా డీఎంకేకు చెందిన 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు సైతం టీవీకే పార్టీకి మద్దతుకు రెడీ అయిపోయారు.

ఏది ఏమైన విజయ్ దళపతి ఇతర పార్టీల మద్దతుతో మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను దాటేశారు. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు గవర్నర్ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు టీవీకే విజయ్ ను ఆహ్వానించారు.  తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు టీవీకే  విజయ్ దళపతికి  ఆహ్వనం పలికారు.  

ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3.30కు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ను టీవీకే విజయ్ భేటీ కానున్నారు. విజయ్ కు అధికారిక ఆహ్వానంపై తమిళనాడు లోక్ భవన్ ఒక ప్రకటన సైతం విడుదల చేసింది. మరోవైపు దీనిపై త్రిష కూడా తాజా పరిణామంతో ఫుల్ హ్యపీగా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.  రేపు సీఎంగా టీవీకే విజయ్ చెన్నై జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారని సమాచారం. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన విడుదల కావాల్సి ఉంది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

tvk VijayTamil NaduTamil Nadu GovernorTvk Vijay thalapathyRajendra Vishwanath Arlekar Tamil nadu new government

