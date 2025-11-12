Holidays: ఒకటి కాదు..రెండు కాదు..ఏకంగా 20 రోజుల సెలవులు..ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం!

Tamil Nadu Holiday List 2026: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా సెలవుల జాబితాను విడుదల చేసింది. రాబోయే 2026 ఏడాదిలో 20 రోజుల పాటు ప్రభుత్వ సెలవులను ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, సాధారణ ప్రజలకు అనేక లాంగ్ వీకెండ్లు సెలవులుగా రానున్నాయి. వాటి విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
తమిళనాడు ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్ మురుగానందం జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. గణతంత్ర దినోత్సవం (జనవరి 26), ఆయుధ పూజ (అక్టోబర్ 19) వంటి సెలవులు సోమవారాల్లో వస్తాయని, మే డే (మే 1), క్రిస్మస్ (డిసెంబర్ 25) వంటి సెలవులు శుక్రవారాల్లో వస్తాయని.. దీంతో ఆటోమేటిక్గా మూడు రోజుల వారాంతపు సెలవులు వస్తాయని పేర్కొన్నారు.
కొన్ని సెలవులను కేవలం ఒక రోజు సెలవు తీసుకోవడం ద్వారా నాలుగు రోజుల వారాంతాలుగా మార్చవచ్చు. ఉదాహరణకు.. సంక్రాంతి (గురువారం, జనవరి 15) తర్వాత రోజు శుక్రవారం జనవరి 16న సెలవు తీసుకుంటే నాలుగు రోజుల సెలవు కలిసి వస్తుంది. లేదా మే 29, శుక్రవారం బక్రీద్ (గురువారం, మే 28) తర్వాత సెలవు తీసుకోవడం వల్ల మరోసారి లాంగ్ వీకెండ్ వస్తుంది.
ఇంతలో రంజాన్ (శనివారం, మార్చి 21), స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం (శనివారం, ఆగస్టు 15), దీపావళి (ఆదివారం, నవంబర్ 8) వంటి సెలవులు ఈ సంవత్సరం వారాంతాల్లో వస్తాయి. అంటే ఆ తేదీలకు లాంగ్ వీకెండ్కు ప్రయోజనం లేదు.
ప్రభుత్వ సెలవు క్యాలెండర్లో ఏప్రిల్ 14 (మంగళవారం)న తమిళ నూతన సంవత్సరం, ఆగస్టు 26 (బుధవారం)న మిలాద్-ఉన్-నబి, అక్టోబర్ 19 (సోమవారం), అక్టోబర్ 20 (మంగళవారం)న ఆయుధ పూజ-విజయ దశమి కాలం వంటి ప్రధాన ప్రాంతీయ, మతపరమైన పూజలను కూడా నిర్వహిస్తారు. ఆయా రోజుల్లో ఐచ్ఛిక సెలవులను తీసుకోవచ్చు.
ఏప్రిల్ 1, 2026 (బుధవారం)న వార్షిక ఖాతాల ముగింపు కోసం వాణిజ్య, సహకార బ్యాంకులకు ప్రత్యేకంగా సెలవు దినంగా ఉంటుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
రాబోయే 2026లో తమిళనాడు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన సెలవుల జాబితా ఇదే!
జనవరి 1 (గురువారం) – నూతన సంవత్సరం
జనవరి 15 (గురువారం) – సంక్రాంతి
జనవరి 16 (శుక్రవారం) – తిరువళ్లువర్ దినోత్సవం
జనవరి 17 (శనివారం) – ఉఝవర్ తిరునాల్
జనవరి 26 (సోమవారం) – గణతంత్ర దినోత్సవం
మార్చి 21 (శనివారం) – రంజాన్ (ఇదుల్ ఫితర్)
ఏప్రిల్ 1 (బుధవారం) – బ్యాంకు ఖాతాల వార్షిక ముగింపు (బ్యాంకులు మాత్రమే)
ఏప్రిల్ 14 (మంగళవారం) – తమిళ నూతన సంవత్సరం
ఏప్రిల్ 18 (శనివారం) – మహావీర్ జయంతి
మే 1 (శుక్రవారం) – మే డే
మే 28 (గురువారం) – బక్రీద్ (ఇదుల్ అఝా)
ఆగస్టు 15 (శనివారం) – స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
ఆగస్టు 26 (బుధవారం) – మిలాద్-ఉన్-నబి
సెప్టెంబర్ 5 (శనివారం) – శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి
సెప్టెంబర్ 17 (గురువారం) - వినాయక చతుర్థి
అక్టోబర్ 2 (శుక్రవారం) - గాంధీ జయంతి
అక్టోబర్ 19 (సోమవారం) - ఆయుధ పూజ
అక్టోబర్ 20 (మంగళవారం) - విజయ దశమి
నవంబర్ 8 (ఆదివారం) - దీపావళి
డిసెంబర్ 25 (శుక్రవారం) - క్రిస్మస్.
