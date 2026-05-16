/Tamil nadu Portfolios: సీఎం విజయ్ వద్ద కీలక బాధ్యతలు.. తమిళ నాడు మంత్రులకు శాఖలను కేటాయించిన టీవీకే ప్రభుత్వం..

Tamil nadu cm Vijay thalapathy govt allocates portfolios to ministers: టీవీకే విజయ్ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్నాక రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారాయి. ఈ క్రమంలో పాలనలో విజయ్ దళపతి తనదైన మార్క్ చూనిస్తున్నారు. మొత్తంగా తమిళనాడులో డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే పాలనను చూసిన ప్రజలకు కొత్తగా టీవీకే పార్టీ ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హమీలను నెరవేర్చే క్రమంలో ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు ప్రభుత్వం తాజాగా మంత్రులకు శాఖను కేటాయిస్తు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సీఎం విజయ్ దళపతి హోం మంత్రిత్వ శాఖను తనకే ఉంచుకుని, ఆయన నమ్మకస్తుడు, సీనియర్ టీవీకే నాయకుడు కేఏ సెంగోట్టయ్యన్ను ఆర్థిక మంత్రిగా నియమించారు. అంతే కాకుండా మొత్తంగా 10 మంది మంత్రులకు శాఖల్ని కేటాయించారు.
తమిళనాడు తొమ్మిదవ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కొద్ది రోజులకే సీఎం విజయ్ దళపతి తనతో సహా 10 మంది మంత్రులకు శాఖలను కేటాయించారు. తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) అధినేత హోం మంత్రిత్వ శాఖను తన వద్ద ఉంచుకున్నారు. ప్రజా, సాధారణ పరిపాలన, పోలీస్, మహిళా, యువజన సంక్షేమ శాఖల బాధ్యతలను కూడా ఆయనే చూసుకుంటారు.
విజయ్కు సన్నిహితుడైన 78 ఏళ్ల కేఏ సెంగోట్టయ్యన్కు ఆర్థిక శాఖను కేటాయించారు. కేజీ అరుణ్రాజ్ ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖను నిర్వహిస్తారని లోక్ భవన్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అదే సమయంలో, ఎన్ ఆనంద్ను గ్రామీణాభివృద్ధి, జలవనరుల శాఖ మంత్రిగా నియమించారు. ఇటీవల జరిగిన తమిళనాడు ఎన్నికల్లో విల్లివాక్కం స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన మంత్రి ఆదవ్ అర్జునకు ప్రజా పనులు, క్రీడలు, అభివృద్ధి శాఖలను కేటాయించారు. అదే విధంగా, పి. వెంకటరమణన్కు ఆహారం, పౌర సరఫరాల శాఖను కేటాయించారు.
ఆర్. నిర్మల్కుమార్ ఇంధన, న్యాయ శాఖలను చేపట్టనుండగా, రాజ్మోహన్ను పాఠశాల విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమించారు. మరోవైపు, టి.కె. ప్రభు, ఎస్. కీర్తనలకు వరుసగా సహజ వనరులు, పరిశ్రమల శాఖలను కేటాయించినట్లు లోక్భవన్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది. మంత్రులకు శాఖలను సైతం కేటాయించడంతో పాలన మరింత స్పీడ్ గా సాగుతుందని చెప్పుకొవచ్చు.
