Tamil Nadu: రైలులో యువతితో హెడ్ కానిస్టేబుల్ అసభ్య ప్రవర్తన.. నడుముపై చేయి వేస్తూ..

Tamil Nadu Head Constable Arrested For Molesting Student On Train: 'లా' చదువుతున్న ఓ యువతి తన పని నిమిత్తం చెన్నై నుంచి కోయంబత్తూర్ వెళుతున్న రైలులో ప్రయాణిస్తుంది. అదే ట్రైన్లో తమిళనాడుకు చెందిన హెడ్ కానిస్టేబుల్.. ఆ యువతి పక్క సీట్లో కూర్చున్నాడు. అయితే ప్రయాణికుడిగా ఉన్న ఆ పోలీస్ యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు.
బాధితురాలు పట్ల సదరు పోలీసు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. అవసరం లేకున్న యువతి నడుమును తాకుతూ అమానుషంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో బాధిత యువతి ఆ పోలీస్ దుశ్చర్యను తన ఫోన్లో రికార్డు చేసింది. ట్రైన్ జర్నీలో ఉండగానే ఆ వీడియోను రైల్వే పోలీస్ ఫోర్స్కు పంపింది. ఈ ఘటన రాష్ట్రంలో మహిళల భద్రతపై మరోసారి తీవ్ర ఆందోళనలకు దారితీసింది.
యువతి ఫిర్యాదు, వీడియో ఆధారంగా పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న రైలు కాట్పాడి జంక్షన్కు చేరుకోగానే కామాంధుడైన పోలీసును అదుపులోకి తీసుకొని కేసు నమోదు చేశారు. ఇక ఈ ఘటనపై కోయంబత్తూర్ నగర పోలీస్ శాఖ తీవ్రంగా స్పందించింది.
ఆర్ఎస్ పురం పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన సదరు హెడ్ కానిస్టేబుల్ను విచారణ పూర్తయ్యే వరకు సస్పెండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం ఈ కేసు కాట్పాడి రైల్వే పోలీసుల వద్ద ఉంది. వారు విచారణ జరిపి చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారు" అని ఓ సీనియర్ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. ఆరోపణలు రుజువైతే కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తప్పవని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. కాగా యువతి తీసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇక ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు మహిళలకు అండగా ఉండాల్సిన పోలీసులే.. ఇలా లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడటం అత్యంత దారుణమని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ரயிலில் மாணவியிடம் காவலர் செய்த செயல்#ssnews #dailynews #newsupdates #trains #police #student pic.twitter.com/JBP9iXTFyc
— SS News Digital (@SSNEWSDigital) December 24, 2025
Also Read: School Bus Accident: 60 మంది విద్యార్థులతో వెళ్తున్న స్కూల్ బస్సు బోల్తా.. జలవిహార్కు వెళ్తుండగా ప్రమాదం
Also Read: AP Anganwadi Jobs 2025: పది పాసైతే చాలు.. ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా.. అంగన్వాడీ ఉద్యోగం మీదే..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook