Tamil Nandu Politics: తమిళనాడులో విజయ్ కు బిగ్ షాక్..! ఏకమవుతున్న DMK, AIADMK..?

Vijay Vs Dravida Parties: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఊహించని పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. విజయ్ కు తమిళనాడులో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 118 సీట్లు లేవనే కారణంతో గవర్నర్ రాజేంద్ర అర్లేకర్ అతన్ని ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయడానికి ఓకే చెప్పలేదు. 118 ఎమ్మెల్యేల సంతకాలతో కూడిన పత్రాలతో వస్తే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానిస్తామని చెప్పాడు. మరోవైపు ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్.. సంప్రదాయ ద్రవిడ పార్టీలైన అన్నాడీఎంకే, డీఎంకేలను కాదని విజయ్ కు చెందిన టీవీకేకు పట్టం కట్టారు. తమిళనాడు ఏ పార్టీ అయిన ద్రవిడ శబ్దం ధ్వనించేలా పార్టీ పేరు ఉంటుంది. కానీ విజయ్ మాత్రం ద్రవిడ కాకుండా.. తమిళ వెట్రి కళగం అనే పేరుతో ఎన్నికల బరిలో దిగారు. అంతేకాదు మొత్తంగా 234 స్థానాలకు పోటీ చేశారు. ఇక తొలిసారి ఎన్నికల్లోనే 108 సీట్లతో తమిళనాడులో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఇక విజయ్ తిరుచ్చి ఈస్ట్, పెరంబూర్ రెండు చోట్ల పోటీ చేసిన విజయం సాధించారు. అందులో ఒక దానికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. దీంతో టీవీకే బలం 107 అవుతుంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ కు చెందిన 5 ఎమ్మెల్యేలు కలిపితే 112 అవుతుంది. ఇక ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మరో 6 మద్దతు అవసరం ఏర్పడింది. డీఎంకే కూటమిలోని సీపీఐ, సీపీఎం, ఏఐఎంల్ పార్టీలు తాము డీఎంకే కూటమిలో కూటమిలోనే కొనసాగుతామని స్పష్టం చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులో ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. రాజకీయంగా బద్ద శత్రువులైన DMK, AIADMK మధ్య తెరవెనుక చర్చలు జరుగుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ రెండు పార్టీల మిత్ర పక్షాలు కలిస్తే ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు కావాల్సిన మెజార్టీ లభిస్తుంది. దాంతో చెరో రెండున్నరేళ్లు అధికారం పంచుకునేలా చర్చలు సాగుతున్నట్లు సమాచారం. బీజేపీ కాంగ్రెస్ లేకుండానే ద్రవిడ పార్టీలకు మ్యాజిక్ ఫిగర్ అందుకోనుంది. మరోవైపు టీవీకే పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను రిసార్టులోనే ఉండాలని అధిష్టానం ఆదేశించింది. అయితే డీఎంకే పార్టీతో ఏఐఏడీఎంకే కలిసే ప్రసక్తి లేదని ఆ పార్టీ అగ్ర నేత ఎడప్పాడి పళనిస్వామి స్పష్టం చేశారు. ఇదంత విజయ్ స్క్రిప్ట్ లో భాగమే అన్నారు. ఆయన నటుడిగానే తెలుసు. కానీ ఆయనలో మంచి రచయత కూడా ఉన్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.
మరోవైపు డీఎంకే ఛీప్ స్టాలిన్ కూడా విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో తమ ప్రమేయం ఏమి ఉండదని చెప్పుకొచ్చారు. కొత్త ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన హామిలు నెరవేర్చడానికి ఆరు నెలల సమయం ఇస్తున్నట్టు తెలిపారు. మరోవైపు టీవీకే నేతలు.. విజయ్ అభిమానులు గవర్నర్ మీద అగ్గిమీద గుగ్గిలం అవుతున్నారు. 2018లో కర్ణాటకలో బీజేపీ 104 సీట్లతో అతిఅపుడపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది. అపుడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి 80, జేడీఎస్ 37, ఇతరులు 3 సీట్లలో విజయం సాధించారు. అపుడు మెజార్టీ లేకపోయినా.. గవర్నర్ యడ్యూరప్పను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇక గవర్నర్ కూడా తమిళనాడులో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన విజయ్ కు గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించి .. బల నిరూపణకు మరో వారం రోజుల సమయం ఇస్తు సరిపోతుందనే కామెంట్స్ రాజకీయ విశ్లేషకుల నుంచి వస్తున్న మాట.
