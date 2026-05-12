/Tamil Nadu - Vijay: పాలనలో తన మార్క్ చూపిస్తున్న విజయ్.. ఒకే ఒక్కడు తరహాలో దూసుకుపోతన్న మాస్టర్..

Vijay Chief Minister: తమిళనాడు గడ్డపై సరైన సమయంలో అన్నాడీఎంకే, డీఎంకేలతో విసిగిపోయిన ప్రజలు విజయ్ ప్రత్యామ్నాయం కనబడ్డారు. పైగా ఎన్నికల్లో డీఎంకే తరహాలో ఎలాంటి నోటి వాచాలత్వం చూపలేదు. అక్కడ డీఎంకే నేతలు ముఖ్యంగా సనాతన ధర్మం ఒక మలేరియా పోల్చారు. దీంతో అక్కడి మెజారిటీ ఓటర్లు డీఎంకేకు ఎలాగైనా బుద్ధి చెప్పాలని డిసైడ్ అయ్యారు. వారికి విజయ్ కనిపించారు. డీఎంకే ఓడించేందుకు విజయ్ ను నమ్ముకున్నారు. ఇక విజయ్ కూడా ఎన్నికల్లో అన్ని మతాలపై గౌరవాన్ని చూపించారు. ఏ మతాన్ని కించపరిచే వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. దీంతో మెజారిటీ ప్రజలు విజయ్ కు ఎక్కువ సీట్లు కట్టబెట్టారు.
ఇక ముఖ్యమంత్రి పీఠం ఎక్కడానికి కొన్ని అడ్డంకులు ఏర్పడినా.. వాటన్నింటినీ అధిగమించి సీఎం అయ్యారు. సీఎం అయ్యాకా .. ప్రజలకు సంబంధించిన ఒక్కపైసా ముట్టుకోనని శపథం చేసారు. తాజాగా అన్ని పార్టీలు ఎన్నికల వాగ్దానాల్లో మద్యం దుకాణాల అంశం తెరపైకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా గుడి, బడి, ఇతర మతుస్తులకు సంబంధించిన ప్రార్ధనా స్థలాలకు 100 మీటర్ల దూరంలో ఎలాంటి మద్యం దుకాణాలు ఉండకూడదనే నిబంధన ఉంది. కానీ ఎవరు పెద్దగా దాన్ని పాటించడం లేదు. కానీ తమిళనాడులో అధికారంలో వచ్చిన విజయ్.. మద్యం దుకాణాలపై కొరడా ఝలిపించారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేవాలయాలు, చర్చిలు, మసీదులు, గురద్వారాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో మద్యం దుకాణాలు క్లోజ్ చేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా 717 మద్యం దుకాణాలు క్లోజ్ కానున్నాయి. వాటిని ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేని ప్రాంతాల్లో పెట్టకోనేలా నూతన మద్యం పాలసీని తీసుకురాబోతున్నారు.
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ (Vijay) సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా మందిరాలు, పాఠశాలలకు, బస్ స్టాండ్స్ కు 500 మీటర్ల దూరంలో అంటే దాదాపు అర కిలోమీటర్ వరకు మద్యం దుకాణాలు మూసివేయాలని ఆదేశించారు. విజయ్ నిర్ణయంతో 717 మద్యం దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి.
తమిలనాడు మార్కెటింగ్ కార్పోరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తూన్న వాటన్నింటినీ రెండు వారాల్లో మూసివేయాలని
ఆదేశాలు జారీచేసింది.రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సుతో పాటు శాంతి భద్రతల అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకునే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.ఇక తమిళనాడు వ్యాప్తంగా 4765 మద్యం రిటైల్ షాపులున్నాయి. ఇక ప్రభుత్వం మూసివేయాలని తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా 717 మద్యం దుకాణాలు రెండు వారాల్లో మూసివేయడం కానీ.. ప్రభుత్వం సూచించిన ప్రాంతాలకు దూరంగా మద్యం దుకాణాలు పెట్టుకోవచ్చని చెప్పింది. ఇందులో 276 ఆధ్యాత్మిక ప్రార్థన మందిరాలైన దేవాలయాలు, చర్చిలు, మసీదులు, గురుద్వారాలకు సమీపంలో ఉన్నాయి.186 విద్యాసంస్థలకు సమీపంలో ఉన్నాయి.255 తమిళనాడులో వివిధ బస్ స్టాండ్స్ కు సమీపంలో ఉన్నాయి.మొత్తంగా అధికారంలోకి వచ్చి 48 గంటలు గడవకముందే విజయ్ తీసుకున్న నిర్ణయంతో ముఖ్యంగా మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు విద్యాహక్కు చట్టాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఇంకోవైపు శాంతి భద్రతల విషయంలో అసలు కాంప్రమైజ్ కాకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తప్పు చేస్తే ఎంతటి వారినైనా శిక్షించేందుకు వెనకాడద్దని పోలీసులకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. మొత్తంగా తమిళనాడులో మూస పద్ధతులకు చెక్ పెడుతూ తనదైన శైలిలో పాలన చేయాలని ఇప్పటికే ఓ రోడ్ మ్యాప్ రెడీ చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.
