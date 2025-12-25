English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu: రైలులో యువతితో హెడ్ కానిస్టేబుల్ అసభ్య ప్రవర్తన.. నడుముపై చేయి వేస్తూ..

Head Constable arrested for misbehavior: మహిళలకి రక్షణగా ఉండాల్సిన ఓ పోలీస్ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. రైలులో తన పక్క సీట్‌లో కూర్చున్న ఓ యువతి పట్ల లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన చెన్నై నుంచి కోయంబత్తూర్ వెళుతున్న ట్రైన్‌లో జరిగింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 25, 2025, 02:44 PM IST

Tamil Nadu: రైలులో యువతితో హెడ్ కానిస్టేబుల్ అసభ్య ప్రవర్తన.. నడుముపై చేయి వేస్తూ..

Tamil Nadu Head Constable Arrested For Molesting Student On Train: 'లా' చదువుతున్న ఓ యువతి తన పని నిమిత్తం చెన్నై నుంచి కోయంబత్తూర్ వెళుతున్న రైలులో ప్రయాణిస్తుంది. అదే ట్రైన్‌లో తమిళనాడుకు చెందిన హెడ్ కానిస్టేబుల్.. ఆ యువతి పక్క సీట్‌లో కూర్చున్నాడు. అయితే ప్రయాణికుడిగా ఉన్న ఆ పోలీస్ యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు.

బాధితురాలు పట్ల సదరు పోలీసు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. అవసరం లేకున్న యువతి నడుమును తాకుతూ అమానుషంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో బాధిత యువతి ఆ పోలీస్ దుశ్చర్యను తన ఫోన్‌లో రికార్డు చేసింది. ట్రైన్ జర్నీలో ఉండగానే ఆ వీడియోను రైల్వే పోలీస్ ఫోర్స్‌కు పంపింది. ఈ ఘటన రాష్ట్రంలో మహిళల భద్రతపై మరోసారి తీవ్ర ఆందోళనలకు దారితీసింది.

యువతి ఫిర్యాదు, వీడియో ఆధారంగా పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న రైలు కాట్పాడి జంక్షన్‌కు చేరుకోగానే కామాంధుడైన పోలీసును అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదు చేశారు. ఇక ఈ ఘటనపై కోయంబత్తూర్ నగర పోలీస్ శాఖ తీవ్రంగా స్పందించింది. 

ఆర్‌ఎస్‌ పురం పోలీస్ స్టేషన్‌కు చెందిన సదరు హెడ్ కానిస్టేబుల్‌ను విచారణ పూర్తయ్యే వరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసు కాట్పాడి రైల్వే పోలీసుల వద్ద ఉంది. వారు విచారణ జరిపి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారు" అని ఓ సీనియర్ పోలీసు అధికారి  తెలిపారు. ఆరోపణలు రుజువైతే కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తప్పవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. కాగా యువతి తీసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఇక ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు మహిళలకు అండగా ఉండాల్సిన పోలీసులే.. ఇలా లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడటం అత్యంత దారుణమని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

