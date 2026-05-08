/Tamil Nadu Government: తమిళనాడులో కొనసాగుతున్న హైడ్రామా.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై నేడు క్లారిటీ..

Vijay TVK Politics: తమిళనాడు రాజకీయాలు రస కందాంలో పడ్డాయి. తమిళ ఓటర్లు.. అక్కడ 60 యేళ్లుగా కొనసాగుతున్న సాంప్రదాయ ద్రవిడ పార్టీలను కాదని మూడో ప్రత్యామ్నాయంగా ఉన్న విజయ్ వైపు ప్రజలు నిలిచారు. కానీ మెజారిటీ మార్క్ కు ఒక అడుగు దూరంలో నిలబెట్టారు. అక్కడ ఏ పార్టీకి ప్రజలు పట్టం కట్టలేదు. హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడింది. అతిపెద్ద పార్టీగా విజయ్ కు చెందిన టీవీకే నిలిచింది. అక్కడ 234 స్థానాల్లో పోటీ చేసిన టీవీకే 108 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. ఇక సాంప్రదాయం ప్రకారం గవర్నర్ అదిపెద్ద పార్టీని పిలవాల్సి ఉన్నా.. ఒకవేళ మెజారిటీ లేకుండా ప్రభుత్వాన్ని ఆహ్వానిస్తే బేరసారాలకు అవకాశం కల్పించినట్టు అవుతుందని చెబుతున్నారు. గతంలో మహారాష్ట్ర, కర్నాటకలో ఇదే తరహాలో ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినపుడు ఏర్పడిన ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకునే పూర్తి మెజారిటీతో రమ్మని చెప్పినట్టు లోక్ భనవ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ రోజు టీవీకేకు సంబంధించిన నేతలు వీసీకే2, సీపీఎం(2), సీపీఐ (2)వంటి పార్టీల మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీంతో మెజారిటీ మార్క్ 118 దాటనుంది. తాజాగా మరికాసేట్లో టీవీకే ఎమ్మెల్యేలు భేటి అయి తాజా పరిణామాలపై చర్చించనున్నారు. మరోవైపు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సందిగ్దత ఏర్పడితే రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు టీవీకేకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి రాజీనామా చేసిన మళ్లీ ఎన్నికల్లో వెళ్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నారు.
ఇక గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇస్తే.. సభలో నిరూపణకు ఎంత గడువు ఇస్తారనేది మాత్రం వెల్లడించలేదు. శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే ..ప్రొటెం స్పీకర్ ను ఎన్నుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యేలుగా సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత స్పీకర్ ఎన్నిక తర్వాత సభలో బల నిరూపణ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
తాజా తమిళనాడు పరిణామాలపై డీఎంకే అధ్యక్షుడు, ఆపద్ధర్మ సీఎం స్టాలిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్టీ అంతర్గత సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రజలు తమకు అప్పగించిన బాధ్యతను గౌరవిస్తూ బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్షంగా పనిచేయడమే తమ ప్రాధాన్యత అని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఏ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రాని నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసం జరుగుతున్న బేరసారాలకు దూరంగా ఉండాలని స్టాలిన్ నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రజలు తమకు ప్రతిపక్ష హోదాను ఇచ్చారని... దానిని తాము నిబద్ధతతో స్వీకరిస్తామన్నారు. అధికార దాహంతో అడ్డదారులు తొక్కడం డీఎంకే సంప్రదాయం కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. పార్టీ క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించి ఇతర పార్టీలకు మద్దతు తెలిపే ప్రయత్నాలు చేయకూడదని పార్టీ నేతలకు హెచ్చరించారు. ప్రస్తుత అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో పార్టీ ఐక్యత చాలా ముఖ్యమని ఆయన గుర్తు చేశారు. స్టాలిన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ద్వారా డీఎంకే తన రాజకీయ పరిపక్వతను చాటుకుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
