Tamil nadu governor invites tvk vijay thalapathy to form new government: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో తొలిసారి పార్టీ స్థాపించి 108 సీట్లు గెలిచి టీవీకే అతిపెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించింది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ కు పది స్థానాలు వెనుకంజలో ఉంది. అయితే టీవీకే పార్టీ కాంగ్రెస్ తో సంప్రదింపులు జరిపింది. కాంగ్రెస్ పెట్టిన షరతులకు టీవీకే అంగీకరించింది. దీంతో ఐదు స్థానాలు యాడ్ అయ్యాయి. అంతే కాకుండా అన్నా డీఎంకేకు చెందిన 35 మంది ఎమ్మెల్యేలు సైతం టీవీకే పార్టీకి మద్దతుకు రెడీ అయిపోయారు.
ఏది ఏమైన విజయ్ దళపతి ఇతర పార్టీల మద్దతుతో మ్యాజిక్ ఫిగర్ ను దాటేశారు. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు గవర్నర్ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు టీవీకే విజయ్ ను ఆహ్వానించారు. తమిళనాడు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు టీవీకే విజయ్ దళపతికి ఆహ్వనం పలికారు.
Read more: Tvk Vijay: టీవీకే విజయ్ కు ఊహించని ట్విస్ట్.. మద్దతిస్తునే కాంగ్రెస్ పెట్టిన షరతులు ఏమిటంటే..?
ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3.30కు గవర్నర్ రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ ను టీవీకే విజయ్ భేటీ కానున్నారు. విజయ్ కు అధికారిక ఆహ్వానంపై తమిళనాడు లోక్ భవన్ ఒక ప్రకటన సైతం విడుదల చేసింది. మరోవైపు దీనిపై త్రిష కూడా తాజా పరిణామంతో ఫుల్ హ్యపీగా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రేపు సీఎంగా టీవీకే విజయ్ చెన్నై జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారని సమాచారం. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన విడుదల కావాల్సి ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి