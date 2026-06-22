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CM Vijay Birthday: సీఎం విజయ్ దళపతి బర్త్ డే స్పెషల్ గిఫ్ట్.. వారందరికి బంగారు ఉంగరాలు.. సంబరాల్లో అభిమానులు..!

Minister srinath gifts gold rings for newborns: మంత్రి శ్రీనాథ్  తూత్తుకుడిలోని స్థానికంగా ఆస్పత్రిలో జన్మించిన ఆరుగురు చిన్నారులకు బంగారు ఉంగారాలను కానుకగా ఇచ్చారు. తమిళనాడు వ్యాప్తంగా సీఎం విజయ్ జన్మదిన వేడుకలు ఎంతో గ్రాండ్ గా జరుగుతున్నాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:32 PM IST
CM Vijay Birthday: సీఎం విజయ్ దళపతి బర్త్ డే స్పెషల్ గిఫ్ట్.. వారందరికి బంగారు ఉంగరాలు.. సంబరాల్లో అభిమానులు..!
Image Credit: tamilnadunews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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CM Vijay Birthday: సీఎం విజయ్ దళపతి బర్త్ డే స్పెషల్ గిఫ్ట్.. వారందరికి గోల్డ్ రింగ్
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